Cristi Săpunaru, prima decizie după ultimul meci pe Giulești: „Nu e chiar un adio”

și a izbucnit în lacrimi la ultimul meci pe Giulești. Cu toate acestea, nu va fi meciul de adio de la suporterii Rapidului. Căpitanul giuleștenilor a explicat ce urmează pentru el.

Cristi Săpunaru le pregătește o surpriză suporterilor după ultimul meci pe Giulești

Cristi Săpunaru a dezvăluit ce planuri are după ce și-a anunțat retragerea: „Nu e chiar un adio pentru că voi organiza anul ăsta în toamnă un meci de retragere pe Giulești. Îi voi chema și pe foștii colegi de la Porto. O luăm de jos, nu de la președinte. Am acceptat deja oferta de director sportiv.

ADVERTISEMENT

Păcat, e un moment greu, pentru orice fotbalist. În viață toate au un început și un sfârșit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut parte de accidentări și am jucat până la vârsta asta. Am dat totul pe teren.

Am venit cu puls 102, am avut emoții ca la 20 de ani. E greu, asta facem de mici. Ne-am apucat de fotbal din plăcere, nu pentru bani. La 6-7 ani nu-mi spunea nimeni că o să ajung să fac bani. Banii aceștia și zilele astea când nu facem nimic, la final o să regretăm. E cel mai emoționant moment din cariera mea. Toate au un început și un sfârșit. Mâine probabil o să fie și mai greu”.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Cristi Săpunaru la final de carieră și cum își descrie parcursul într-un singur cuvânt

Cristi Săpunaru a avut o reacție genială când a fost întrebat cum își caracterizează cariera de jucător: „Corect”, a spus căpitanului Rapidului, care a continuat: „Eu cred că dăruirea e cel mai important lucru. Nu doar în fotbal, la orice sport. Nu este premiu mai mare. Debutul pe Giulești, primul moment de care îmi aduc aminte.

Am fost să salut galeria, și mi-a zis un suporter ‘Bravo Săpunare, ai debutat pe Giulești’. (n.r. despre ce le-a promis suporterilor) Nu vorbesc prostii, sunt lucruri pe care vreau să le aplic.

ADVERTISEMENT

Nu am fost noi o echipă obișnuită cu trofeele, dar la ce emulație e aici. Nu cred că este corect față de nimeni să stăm să vorbim ce este în neregulă. Nu am reușit să trecem de 4 zile de meciuri importante”.

ADVERTISEMENT

Căpitanul Rapidului a făcut o declarație care nu are nevoie de prea multe comentarii: „Am avut meci cu Mioveni, nu am putut să ne calificăm în Europa. Garanția succesului pentru Rapid este că oricine va veni aici să dea 100%. Dacă ești 100% pe teren, nu te înjură nimeni. Aș da 10 ani înapoi. Suporterii știu… Îmi voi duce treaba mai departe”.

Cu toate acestea fundașul central în vârstă de 40 de ani ar putea să mai joace și în ultima etapă cu „șepcile roșii”: „Trebuie să mai merg cu echipa la Cluj. Mai avem un meci. Mâine am antrenament. Să apuc eu ziua de 26 mai și voi vedea ce voi face”. Cristi Săpunaru a fost schimbat în minutul 48 și a urcat în peluză, unde a fost șef de galerie. și a făcut un tur de onoare. Emoțiile l-au copleșit și a izbucnit în plâns.

Alex Dobre, dezamăgit că Rapid nu a reușit o victorie pentru căpitan: „Ne doream pentru Cristi Săpunaru”

Alex Dobre a rămas cu un gust amar după 1-4 cu CFR Cluj: „Este dureros momentul. Ne doream o victorie pentru Cristi Săpunaru. Ne pare rău că nu am reușit să îi oferim asta, la ultimul lui meci. A fost fratele nostru mai mare. Este parte din familia Rapid. Ne bucurăm mult că a făcut parte din acest grup. Îi urăm succes pe mai departe.

A fost foarte emoționant momentul de la final. Cu toții vom ajunge aici la un moment dat. Trebuie să te bucuri din plin în cariera de fotbalist, de toate momentele. Când joci, când ești la antrenament, când faci recuperare alături de colegi, de absolut toate momentele. Cariera de fotbalist este una dintre cele mai frumoase din lume”.

Întrebat ce nu funcționează la Rapid, Dobre s-a eschivat: „Sunt oameni în măsură care pot spune ce se întâmplă la echipă. Datoria mea este să scot maximum din tot ce se poate, să mă antrenez și să dau totul pe teren. Sperăm că vin vremuri frumoase și pentru noi.

Știu că este dureros, dar nu ne putem lăsa înfrânți. Ne antrenăm bine și pentru noi este un semn de întrebare de ce nu putem să transmitem la ora meciului ce lucrăm la antrenamente. Nu vreau să zic că este un sezon ratat. A fost un sezon cu bune și cu rele. Mai este o etapă, iar apoi sperăm să ne întoarcem cu gânduri bune și cu energie bună, în noul sezon”, a mai spus fotbalistul la .