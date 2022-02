Cristi Săpunaru, semnal de alarmă după Rapid – Dinamo 1-1: „Vom ajunge să ne batem la retrogradare”

Rapid a ajuns la cel de-al nouălea meci consecutiv în Casa Pariurilor Liga 1 fără victorie, semieșec care i-ar putea semna sentința lui , după ce antrenorul nu a mai terminat meciul pe bancă, iar .

Cristi Săpunaru a spus lucrurilor pe nume la finalul partidei și deplânge jocul echipei, care ar putea să o trimită pe Rapid la retrogradare în cazul în care nu își vor reveni.

Cristi Săpunaru, dezamăgit după derby-ul cu Dinamo: „Simt că nu mai suntem cei care am fost”

”Am dominat tot meciul, dar l-am dominat degeaba. De nouă meciuri nu reușim să câștigăm, e timpul să ne trezim. Suporterii au dreptate să fie supărați, îi înțeleg.

Sunt dezamăgit pentru că ne lipsește răutatea aia, pe care o aveam la începutul campionatului și suporterii erau mândri de noi. Lăsăm totul să meargă de la sine și vom ajunge să ne batem la retrogradare. Nu putem să marcăm, am fost slabi.

Nu știu dacă e nevoie de o schimbare, e nevoie să strângem rândurile. Simt că nu mai suntem cei care am fost”, a declarat Cristi Săpunaru la finalul partidei la .

Dragoș Grigore își ia adio de la playoff: „Nu mai avem șanse”

”Din teren, eu cred că am fi meritat să câștigăm. Asta a fost istoria azi. Nu mai avem șanse la play-off. Și înainte erau mici, dar am încercat să luptăm până la final, dar cu aceste rezultate, ne-am pierdut speranța. Vom juca în continuare pentru orgoliul nostru, iar, la final, când se va trage linie, să fim mulțumiți.

Ne-am fi dorit mai mult, dar atât s-a putut. Nici nu am văzut golul. Au fost neînțelegeri între noi, bâlbâieli, apoi o degajare exact în pieptul lui Matei. Așa a fost să fie. Dacă am ști unde ar fi ambiția, am fi făcut ceva și am fi făcut ceva să avem mai multă. Nu știu care e motivul, dar aș vrea să spun că în seara asta toată lumea s-a dăruit 100%.

Unii au putut mai mult, alții mai puțin. E păcat pentru suporteri. Au venit alături de noi oriunde în număr foarte mare, ne-au susținut de la început la final. Am încercat să îi facem fericiți, le înțelegem supărările. Poate noi suntem mai supărați, dar mergem mai departe. E adevărat că ne batem la retrogradare.

Dragoș Grigore se dezice de trecutul dinamovist: „Nu e nevoie să mai spun cine a câștigat duelul galeriilor”

Sunt nouă meciuri în care nu am reușit să câștigăm. Nu putem să continuăm cu rezultate de egalitate sau înfrângeri, e nevoie și de victorii. Le vom pune pe toate cap la cap, vom vedea ce nu a mers și vom vedea cum putem scoate maximum începând cu etapa următoare. Referitor la ce se va întâmpla cu antrenorul, nu e problema mea.

Noi trebuie să jucăm ce ni se cere și atât tot. Sunt probleme pe care pe noi ne depășesc. Nu e nevoie să mai spun cine a câștigat duelul galeriilor. Suporterii Rapidului au fost cei mai buni. E posibil orice. Îmi doresc să duc la bun sfârșit acest campionat și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Dragoș Grigore la finalul derby-ului cu Dinamo.