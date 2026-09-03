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Rapid a rezolvat meciul cu Politehnica Timișoara din Cupa României Betano în ultimele minute ale partidei. Giuleștenii au avut foarte multe situații în repriza secundă, iar Cristi Săpunaru crede că acest lucru este strâns legat de introducerea la pauză a lui Olimpiu Moruțan (27 de ani).

Cristi Săpunaru, vrăjit de prestația lui Olimpiu Moruțan în Poli Timișoara – Rapid 0-2

cu o formulă care era menită să scoată în evidență calitățile unor jucători ce nu au evoluat foarte mult până acum. Rapid a început pe teren cu fotbaliști precum Doumbia, Ouedraogo, Rareș Pop sau Jambor.

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După o primă repriză mai puțin reușită, Stojlkovic și Moruțan i-au înlocuit pe Jambor și Doumbia, iar Cristi Săpunaru crede că introducerea fostului mijlocaș al lui FCSB a schimbat total fața jocului.

„Timișoara a stat foarte bine în teren, a aglomerat foarte bine spațiile. Rapid, în repriza a doua, a avut foarte multe situații. În prima repriză au fost foarte lenți la mijloc, dar când a intrat Moruțan a început să se lege jocul. Stojlkovic mi se pare că e ce trebuie. Și Bubanja, dar sub o altă formă, de pressing, nu de posesie. Pentru Doumbia este prea devreme, dar în acest moment, n-ai cum să-l compari cu Vulturar.

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Kamara a ratat mult, dar este un jucător care te ajută foarte mult. De la Dina, ce să mai aștepți? Este un jucător la bază la Rapid, dar fotbalul se joacă în 11, nu se poate ca totul să vină de la tine. Eu pentru acest meci aș fi optat pentru Kodor, nu pot eu să spun dacă mai trebuie să insiste cu Jambor. Pancu îl vede zi de zi și știe dacă mai poate crește sau nu. El nu a rupt gura târgului, dar Daniel Pancu este singurul care poate să spună dacă are nevoie de el sau nu”, a declarat Cristi Săpunaru la

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Cum a comentat fostul căpitan al Rapidului plecarea lui Omar El Sawy din Giulești

Rapid a luat decizia ca pentru al treilea an consecutiv Omar El Sawy să fie împrumutat la o altă echipă din SuperLiga României. După ce în ultimele două sezoane a jucat la Sepsi și U Cluj, în această stagiune el va evolua în tricoul celor de la UTA Arad.

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Cristi Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului, recunoaște că îl place foarte tare pe talentatul fotbalist, chiar dacă el încă nu-și găsește locul în lotul giuleștenilor: „Mie îmi place Omar, el joacă trei posturi (n.r. ambele benzi ale atacului, plus centru). Dacă Pancu a spus că va juca puțin la Rapid, e mai bine pentru el că a plecat, pentru că la Arad va juca mai mult și va fi un jucător important”, a mai spus Săpunaru pentru sursa citată.