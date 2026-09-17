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Naționala României de fotbal nu mai are de mult rezultate notabile, iar acest lucru reiese din cele 7 ediții consecutive ale Campionatului Mondial la care „tricolorii” au fost absenți. Cristi Săpunaru și Giani Kiriță au ajuns la o concluzie comună în ceea ce privește cauza ce a declanșat acest picaj interminabil al fotbalului românesc.

Care este motivul principal al căderii fotbalului românesc. Săpunaru și Kiriță împărtășesc aceeași opinie

În trecut, România era un adversar redutabil în ceea ce privește fotbalul la nivelul echipei națională, dar și al cluburilor. După ce Steaua reușea să câștige Cupa Campionilor Europeni în ’86, iar trei ani mai târziu ajungea într-o nouă finală, naționala avea să obțină și cel mai bun rezultat de la un Campionat Mondial, la ediția SUA 1994, când a fost la un pas de o semifinală istorică împotriva Braziliei, care avea să devină și campioană mondială în acel an.

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Cristi Săpunaru și Giani Kiriță au explicat ce se face greșit acum, în comparație cu acei ani de glorie, iar concluzia a fost una comună. regăsită în formulele de start ale echipelor din SuperLiga României dăunează extraordinar de mult la dezvoltarea fotbaliștilor români.

„Cu tot respectul, nu am niciun fel de problemă, pentru că și eu am fost în altă țară, dar străinii de la noi din campionat sunt de mâna a doua! Cam asta este concluzia. Să ne gândim cât de mult scade nivelul fotbalului românesc. Nu se poate ca străinii să vină la echipa națională. Sunt din ce în ce mai puțini români promovați la echipele de club. Dacă cluburile din România nu își pun bazele pe o Academie, atunci vom plăti comisioane pentru străini. Repet, nu am niciun fel de problemă. Sunt unii care chiar sunt buni și îmi plac”, a declarat Cristi Săpunaru, conform

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„În primul rând, noțiunea de derby a rămas aceeași. OK, câștigi derby-ul ăla, dar cu ce rămâi, când tu ai doar doi români în teren? Aici e problema. Unde e sufletul ăla? După meci, jucătorul străin se duce să salute galeria și a plecat. Nu îl interesează pe el foarte tare noțiunea asta de derby. Sunt probleme mari. Nu mai ai ce să mai zici, când ai doar unul sau doi români în teren”, l-a completat Giani Kiriță.

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Aproape 50% dintre jucătorii din SuperLiga României sunt străini

Afirmațiile celor doi sunt susținute faptic de numărul de străini aflați în componențele echipelor românești. De multe ori, poate și în urma regulii U21 impuse de FRF, fotbaliștii români tineri sunt mult mai scumpi decât cei din străinătate, iar acesta poate fi un motiv pentru care echipele din SuperLiga, în special cele care au un buget redus, recurg la asemenea strategii.

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În prezent, dintr-un total de 458 de fotbaliști înregistrați la cele 16 echipe românești, nu mai puțin de 214 sunt străini, adică un procentaj uriaș de 46,7%. Un procentaj șocant există și la Liga a 2-a, competiție ce ar trebui să reprezinte locul de formare al tinerelor talente. Aici, dintr-un total de 694 de fotbaliști, 99 sunt străini, adică un procentaj de 14,3%.

Problema și mai mare este că mulți dintre acești fotbaliști sunt titulari în echipele lor și ocupă locul unor tinere talente. de fotbaliști tineri care, dacă primesc încredere în Liga a 2-a, pot da un randament excepțional și, ulterior, pot ajunge în vizorul echipelor importante din România și chiar al echipei naționale.