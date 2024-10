Cristi Săpunaru s-a arătat resemnat după . Căpitanul giuleștenilor a discutat despre duelul rușinos și a dezvăluit ce s-a discutat la ședința echipei de după meci.

Cristi Săpunaru, resemnat după FC Botoșani – Rapid 2-0: “Parcă am pus lumânările invers!”. Detalii despre ședința din vestiar

Resemnat după FC Botoșani – Rapid 2-0, Cristi Săpunaru susține că jucătorii trebuie să înceapă să își asume rezultatele. Totodată, căpitanul giuleștenilor , alături de jucători, soluțiile pentru ca echipa să iasă din impas.

“Am dominat prima repriză, am început bine a doua repriză și am suferit acel gol printr-o deviere. Avem ocazie să facem 1-1, nu facem 1-1, luăm gol pe contraatac și s-a terminat meciul.

M-am săturat să se întâmple așa și o spun cu sufletul deschis de data asta. Trebuie să ne asumăm și noi jucătorii, prea și-o asumă doar antrenorii, conducerea, e de ajuns.

Trebuie să ne asumăm noi jucătorii și să ne trezim din situația asta, pentru că altfel nu vom ieși din asta. Dacă nu ne trezim și nu ne asumăm și să redevenim acea echipă agresivă nu avem nicio șansă.

Am avut o ședință a noastră (n.r. la final) și am încercat să discutăm și să găsim o soluție de a ieși din această situație. Nu știu, parcă am pus lumânările invers!”, a spus Cristi Săpunaru după înfrângerea cu FC Botoșani.

“Am căzut mental”

La finalul partidei din etapa 12, Alex Pașcanu este de părere că echipa trebuie să lupte mai mult mental pentru a reuși să lege victoriile. Totodată, fundașul de la Rapid a oferit și o primă reacție despre convocarea la echipa națională.

“În mare parte am dominat prima repriză, iar în a doua repriză ei au avut doar acele ocazii cu care au decis meciul. Am căzut mental și nu reușim să ne regăsim după ce luăm un gol.

Nu avem reacție după gol. Avem pretenții și știm că e prea puțin. Trebuie să ne revenim cât mai repede, pentru că etapele trec. Trebuie să avem clic acela mental și să reușim să legăm măcar două victorii.

Întotdeauna sunt pregătit să ajut echipa națională. Sunt deschis să merg acolo. Trebuie să trec peste acest meci și să merg cu inima deschisă acolo”, a declarat Alex Pașcanu la flash-interviu.