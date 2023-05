Cristi Săpunaru și-a simțit adversarii în FCSB – Rapid 1-5: „Se vedea că erau cu capul în pământ!”

Rapid în ultima etapă a sezonului. Giuleștenii au marcat din toate pozițiile în fața rivalei aflate cu moralul la pământ după ratarea câștigării primului titlu după o pauză de opt ani. Cristi Săpunaru a vrut să obțină victoria pentru suporteri în derby-ul cu FCSB.

Cristi Săpunaru, cadou pentru suporteri după FCSB – Rapid 1-5: „Victoria e în totalitate a lor”

Deși a obținut cele trei puncte, , în afara locurilor de cupe europene. De cealaltă parte, dacă ar fi câștigat, FCSB ar fi terminat, de asemenea, tot pe locul secund în play-off. Cristi Săpunaru a recunoscut că ratarea titlului a făcut-o pe formația lui Gigi Becali să nu aibă replică în derby.

„(n.r. în 2010) Atunci jucam pentru ceva, acum unii erau în afara Europei, alții au pierdut campionatul. Nu știu dacă am făcut meciul perfect. S-a văzut că erau (n.r. cei de la FCSB) cu capul în pământ. Meciul acesta l-am jucat pentru suporteri și atât. Ei merită toată stima din partea noastră.

Au fost tot anul alături de noi 90 de minute au cântat încontinuu și niciodată nu am neglijat. Victoria asta e în totalitate a lor. E un derby și am jucat pentru suporteri. Îmi doream să câștig, 5-1 sau 1-0 tot victorie este”, a declarat Cristi Săpunaru, la finalul partidei.

Cristi Săpunaru anunță mobilizare la Rapid pentru sezonul viitor: „Este anul centenarului competițional”

Cristi Săpunaru a precizat că obiectivele Rapidului se vor schimba începând din sezonul următor. Fundașul și căpitanul giuleștenilor a anunțat că noul obiectiv al echipei lui Adrian Mutu este clasarea pe unul dintre locurile 1-3 în „anul centenarului competițional”.

„O să vină o perioadă de pregătire, avem și noi vacanța noastră acum foarte scurtă. Eu cel puțin o aștept că sunt obosit. Anul viitor va fi cu totul altceva. Este anul centenarului competițional. Am mai avut discuția asta și multă lume mi-a sărit în cap.

Nu au cum să fie păreri pro și contra că dacă mă nasc pe 5 aprilie, pe 5 aprilie anul viitor fac un an. Eu la asta mă refer. Anul acesta a fost anul centenarului, dar anul competițional este următorul. Anul următor vom avea obiectiv locurile 1-3.

Dacă am juca singuri, am fi campioni în fiecare an, dar mai sunt și alte echipe, sunt meciuri în deplasare. Avem 100% mentalitate de campioni”, au fost cuvintele lui Cristi Săpunaru.

Paul Iacob, meciul carierei după victoria cu FCSB: „Trebuia să apărăm culorile Rapidului”

Paul Iacob a contribuit decisiv la trei din cele cinci goluri ale Rapidului în poarta lui Ștefan Târnovanu. Fundașul central a înscris, a oferit o pasă decisivă și a deviat decisiv în poartă șutul lui Pănoiu. Totuși, Paul Iacob nu este de părere că giuleștenii au avut realizări în acest sezon, deoarece o calificare în play-off nu este suficientă.

„Sunt foarte fericit. Cred că cel mai mult se bucură fanii în această seară pentru noi. A fost doar un meci de orgoliu în care trebuia să apărăm culorile Rapidului. Poate e meciul carierei pentru mine până acum, dar nu vreau să rămână meciul carierei. Sper să fac meciuri din ce în ce mai bune.

Este o victorie meritată în primul rând. Nu cred că trebuie să analizăm Rapidul după un singur meci. Nu cred că este corect, cred că trebuie să analizăm tot sezonul. Nu am făcut cel mai strălucit sezon, am intrat doar în play-off. Pentru mine nu este neapărat o realizare pentru că atunci când am venit la Rapid am venit să mă bat pentru trofee.

Atât timp cât nu am reușit să facem asta nu cred că am reușit un sezon strălucit, dar a fost unul Ok. Când am luat 7 de la Farul, ei nu au avut milă? S-a întâmplat același lucru. Probabil și la ei a fost un accident sau nu au venit la fel de montați”, au fost cuvintele lui Paul Iacob.