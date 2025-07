Cristi Săpunaru pleacă definitiv de la Rapid! I-a declarat război celui care l-a denigrat: „Nu am muncit de la 6 ani pentru ca cineva sa-mi pună sub semnul întrebării reputația construită cu sacrificii”

Situația de la Rapid este departe de a fi una liniștită, asta în condițiile în care Cristi Săpunaru a făcut un anunț incredibil. După ce i-a expirat contractul cu gruparea giuleșteană, fostul căpitan al echipei a confirmat că nu va ocupa nicio funcție în cadrul clubului.

Cristi Săpunaru a fost cea mai importantă voce din vestiarul Rapidului din ultimii ani. Fostul mare căpitan al giuleștenilor s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut și se credea că va continua pe o funcție administrativă.

Lucrurile nu au stat deloc așa, iar Dan Șucu l-a numit director sportiv pe italianul Mauro Pederzoli. Patronul giuleștenilor , iar Cristi Săpunaru a venit cu un răspuns.

Cu peste 200 de apariții în tricoul Rapidului, că își va face dreptate pentru , iar marți, acesta a publicat un mesaj complex pe social media.

Anunțul publicat de Cristi Săpunaru pe Instagram

„Având în vedere că, începând cu data de 30.06.2025, contractul meu cu FC RAPID 1923 S.A. s-a încheiat, simt că e momentul potrivit să fac câteva precizări.

Din respect pentru clauza de confidențialitate, inclusă în contract, nu am putut vorbi public până acum. Totuşi, vreau să menționez clar că nu am primit nicio propunere oficială de a rămâne în cadrul clubului.

Le mulțumesc suporterilor care mi-au fost alături în toată cariera mea și tuturor celor care m-au susținut, pe teren și în afara lui. După ultimele zvonuri apărute în presă și în mediul online, menționez de asemenea, că nu am intenționat sau nu intenţionez să dau clubul în judecată, sau să creez „valuri” înainte de un nou campionat, ci mă îndrept exclusiv către acea persoană care a încercat sa îmi păteze imaginea.

Nu am muncit de la 6 ani pentru ca cineva sa-mi pună sub semnul întrebării reputația construită cu sacrificii, muncă și dedicare. Această situație va fi abordată strict pe cale legală. Închei acest capitol cu fruntea sus și cu recunoștință pentru tot ce am trăit aici!

RAPID, a fost, este si va rămâne, echipa mea de suflet!”, a scris fostul fotbalist al Rapidului pe Instagram.