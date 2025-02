Alexandru Chipciu, distrus de Cristi Săpunaru la conferință: ”A făcut circ! A fost creator de modă, mai are să fie critic culinar”. Video

Cristi Săpunaru consideră că nu este normal ca un fotbalist să vorbească în acești termeni despre un antrenor și un fost mare jucător și i-a transmis lui Alex Chipciu că ar face bine .

Alex Chipciu, pus la zid de Cristi Săpunaru după ieșirea nervoasă

Într-o conferință de presă susținută înaintea meciului Oțelul Galați – Rapid, din etapa a 26-a din SuperLiga, programat sâmbătă, 8 februarie, de la ora 19:00, căpitanul ”alb-vișiniilor a vorbit și despre .

”Mă știu cu Alex Chipciu de mult timp, mi-e drag, chiar pot să spun că suntem prieteni, dar s-a ajuns prea departe. Vorbim de un antrenor, de nea Sorin Cârțu care este o legendă, nu se poate.

A zis că vrea să terminăm cu circul, dar el a făcut circ. Dacă vrei, termină tu primul cu circul Alex. De ce nu au ieșit la fel de supărați și după meciul cu noi? Unde-i circul? Îmi e drag, dar ajunge, ce facem acum îi certăm pe toți?

Sunt foarte multe echipe care luptă pentru play-off, e stres, U Cluj nu a mai fost în poziția asta. Acum ce facem, certăm legende la televizor? Trebuie să ne vedem de treaba noastră de fotbaliști. Într-o frază a fost și creator de modă și… mai avea să fie critic culinar. Înțeleg că a fost frustrant, dar nu e normal să ieși și să faci varză pe toată lumea.

Pentru mine, Koljic este unul dintre cei mai buni atacanți din SuperLiga, de vreo 2 ani mi-l doresc coleg. Am fost întrebat dacă ar fi bun și am spus da. Nu știu dacă s-au ‘bătut’ pentru el (n.r. – Rapid și FCSB), am auzit că a fost ‘furat’, nu mă pricep la transferuri. Nu ne-am văzut, cred că astăzi (n.r. – vineri, 8 februarie) la antrenament ne vedem”, a declarat Săpunaru.

Căpitanul a vorbit despre retragere

Fundașul în vârstă de 40 de a vorbit din nou despre faptul că sunt șanse foarte mari ca la finalul acestui sezon să pună capăt carierei de fotbalist, dar nu știe ce va face în viitor după ce va agăța ghetele în cui.

”Ne așteaptă un meci foarte greu la Galați. Cred că Oțelul și-a revenit după șocul despărțirii de Dorinel Munteanu și au un antrenor bun. Nu știu dacă voi juca, echipa evoluează bine, colegii mei au dat ce au mai bun pe teren.

Vedem la sfârșitul sezonului ce se va întâmpla cu mine. Mi-aș dori un trofeu cu Rapid. V-am spus din vară că 99,99% e ultimul meu sezon, dar mai rămâne un 0,01%. A apărut că mă duc la Hermannstadt, dar nu am mai vorbit cu Nico (n.r. – Daniel Nicule, președintele FC Hermannstadt) de mai bine de o lună. Nu știu ce voi face în viitor, important e sezonul ăsta cu Rapid.

Am apărut în fiecare zi prin ziare cu lucruri bune, nici când jucam în Europa nu se scria atât de Rapid. Dacă facem un film despre sezonul ăsta, nu o să fie locuri libere în sală”, a spus el.

Săpunaru, ajutorul lui Șumudică pe banca Rapidului

Cristi Săpunaru este conștient că lupta pentru intrarea în play-off este dură, însă a explicat că Rapid are un avantaj față de adversarele sale prin faptul că are puncte mai multe și un program relativ mai ușor.

”Și Hermannstadt se bate la play-off, dar prima șansă o avem noi, avem și un program mai bun. Dar lupta va fi strânsă și cu Petrolul, și cu Sepsi și cu FC Hermannstadt. Anul trecut am intrat în play-off cu 4 puncte avans și nici ușa de la cupele europene nu am văzut-o. Rapid se va concentra pe fiecare competiție, nu vom neglija Cupa României.

Sunt jucători la Rapid care au personalitate și care pot deveni lideri în vestiar. O să vedeți, o să ajungă și căpitani. Sunt jucători care pot fi lideri, nu numai în teren. Suntem diferiți ca oameni, dar sunt câțiva care sunt mai apropiați ca și caracter de mine.

Fac de toate la Rapid, orice este nevoie. Antrenor nu sunt, încerc să-l ajut cu Șumi să fie bine echipei. Am reușit de multe ori să-l ponderez, el este mai cald așa. Oricum, e mult schimbat, dar nu se poate schimba de tot. Ăsta e Marius Șumudică, cui nu-i place să apese pe telecomandă și să schimbe programul”, a afirmat fundașul.

În final, căpitanul Rapidului a explicat , însă a dat asigurări că acesta se va afla pe bancă la partida cu Oțelul: ”Are o viroză, cum are jumătate de echipă. Sigur va fi la meci”.