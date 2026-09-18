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Cristi Săpunaru (42 de ani) a reacționat după ce Andrei Șucu (17 ani) a marcat primul său gol pentru Rapid, vineri seară, în meciul din Giulești cu FC Argeș din etapa cu numărul 10 din SuperLiga, câștigat de echipa antrenată de Daniel Pancu, scor 3-1. În primul rând, fostul căpitan rapidist a ținut să îl felicite pe tânărul mijlocaș ofensiv.

Cum a comentat Cristi Săpunaru golul marcat de Andrei Șucu în meciul Rapid – FC Argeș 3-1

În continuare însă, bineînțeles fără a dori să minimizeze această realizare, fostul fundaș central a opinat și că nu este cazul în contextul de față ca să fie chiar ridicat în slăvi după această reușită. „Copilul intră, ajunge în fața porții, dă gol, bravo lui. Dar hai să nu-i facem statuie.

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Mă bucur, să nu înțelegeți greșit! E o poveste doar pentru că este tatăl lui patron. Asta e singura situație specială. El a mai jucat, dar e primul meci în Giulești. Haide să nu-i ștergem din merite lui Dina Grameni. A fost omul meciului”, a spus Cristi Săpunaru în direct la

Victor Angelescu, prima reacție după reușita lui Andrei Șucu

Acționarul minoritar și președintele de la Rapid a asigurat că performanța avută de mijlocaș în această partidă va fi analizată conform anumitor exigențe existente în interiorul clubului. „Normal că erau fericiți domnul și doamna Șucu, să dea primul gol copilul, fix cum intră. Nu prea s-a vorbit, ne-am bucurat foarte mult. A fost un sentiment foarte plăcut, mai ales că intrase de 30 de secunde. El și-a făcut treaba, a intrat pe teren. A ajutat echipa. Putem face abstracție de situația lui, trebuie evaluat după ce reușite are sau nu are. Așa ar fi normal.

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La fel ca orice jucător, își câștigă locul și minutele în funcție de cum joacă. Până la urmă ține de el, a intrat, a dat gol. O să aibă multe alte meciuri să demonstreze. Primele se dau întregii echipe. E o primă pentru echipă, i se va da în funcție de cât a jucat”,