Cristi Săpunaru, ovaționat de galerie după incidentele în care a fost implicat în FC U Craiova – Rapid 1-0: „Mândria noastră”. Video

Rapid a primit vizita lui CS Mioveni în etapa a 11-a din SuperLiga. Din primul „11” aliniat de Adrian Mutu n-a lipsit Cristi Săpunaru, care . În Giulești, căpitanul a fost primit ca un adevărat erou.

Cum l-a primit galeria Rapidului pe Cristi Săpunaru, după scandalul de la Tg. Jiu

Galeria alb-vișinie a afișat un banner uriaș la meciul cu CS Mioveni, prin care și-a arătat devotamentul și susținerea față de Cristi Săpunaru. Căpitanul echipei lui Adrian Mutu a fost criticat aspru pentru că și-a făcut singur dreptate și chiar .

„Săpunaru, mândria noastră”, a stat scris pe banner-ul afișat la peluza vișinie. –

Mai mult, pe parcursul primei reprize a meciului dintre Rapid și CS Mioveni, suporterii gazdelor i-au scandat în dese rânduri numele căpitanului. Gestul a fost apreciat de fundaș, care i-a apludat la rândul său pe suporteri.

Căpitanul alb-vișiniilor riscă o suspendare

Deși a intrat pe teren în Rapid – CS Mioveni, nu înseamnă că Săpunaru a scăpat de o eventuală suspendare. Deși Comisia de Disciplină a FRF a rămas deocamdată în pronunțare în ceea ce îl privește pe fotbalistul în vârstă de 38 de ani.

La Tg. Jiu, Săpunaru a făcut iureș după meci. Stoperul Rapidului s-a luat la harță cu jandarmii, cu suporterii olteni și cu bodyguarzii lui Adrian Mititelu.

„Am notat în raport incidentele din minutul 85 când fanii au început să arunce cu scaune în forţele de ordine. Apoi, la finalul meciului, cele două formaţii au fost fiecare să salute galeria.

S-a stat destul de mult acolo, iar în ceea ce priveşte incidentele de pe tunelul care duce la vestiare, eu nu am fost martor. Nu am văzut nimic, ştiu doar ceea ce mi s-a relatat. Astfel că, în raport nu am putut să scriu nimic.

La Comisie se va judeca pe baza imaginilor video de acolo. Observatorul nu poate să vadă tot, mai ales că activitatea noastră se petrece majoritar pe terenul de joc”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK, .