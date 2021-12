Săpunaru a făcut scandal la vestiarul FCSB după derby! I-a înjurat pe toți. Exclusiv

și și-a luat revanșa pentru înfrângerea din tur. Cristi Săpunaru a fost înger şi demon pentru echipa lui. Fundaşul a reuşit golul egalizator, însă a comis penalty-ul din care roş-albaştrii au preluat conducerea, în minutul 90.

Săpunaru a făcut scandal la vestiarul FCSB după derby! I-a înjurat pe toţi

Din informaţiile FANATIK, pentru căpitanul rapidist, derby-ul nu s-a încheiat după fluierul final. Foarte furios după meci, Cristi Săpunaru a mers spre vestiarul roş-albaştrilor acolo unde i-a înjurat pe toţi.

Jucătorii şi oficialii FCSB tocmai se întorceau în vestiare după ce au celebrat alături de fani victoria, însă incidentele nu au degenerat, căpitanul rapidist fiind potolit de cei aflaţi în preajmă.

ADVERTISEMENT

Fundaşul Rapidului, duel la distanţă cu galeria FCSB

Cristi Săpunaru a avut pe tot parcursul meciului un duel şi cu galeria celor de la FCSB. A fost “clientul” principal al Peluzei Nord, fiind “pomenit” în scandările şi bannerele afişate de jucătorii roş-albaştrilor.

Fundaşul rapidist i-a redus la tăcere pe roş-albaştrii în minutul 45, când a reuşit să egaleze din penalty. Însă, în minutul 90, în faţa aceleiaşi peluze, Săpunaru a comis un penalty şi le-a permis celor de la FCSB să înscrie golul victoriei.

ADVERTISEMENT

S-a certat şi cu arbitrul: “Kovacs mi-a zis că putea să mă dea și afară din țară!”

Săpunaru a intrat într-un conflict . La finalul meciului, jucătorul s-a plâns că arbitrul l-a jignit:

„Kovacs mi-a zis că putea să mă dea și afară din țară! În rest, nu am vorbit. Adică am încercat să purtăm un dialog, dar am vorbit cu mine, fiindcă nu primeam răspuns din partea lui.

ADVERTISEMENT

E dureros, mai ales pentru suporteri. Acum, avem meciul cu Botoșani și încercăm să scoatem maximum”, a spus Săpunaru la finalul meciului.

Criticat de Victor Becali: “Uită că este jucător și se comportă ca un suporter”

Victor Becali a criticat atitudinea lui Cristi Săpunaru în derby, spunând că se comportă deseori ca un suporter şi ar trebui să fie mai ponderat, mai ales că este un jucător-simbol pentru Rapid:

ADVERTISEMENT

„El uită câteodată că este jucător și se comportă ca un suporter. El trăiește viața lui de Rapid, el așa trăiește. Stai puțin că până la urmă nu suntem în război, e o luptă sportivă. El un băiat foarte bun, dar are trăirile astea de suporter.

Acum are și o vârstă, la care spun eu că încă își face treaba, dar după atâția ani de zile să știți că nu e ușor, se adună multe. Nu e chiar așa ușoară viața asta de fotbalist, mai ales la vârsta lui”, a spus Victor Becali.

ADVERTISEMENT

Conflict cu fanii FCSB şi după meciul tur: “Ne smardoim cu copiii, ce dracu’?”

Cristi Săpunaru a avut un conflict cu cei de la FCSB şi după meciul tur, când i-a ironizat pe fanii roş-albaştrilor care au sărit să se bată cu spectatorii (rapidişti) de la tribuna a II-a:

“Nu am avut nimic de împărțit cu fanii lui FCSB. Singura chestie că intrau să bată oamenii de la tribuna a doua, unde erau și copii. Ne smardoim cu copiii, ce dracu’? E un derby, e normal să mă înjure, e normal să le arăt și eu semne frumoase. Asta e”, a spus atunci Săpunaru.

Cristi Săpunaru a revenit la Rapid în vară, după ce echipa giuleşteană a promovat în prima ligă. Rapid este în lupta pentru play-off, fiind pe locul 6, cu 31 de puncte.