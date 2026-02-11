ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram va rata meciurile Universității Craiova cu FCSB din Cupa României și campionat, după ce Comisia de Disciplină i-a aplicat două etape de suspendare și o amendă consistentă pentru că s-a scuipat cu un fan advers la finalul partidei cu Dinamo. La fel de provocat fusese, în trecut, Cristi Tănase, când juca la Steaua, care a scuipat spre fanii proprii, de data asta, de la tribuna a II-a la un meci cu Viitorul, dar decizia finală a lipsit cu desăvârșire.

Gesturi identice, tratament diferit! Comisia de Disciplină, decizii total diferite în cazurile Ștefan Baiaram și Cristi Tănase

Gesturile celor doi jucători au fost aproape identice: amândoi și-au pierdut cumpătul după provocări din partea fanilor și au răspuns prin scuipături. Totuși, reacțiile Comisiei de Disciplină au fost diametral opuse.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova, a fost sancționat imediat cu două etape de suspendare și o amendă de 6.800 de lei, ceea ce îl va face să rateze partidele importante cu FCSB, atât în Cupa României, cât și în campionat.

În schimb, Cristi Tănase, pe vremea când evolua la FCSB, a fost implicat într-un incident similar la un meci cu Viitorul din 2015. La ieșirea de pe teren, mai mulți suporteri l-au provocat și, în replică, Tănase i-a scuipat, moment surprins de camerele TV.

ADVERTISEMENT

„A fost provocat, nu merită să fie suspendat!” Dodel Tănase a scăpat nepedepsit după flegma adresată suporterilor şi a calificat Steaua în finala Cupei României

„A greşit pentru că a fost provocat, nu merită să fie suspendat”, susţinea în acel moment fratele lui Cristi Tănase. Președintele Ligii, Gino Iorgulescu, și secretarul general al LPF, Justin Ștefan nu au considerat necesară sesizarea Comisiei de Disciplină, nota , după incident. Atunci, fotbalistul Stelei a scăpat fără pedeapsa şi a jucat în meciul următor, semifinala de Cupa României dintre Steaua şi Petrolul, câştigată de roş-albaştri cu 3-1, Tănase marcând un gol superb în acel meci.

ADVERTISEMENT

Nu acelaşi lucru se va întâmpla şi cu Baiaram, care, după incidentul cu fanii lui Dinamo va privi din tribune meciul decisiv, coincidenţă, tot din Cupa României, cu FCSB, dar şi duelul Universităţii Craiova cu FCSB şi din campionat.

Raportul lui Istvan Kovacs și al observatorului după scandalul cu Baiaram

FANATIK a intrat în posesia rapoartelor întocmite de observatorul Eduard Alexandru și de ”centralul” Istvan Kovacs referitoare la incidentele în care a fost implicat Ștefan Baiaram și în urma căruia .

ADVERTISEMENT

”Comportament și atitudine fair-play în condițiile unui derby de tradiție și a unei stări de exacerbare a orgoliilor celor două grupuri de suporteri, dar și a unei mize sportive importante pentru ambele echipe în vederea atingerii obiectivelor de performanță pentru campionatul Ligii I, toți participanții au gestionat corespunzător excesul motivațional și, din acest punct de vedere, jocul s-a desfășurat fără niciun fel de incident de natură a fi menționate.

Excepție de la normele de conformitate a făcut un eveniment desfășurat la cca. 10 minute după fluierul final al jocului, când, în timp ce jucătorii echipei oaspete se îndreptau către intrare pe tunelul spre vestiare (după ce în prealabil au salutat și au cântat împreună cu suporterii proprii), jucătorul Baiaram Ștefan a fost înjurat și scuipat de către unul dintre spectatorii aflați în zona imediat apropiată (lateral și deasupra) tunelului.

Aflat, în mod evident, sub tensiunea meciului abia încheiat, acesta a răspuns provocărilor și gesturilor reprobabile care îl vizau și a scuipat în direcția celui care a inițiat conflictul, fără însă a-și atinge ținta care era poziționată mult prea departe.

Incidentul a fost aplanat prompt de către staff-ul oaspeților și de către stewarzii aflați în zona respectivă, toți jucătorii ajungând la vestiarele proprii fără nicio altfel de problemă. Menționez că la acest eveniment care a avut loc după finalul jocului am fost martor direct, aflându-mă poziționat în imediata apropiere a jucătorilor și oficialilor implicați”, a notat în raport observatorul Eduard Alexandru.

Istvan Kovacs a denunțat scandările rasiste

la finalul întâlnirii, dar a menționat faptul că au existat scandări rasiste la adresa jucătorului de la Universitatea Craiova.

”În min. 78 o parte a galeriei echipei Dinamo situată la tribuna a 2-a a scandat ‘Țiganul, țiganul’, astfel încât am solicitat efectuarea la stația de amplificare a stadionului a unui anunț de încetare a scandărilor. Acestea nu s-au mai repetat până la finalul jocului”, a notat ”centralul” din Carei.

Cazuri în care comisiile n-au ignorat gesturile reprobabile din SuperLiga

De-a lungul anilor, jucători și antrenori din SuperLiga au fost sancționați după ce și-au pierdut cumpătul în fața provocărilor venite din tribună sau din teren. De la Marius Niculae, la Cristian Săpunaru, Marius Șumudică sau Marius Constantin, Comisia de Disciplină a intervenit fie după eliminări, fie pe baza sesizărilor și a probelor video, aplicând suspendări și amenzi care respectau regulamentul.

Ei au fost însă suspendaţi după ce fie au fost eliminaţi de arbitru, cazul lui Marius Constantin, chiar la un meci pe Ghencea, fie de observator sau chiar în urma unei sesizări primite de Comisia de Disciplină, scria atunci și .

Marius Niculae

Urziceni – Dinamo 2-1 (24 mai 2009)

Conducerea Urziceniului a făcut memoriu, solicitînd ca Niculae să fie suspendat pentru gesturi obscene făcute spre fanii gazdelor! Acesta le-a arătat degetul mijlociu în momentul în care a fost schimbat, în minutul 79. A fost judecat şi sancţionat exclusiv pe baza probei video.

DECIZIE: 2 etape suspendare, 7.000 lei amendă

Cristian Săpunaru

FC Braşov – Rapid 1-1 (16 mai 2010)

Pe toată durata meciului, Săpunaru a fost apostrofat din tribună, iar el a reacţionat făcînd gesturi vulgare. A fost văzut de către observatorul partidei, care a notat în raport incidentul.

DECIZIE: 1 etapă suspendare, 6.000 lei amendă

Marius Şumudică

Chiajna – FCSB 0-1 (10 noiembrie 2014)

Galeria FCSB a început să scandeze mesaje rasiste la adresa Rapidului, echipa favorită a tehnicianului gazdelor. Şumudică a luat foc, a reacţionat şi apoi le-a arătat semne obscene ultraşilor oaspeţi. Şumudică n-a fost eliminat, dar a ajuns la judecata Comisiei.

DECIZIE: 1 etapă suspendare, 5.670 lei amendă