Sport

Cristi Săpunaru, recordmen negativ în Spania: Nici măcar Sergio Ramos nu a ajuns la cifrele românului

Gabriel Neagu
07.11.2026 | 06:50
Cristi Sapunaru recordmen negativ in Spania Nici macar Sergio Ramos nu a ajuns la cifrele romanului
SPECIAL FANATIK
Cristi Săpunaru deține un record negativ în Spania. sursa foto: profimedia
Cristi Săpunaru a petrecut doi ani în fotbalul spaniol, însă primul a consemnat un record negativ. Românul a fost unul dintre cei mai duri fundași din La Liga.
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Cristian Săpunaru (42 de ani), fost câștigător al Europa League, în 2011, alături de Porto, a fost cooptat în fotbalul spaniol la începutul sezonului 2012-2013. Atunci, Real Zaragoza, formația care viza salvarea de la retrogradare în La Liga, semna cu fundașul legendar al Rapidului, rămas liber de contract. Deși a petrecut numai un an pe Ibercaja, a semnat unul dintre recordurile negative care și astăzi stau în picioare.

Cristi Săpunaru deține un record negativ în Spania

Real Zaragoza a terminat stagiunea pe ultima poziție din La Liga, cu numai 34 de puncte obținute. Echipa fundașului român s-a aflat la numai trei lungimi în spatele ultimei poziții care asigura o nouă prezență pe prima scenă a fotbalului spaniol. Totuși, Real Zaragoza a pierdut categoric ultimele trei etape din campionat: contra lui Atheltic Bilbao, Real Betis și Atletico Madrid.

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Cristi Săpunaru a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai echipei din stagiunea respectivă, datorită determinării sale. Fostul ”tricolor” a intrat în istoria La Liga, fiind jucătorul care a încasat cele mai multe cartonașe galbene pe parcursul unui sezon. Cristi Săpunaru a fost avertizat în 19 partide din 29 disputate. Într-un duel, a fost eliminat pentru cumulul a două cartonașe. Astfel, românul a avut o medie de peste un cartonaș galben la două meciuri.

La egalitate cu românul se află Fernando Andres Gamboa. Fundașul spaniol a reușit contraperformanța în sezonul 1996-1997, în tricoul lui Real Oviedo. Podiumul este completat de Diego Simeone. Actualul antrenor al lui Atletico Madrid a văzut de 18 ori cartonașul galben, în sezonul 1995-1996, evoluând pentru echipa de pe Metropolitano.

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Revenind la Săpunaru, numai împotriva a trei adversare nu a fost avertizat în sezonul 2012-2013. Este vorba despre FC Barcelona, Malaga și Osasuna. Acestea sunt toate partidele în care fundașul român a văzut cartonașul galben:

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  • 29 septembrie 2012, Valencia – Real Zaragoza 2-0
  • 6 octombrie 2012, Real Zaragoza – Getafe 0-1
  • 29 octombrie 2012, Real Zaragoza – Sevilla 2-1
  • 3 noiembrie 2012, Real Madrid – Real Zaragoza 0-4
  • 10 noiembrie 2012, Real Zaragoza – Deportivo La Coruna 5-3
  • 26 noiembrie 2012, Real Zaragoza – Celta Vigo 0-1
  • 2 decembrie 2012, Mallorca – Real Zaragoza 1-1
  • 16 decembrie 2012, Real Zaragoza – Levante 0-1
  • 22 decembrie 2012, Athletic Bilbao – Real Zaragoza 0-2
  • 13 ianuarie 2013, Atletico Madrid – Real Zaragoza 2-0
  • 26 ianuarie 2013, Real Zaragoza – Espanyol 0-0 (două cartonașe galbene – eliminat)
  • 10 februarie 2013, Real Zaragoza – Real Sociedad 1-2
  • 11 martie 2013, Real Zaragoza – Granada 0-0
  • 17 martie 2013, Sevilla – Real Zaragoza 4-0
  • 6 aprilie 2013, Deportivo La Coruna – Real Zaragoza 2-3
  • 22 aprilie 2013, Celta Vigo – Real Zaragoza 2-1
  • 5 mai 2013, Real Zaragoza – Rayo Vallecano 3-0
  • 19 mai 2013, Real Zaragoza – Athletic Bilbao 1-2
  • 26 mai 2013, Real Betis – Real Zaragoza 4-0

Cristi Săpunaru a mai petrecut un an în La Liga

După sezonul în care nu a reușit salvarea de la retrogradare, românul a fost transferat, liber de contract, de Elche, nou-promovată în Primera Division. Sub comanda lui Fran Escriba, Cristi Săpunaru și-a pierdut statutul de titular câștigat la fosta formație, evoluând în doar nouă partide din stagiunea 2013-2014. ”Tricolorul” a marcat un gol în înfrângerea contra lui Levante, din etapa 16 a La Liga, 1-2.

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Spre deosebire de perioada petrecută la Real Zaragoza, obiectivul final al echipei a fost îndeplinit. Elche s-a salvat de la retrogradare, teminând sezonul pe locul 16 din 20, cu 40 de puncte. Totuși, finalul stagiunii a adus și finalul colaborării dintre român și trupa de pe Estadio Martinez Valero. Cristi Săpunaru a rămas liber de contract din iulie 2014 până în ianuarie 2015, când a semnat cu Rapid, în încercarea de a salva de la retrogradare trupa din Giulești.

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