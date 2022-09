Cristi Săpunaru, suspendat după incidentele de la FC U Craiova 1948 – Rapid. Câte etape a primit și ce amendă va plăti

Săpunaru a fost implicat într-o bătaie la vestiare cu unul dintre bodyguarzii lui Adrian Mititelu, iar . Comisia de Disciplină a dat în sfârșit verdictul după ce inițial decizia a fost amânată.

Cristi Săpunaru, suspendat după bătaia de la FC U Craioa 1948 – Rapid

Cristi Săpunaru a primit o etapă de suspendare .

Fundașul central al lui Adrian Mutu a primit și o amendă de 9.400 lei. Nu a fost însă singurul incident grav în care a fost implicat Cristi Săpunaru la meciul cu FC U Craiova 1948. Săpunaru a intervenit și a bruscat un jandarm, după ce în galeria Rapidului forțele de ordine au utilizat gaze lacrimogene. Jucătorul a avut un dialog încins cu unul dintre din oamenii legii.

Astfel, stoperul de 38 de ani va reveni pentru meciul din SuperLiga dintre Chindia Târgoviște și Rapid și își va ispăși suspendarea la partida din Cupa României cu CS Afumați.

De ce a primit Cristi Săpunaru o singură etapă de suspendare: „Eu nu am văzut nimic!”

Decizia FRF este una destul de surprinzătoare, însă se datorează faptului că incidentele grave de la finalul partidei nu au fost consemnate de către observatorul partidei.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce a declarat observatorul de joc de la partida dintre FC U Craiova 1948 și Rapid: „Am notat în raport incidentele din minutul 85 când fanii au început să arunce cu scaune în forţele de ordine. Apoi, la finalul meciului, cele două formaţii au fost fiecare să salute galeria.

S-a stat destul de mult acolo, iar în ceea ce priveşte incidentele de pe tunelul care duce la vestiare, eu nu am fost martor. Nu am văzut nimic, ştiu doar ceea ce mi s-a relatat. Astfel că, în raport nu am putut să scriu nimic.

La Comisie se va judeca pe baza imaginilor video de acolo. Observatorul nu poate să vadă tot, mai ales că activitatea noastră se petrece majoritar pe terenul de joc”, a spus Marcel Vasile, observatorul partidei, pentru site-ul nostru.

