Sport

Cristi Tănase, declarații tari înainte de FCSB – Aberdeen: „Thiam e foarte bun!” De la cine are cele mai mari așteptări. Exclusiv

Cristi Tănase a analizat parcursul FCSB-ului din acest sezon și meciul decisiv din play-off Europa League cu Aberdeen. Încântat de ultimul transfer și așteptări de la un jucător
Bogdan Ciutacu
25.08.2025 | 09:54
Cristi Tanase declaratii tari inainte de FCSB Aberdeen Thiam e foarte bun De la cine are cele mai mari asteptari Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Tănase o vede pe FCSB deja calificată în grupa de Europa League. Sursă foto: colaj Fanatik

Cristi Tănase a vorbit pentru FANATIK înainte de FCSB – Aberdeen. „Dodel” a făcut meciuri memorabile în tricoul campioanei României și e convins că echipa sa de suflet va obține calificarea.

ADVERTISEMENT

Cristi Tănase, convins 100% că FCSB se califică în Europa League cu Aberdeen: „Nu sunt afectate șansele la titlu”

Cristi Tănase are motive să creadă că jucătorii lui Elias Charalambous vor face un meci bun cu Aberdeen: „Dacă ne uităm strict la ultimele două meciuri, eu zic că FCSB și-a revenit așa cât de cât”.

FCSB e la distanță mare de liderul Universitatea Craiova, însă „Dodel” nu are nicio emoție: „Dar chiar dacă nu au jucat așa de bine, campionatul e lung și nu sunt afectate șansele la titlu. Doar că față de anul trecut când au început tot așa mai greu, cred că diferența de puncte e mai mare. 

ADVERTISEMENT

Trebuie să fie motivați la maximum și să recupereze cât mai repede punctele. Anul trecut, echipele din față nu jucau așa de bine, mai ales Craiova. Rapidul nu are un joc foarte bun, dar uite că au rezultate. Jocul poate să mai crească, important e că au câștigat. Sunt mult mai multe echipe care joacă fotbal sezonul ăsta”.

Tănase crede că în acest sezon principala contracandidată la titlu e echipa lui Mirel Rădoi: „Craiova la cum joacă, dar și Rapid. Nu mai pierde puncte atât de ușor. Se întrerupe și campionatul acum și e timp să își regleze toate problemele și să se mai odihnească. Și CFR-ul o să își revină”.

ADVERTISEMENT
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia....
Digi24.ro
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram păziți de gărzi, ca să nu speriem localnicii”

Cristi Tănase știe când va reveni FCSB pe primul loc

Cristi Tănase a fost surprins de căderea din jocul FCSB-ului: „Toată lumea mă întreabă cum e posibil să se întâmple asta în doar câteva luni că sunt aceeași jucători, aceeași antrenori. Nu cred că nu îi mai motivează, că era vorba de calificarea în Champions League, unde își dorește orice jucător să ajungă. Chiar nu-mi explic ce se întâmplă”.

ADVERTISEMENT
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea...
Digisport.ro
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a postat un SINGUR cuvânt pe rețelele sociale

Cu toate acestea, „Dodel” nu crede că Aberdeen poate produce o nouă surpriză pe Arena Națională: „Cu toate astea eu sunt sigur că o să se califice. Și la 2-0 se vedea presiunea pe care o pun pe scoțieni. Și în campionat din punct de vedere al lotului și al jucătorilor eu cred că sunt în continuare favoriți la titlu. Până la retur o să fie pe primul loc lejer”.

Impresionat de ultimul transfer al FCSB

Cristi Tănase consideră că ofensiva campioanei e mult mai puternică după transferul ultimului atacant: „Thiam e un jucător care îmi place foarte mult. A jucat bine la U Cluj și e un atacant bătăios, de forță și are și o tehnică bună pentru un jucător de genul lui. Eu zic că are calitate, dar sunt mulți jucători care atunci când vin la FCSB zici că au uitat fotbalul. Eu cred totuși că e un transfer foarte, foarte bun”.

ADVERTISEMENT

Fostul căpitan al FCSB revine pe stadion cu scoțienii: „Voi fi și eu prezent la meciul cu Aberdeen. N-am mai fost de la meciul cu Lyon. Este o performanță mare calificarea pentru a-l doilea an în Europa League. Eu cred că se vor califica după ce am văzut la Aberdeen în meciul tur. Se poate însă întâmpla orice. Și la 2-0 părea meciul jucat. Eu o văd pe FCSB 75-80% calificată”.

Cristi Tănase a mai remarcat un amănunt îngrijorător: „E o problemă faptul că și FCSB și Craiova se desprind la 2-3 goluri și apoi sunt egalate. E o relaxare, dar e normal cumva în mintea jucătorilor să te gândești că ești calificat la 2,3-0, că nu joci nici Manchester City, nici cu Arsenal sau PSG.

Poți să pierzi un meci sau o calificare pe o centrare, un șut, pe o clipă de neatenție, pe orice. Eu cred că e vorba totuși de relaxare. Trebuie să joci la fel și dacă ai 5-0, 6-0. La nemți și în multe țări din Occident ei joacă la fel indiferent de scor.

Cine e jucătorul în care își pune toate speranțele

Cristi Tănase crede că FCSB mai are două atuuri importante la meciul cu Aberdeen: „Daniel Bîrligea a revenit foarte bine, și Darius Olaru e bine fizic”.

„Dodel” însă crede cu tărie în „perla” lui Gigi Becali: „Eu am așteptări foarte mari de la Octavian Popescu. Eu tot am încredere în el și cred sincer că e un jucător de mare valoare. Se vede cum atinge mingea, cum o conduce, cum driblează. Îi mai trebuie puțină forță”. 

  • 20 de goluri a marcat Cristi Tănase în 162 de meciuri la FCSB
Antrenorul lui PSV l-a văzut pe Dennis Man o repriză și s-a convins:...
Fanatik
Antrenorul lui PSV l-a văzut pe Dennis Man o repriză și s-a convins: „Șters!”
Cine este jurnalista care a făcut gafa anului în sport! Are o viață...
Fanatik
Cine este jurnalista care a făcut gafa anului în sport! Are o viață aglomerată și se iubește cu directorul unei echipe de top din Germania. Foto
Unde ajunge Ermal Krasniqi după plecarea de la Sparta Praga. Va fi antrenat...
Fanatik
Unde ajunge Ermal Krasniqi după plecarea de la Sparta Praga. Va fi antrenat de un român
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
A răbufnit la adresa lui Dan Șucu: 'Ai dat afară toți românii, toți...
iamsport.ro
A răbufnit la adresa lui Dan Șucu: 'Ai dat afară toți românii, toți rapidiștii! Dacă venea un jucător în halul ăsta de bine plătit, trebuia să arate ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!