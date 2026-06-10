Sport

Cristi și Adelina Chivu l-au nășit la Mykonos pe milionarul român! Evenimentul a fost organizat în mare secret

Cristi Chivu se bucură din plin de vacanță. Antrenorul lui Inter, alături de soția lui, au nășit un milionar român la Mykonos, Grecia. Află toate detaliile despre finii tehnicianului român.
Mihai Dragomir
10.06.2026 | 13:10
Cristi si Adelina Chivu lau nasit la Mykonos pe milionarul roman Evenimentul a fost organizat in mare secret
SPECIAL FANATIK
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Cristi și Adelina Chivu, nașii unor cunoscut afacerist român. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Cristi Chivu se odihenște după o stagiune lungă, dar plină de satisfacții. Tehnicianul român a realizat eventul în primul său sezon la Inter, iar acum profită de timpul liber pe care îl are înainte de a reveni la treabă. Recent, Cristi și Adelina Chivu au participat la un eveniment deosebit în Mykonos, Grecia, unde au nășit un cunoscut milionar român.

Cine sunt finii lui Cristi și Adelinei Chivu

Cristi Chivu continuă să se înconjoare doar de lume bună. Tehnicianul român a participat alături de soția sa, Adelina, la un eveniment special în weekend. Mai exact, cuplul a devenit nașii Andrei Olaru și lui Alexandru Nanu, care au marcat acest pas din viață într-o locație deosebită: Mikonos, Grecia.

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Cristi și Adelina Chivu, nașii unor cunoscut afacerist românFoto: colaj Fanatik
Cristi și Adelina Chivu, nașii unor cunoscut afacerist român
Foto: colaj Fanatik

Andra Olaru, una dintre talentatele designere de modă române, este cofondator și director de creație al brandului ALMAZ. Ea a studiat design vestimentar la Istituto Marangoni România și și-a dezvoltat cariera atât în Italia, cât și în țară.

Alexandru Nanu este cunoscut la rândul său în spațiul public ca fost prim-vicepreședinte al TSD Prahova și fost director de programe în Ministerul Turismului. Presa locală l-a prezentat și ca fiu al primarului comunei Cornu din județul Prahova. El a ocupat între 2014-2015 funcția de consilier personal al directorului Agenţiei Naţionale pentru Turism şi vicepreşedinte. Statutul său în prezent este de om prosper de afaceri, fiind implicat și în conducerea celebrului club NUBA.

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Cristi și Adelina Chivu, nașii unor cunoscut afacerist român. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Cristi și Adelina Chivu, nașii unor cunoscut afacerist român. Sursa Foto: Colaj FANATIK.

Cu ce cântăreață faimoasă s-ar fi iubit în trecut patronul Nuba, Alexandru Nanu

În vara anului 2013, presa mondenă lansa speculații că Alexandru Nanu și Anda Adam ar avea o relație, după ce au fost văzuți împreună la o petrecere organizată în București. Unele publicații au scris că ar fi fost „foarte apropiați” în acea seară și au sugerat o posibilă poveste romantică.

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Totuși, Alexandru Nanu a negat public informațiile. Într-un interviu acordat publicației Observatorul Prahovean, el a declarat explicit: „Nu am nicio relație cu Anda Adam”, afirmând că se cunosc în context profesional și că doar s-au întâlnit la petrecerea unui prieten comun. Aceeași presă mondenă preciza că celebrul milionar român s-a iubit si cu Alina Crișan, fosta componentă a trupei pop A.S.I.A.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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