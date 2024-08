Cristi Săpunaru pune „benzină pe foc” în relația cu Neil Lennon: „Nu vorbește cu mine! Eu sunt aici să ajut Rapidul, nu pe X sau Y!”. Ce se întâmplă cu discursurile din vestiar

Apele la Rapid nu sunt deloc liniștite. După un play-off de coșmar în sezonul precedent, echipa a adunat doar două puncte în primele trei etape. Neil Lennon, noul antrenor, pare să nu se fi adaptat încă la campionatul românesc, iar veteranul Cristi Săpunaru a oferit câteva detalii despre situația actuală.

Cristi Săpunaru aprinde și mai tare atmosfera de la Rapid și recunoaște relația rece cu tehnicianul Neil Lennon: „Nu vorbește cu mine!”

Fanii echipei îl vor cu orice preț în teren, întrucât defensiva giuleștenilor a suferit mult în partidele cu UTA, CFR Cluj și Petrolul. Neil Lennon a mizat până acum pe jucători mai tineri, însă rezultatele au fost sub așteptări.

Veteranul din apărarea giuleștenilor a vorbit despre obiectivele sale din acest sezon. Săpunaru a dat de înțeles că și-ar dori să joace mai mult, însă respectă pe deplin deciziile antrenorului, deși poate că nu este întrutotul de acord cu ele.

„E simt eu în legătură cu ce mi se întâmplă, nu o să spun. Sunt sentimentele mele și le păstrez pentru mine. Eu simt că pot ajuta echipa din teren, dar nu e decizia mea. Mă simt bine, mă antrenez, îmi văd de treabă, ca atunci când se apelează la mine să fiu sută la sută. Cum e Rapidul acum, e altceva. Este într-o situație neplăcută.

Este o relație normală între un jucător și un antrenor. Nu e nimic special de făcut. Mă pregătesc și aștept momentul în care va avea nevoie de mine. N-am niciun fel de relație cu el, nici pro, nici contra. Chiar dacă sunt căpitanul, lucrurile trebuie să vină de la el, că el e cel care răspunde de rezultate.

Am vorbit doar o dată, înainte de meciul cu CFR, când m-a chemat să-mi spună să mă pregătesc, că o să și joc. I-am spus că nu e nicio problemă, că asta trebuie să facă orice jucător, să se antreneze, și când îi va veni rândul, va juca.

În general, mai întreabă jucătorii, iar când are ceva de zis ți-o spune în față. Noi doi nu ne-am sfătuit niciodată. Cu alți antrenori vorbeam, mă mai întrebau. Nu văd de ce să o facă, el decide cu cine vrea să vorbească, cu cine are discuții, în funcție de ce are nevoie”, a explicat Cristi Săpunaru, conform .

„Veteranul” din lotul Rapidului susține că nu a fost întrebat niciodată de actualul tehnician ce înseamnă spiritul Rapidului: „Până acum Lennon nu m-a întrebat despre ce înseamnă Rapid. Dacă l-aș mai ajuta, deși nu mă bagă? Eu sunt aici să ajut Rapidul, nu pe X sau Y. Suntem aici, jucăm, ajutăm Rapidul în primul rând. Apoi, ca jucători, ajutăm și antrenorul. Dacă avem rezultate ajutăm și antrenorul, dacă nu…”.

Cristi Săpunaru: „Ce să-i fac, ferească Dumnezeu?!”

În plus, fundașul a precizat că nu se pune problema ca Neil Lennon să aibă vreun fel de sentiment de inferioritate în fața lui. Săpunaru a mai spus că toate deciziile de ordin tehnico-tactic îi aparțin antrenorului și tot el este cel care răspunde. El a declarat:

„Nu are de ce să se simtă inferior mie, asta e o bazaconie. E antrenor, e peste mine. Eu, ca jucător, ce pot să fac e să-l ajut să înțeleagă ce înseamnă spiritul Rapidului, să ajut la legătura asta între Rapid și el, între suporteri și el. Nu sunt cu nimic superior. Doar că sunt de mai mulți ani la Rapid.

Dacă nu mă folosește fiindcă se simte amenințat de mine?! Ce să-i fac, ferească Dumnezeu?! Dar ar fi așa, n-ar fi mai rău?! În primul rând, nu are de ce să simtă amenințat. Apoi, deciziile pe care le ia îi aparțin, răspunde pentru ele. Nu pot să răspund eu sau alt jucător. Noi răspundem pentru ce facem în teren. Ce are el în cap, ce gândește, eu nu am de unde să știu. Ar fi culmea să vină să se distrugă și pe el, și echipa. Dar pe el ar trebui să-l întrebați asta”.

Cristi Săpunaru, interzis să mai țină discursuri motivaționale în vestiarul Rapidului

Odată cu trecerea pe linie moară, Cristi Săpunaru a pierdut și posibilitatea de a mai ține discursuri motivaționale în vestiarul Rapidului, discursuri care nu o singură dată au adus rezultatele scontate. Acum, această „onoare” i-a revenit lui Lennon, chiar dacă majoritatea jucătorilor nu înțeleg mai nimic din ce le transmite nord-irlandezul!

„Acum discursurile le ține coach, mister. Vorbește în engleză, mai rar, ca să-l înțelegem. Se transmite, n-am nicio problemă, îl înțeleg, dar nu pot să spun despre toți același lucru. Eu înțeleg, simt ce spune, ce transmite. Dar trebuie să înțelegem toți. La ce se referă, ce vrea de la noi, că vrea să ne îmbărbăteze, să ne ajute. Dacă ține el aceste discursuri, n-a mai fost nevoie să le mai țin eu”, a mai spus Săpunaru pentru sursa citată.

Neil Lennon: „Săpunaru este un profesionist”

Și Neil Lennon a vorbit despre situația lui Cristi Săpunaru. Rămâne de văzut dacă declarațiile fundașului își vor pune amprenta asupra minutelor pe care le va prinde la echipă.

„Săpunaru este un profesionist, este într-o stare fizică foarte bună. Am discutat cu Cristi înaintea meciului cu CFR, vineri. Înțelege care este situația și cu siguranță va juca și își va aduce contribuția în acest sezon. Trebuie doar să aibă răbdare. Cu siguranță își va aduce contribuția în multe meciuri din acest sezon, indiferent că va fi titular sau va intra pe parcurs”, a precizat Neil Lennon.