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La finalul meciului Rapid – Universitatea Craiova 1-1, disputat luni seară în Giulești în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga, Cristi Săpunaru și Gică Craioveanu au analizat, pe rând, pe scurt această partidă. Fostul căpitan al echipei din Giulești a apreciat că echipa lui Pancu putea să se impună în acest duel.

Ce au spus Cristi Săpunaru și Gică Craioveanu după Rapid – U Craiova 1-1

Iar în acest sens el a vorbit în mod special despre ratările lui Filip Stojilkovic. „Putea să înscrie 3-4 goluri lejer. A avut niște ocazii… Cred că e un rezultat mulțumitor pentru ambele echipe”, a spus Săpunaru în direct la . Pe de altă parte, Gică Craioveanu a opinat că oltenii au făcut în acest meci cel mai bun joc al lor în deplasare de până acum în acest sezon de SuperLiga: „A revenit Rapidul, dar nu cred că a fost peste Universitatea. Foarte inspirat Pancu, prin aducerea lui Moruțan în joc. Cred că Universitatea a făcut cel mai bun joc în deplasare de până acum”.

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Ce a spus Cristi Săpunaru la pauza meciului Rapid – U Craiova că ar trebui să facă jucătorii lui Daniel Pancu în repriza a doua

La pauza meciului Rapid – Universitatea Craiova, la scorul de 1-0 pentru olteni, Cristi Săpunaru (42 de ani) a opinat că pentru repriza secundă antrenorul Daniel Pancu (49 de ani) ar trebui să le ceară jucătorilor săi să încerce să facă un pressing ceva mai agresiv decât în prima parte.

Asta pentru că el a observat că în astfel de situații fundașii centrali ai oltenilor, din cauza lipsei de soluții, obișnuiesc să degajeze lung, chestiune care în teorie ar facilita recuperarea mai rapidă a mingii de către giuleșteni. „(n.r. Despre Stojilkovic) Prima ocazie avută a fost mare, la 0-0, înainte de golul Craiovei.

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2-2 la ocazii, Craiova stă mai bine în teren, Rapid stă prea jos. Jucătorii din față au viteză. Eu aș fi împins toate liniile, să fac pressing. Craiova, fără soluții, degajează mingiile”, a spus în direct la Digi Sport la pauza meciului

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Cum a analizat Gică Craioveanu prima repriză din Rapid – Universitatea Craiova

Fostul fotbalist și conducător de la echipa din Bănie a punctat cu aceeași ocazie: „Craiova este la pauză cu avantaj meritat, a fost echipa mai bună”. Daniel Pancu a fost suspendat și la acest meci, ca urmare a eliminării din partida cu Dinamo de pe teren propriu din urmă cu două etape. Cu puțin timp înainte de startul acestui joc de luni seară din Giulești, antrenorul a fost surprins la un moment dat în timp ce se întreținea în zona lojelor cu

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„Ce să spun despre derby-ul care ne așteaptă? Este al cincilea la rând, ăsta a fost programul. Poate este cel cu cea mai mare intensitate. Toți știm ce înseamnă o victorie împotriva campioanei, singura echipă europeană. Felicitări pentru că ne reprezintă. Și eu cred că ar fi trebuit să fie în Europa League, dar au adversari foarte tari”,