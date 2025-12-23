Cristi Săpunaru, un nou atac la conducerea Rapidului: „Puteam să mai joc, dar m-au retras”

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru s-a retras din fotbal la finalul sezonului trecut și nu a rămas în conducerea clubului său de suflet, așa cum toată lumea s-ar fi așteptat, în urma unui scandal din vestiar. Căpitanul de legendă al Rapidului este de părere că ar mai fi putut juca și a lansat un nou atac împotriva conducerii.

Cristi Săpunaru a înțepat conducerea giuleștenilor. Ce a declarat fotbalistul la scurt timp după FCSB – Rapid

Cristi Săpunaru a avut o carieră lungă și a ales să-i pună capăt la o vârstă destul de înaintată. El nu a mai putut evolua în ultima vreme la un nivel ridicat din cauza accidentărilor și durerilor foarte mari, iar cei de la Rapid au decis să-l folosească tot mai puțin.

După un sezon în care abia dacă a prins câteva minute pentru giuleșteni, Cristi Săpunaru a decis să-și agațe ghetele în cui și să urmeze o nouă carieră ca director sportiv. Acest post îi era promis la Rapid, însă după scandalul monstru cu sticlele de bere din vestiar el a fost îndepărtat și nu mai are nicio legătură profesională cu clubul în acest moment. Într-o discuție cu Alex Chipciu și Bogdan Stelea despre momentul retragerii, Cristi Săpunaru a lansat un nou atac subtil la adresa conducerii fostului său club.

„Eu am prelungit contractul cu U Cluj. Văd că e și domnul Bogdan Stelea în studio. Și el a jucat până la o vârstă înaintată, am fost colegi într-o vară la Brașov”, a spus Alex Chipciu la . „Până la 41 ani și jumătate. Și puteam să mai joc liniștit”, a replicat Bogdan Stelea.

Săpunaru a văzut atunci momentul perfect pentru un nou atac: „Puteam să mai joc și eu, dar m-au retras (n.r. – conducerea Rapidului). Pardon, m-am retras (n.r. râde). Să văd acum dacă mă duc la Grivița. Glumesc”, a spus Cristi Săpunaru, conform sursei citate anterior.

Ce s-a întâmplat între Cristi Săpunaru și Rapid

Imediat după momentul retragerii, Pe podea se puteau zări mai multe sticle de bere, iar Cristi Săpunaru a fost considerat vinovat pentru acest lucru. Deși vorbește la plural despre „cei care l-au retras”,

„Eu m-am îndreptat către o singură persoană. Ea este vinovată pentru ce s-a întâmplat, de la ea au apărut pozele. Eu nu vreau să am o problemă cu Rapidul, e echipa mea de suflet și o iubesc. M-a rănit atunci, dar trecem peste toate. Dar dacă acea persoană va rămâne în club e o problemă. A rămas până acum pentru că până la proba contrarie e nevinovată. Eu știu multe lucruri, nu cred că domnii Șucu sau Angelescu făceau așa ceva”, a declarat Cristi Săpunaru.