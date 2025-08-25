Cristi Tănase, declarații tari înainte de FCSB – Aberdeen: „Thiam e foarte bun!” De la cine are cele mai mari așteptări. Exclusiv

Cristi Tănase a vorbit pentru . „Dodel” a făcut meciuri memorabile în tricoul campioanei României și e convins că echipa sa de suflet va obține calificarea.

Cristi Tănase, convins 100% că FCSB se califică în Europa League cu Aberdeen: „Nu sunt afectate șansele la titlu”

Cristi Tănase are motive să creadă că jucătorii lui Elias Charalambous vor face un meci bun cu Aberdeen: „Dacă ne uităm strict la ultimele două meciuri, eu zic că FCSB și-a revenit așa cât de cât”.

FCSB e , însă „Dodel” nu are nicio emoție: „Dar chiar dacă nu au jucat așa de bine, campionatul e lung și nu sunt afectate șansele la titlu. Doar că față de anul trecut când au început tot așa mai greu, cred că diferența de puncte e mai mare.

Trebuie să fie motivați la maximum și să recupereze cât mai repede punctele. Anul trecut, echipele din față nu jucau așa de bine, mai ales Craiova. Rapidul nu are un joc foarte bun, dar uite că au rezultate. Jocul poate să mai crească, important e că au câștigat. Sunt mult mai multe echipe care joacă fotbal sezonul ăsta”.

Tănase crede că în acest sezon principala contracandidată la titlu e echipa lui Mirel Rădoi: „Craiova la cum joacă, dar și Rapid. Nu mai pierde puncte atât de ușor. Se întrerupe și campionatul acum și e timp să își regleze toate problemele și să se mai odihnească. Și CFR-ul o să își revină”.

Cristi Tănase știe când va reveni FCSB pe primul loc

Cristi Tănase a fost surprins de căderea din jocul FCSB-ului: „Toată lumea mă întreabă cum e posibil să se întâmple asta în doar câteva luni că sunt aceeași jucători, aceeași antrenori. Nu cred că nu îi mai motivează, că era vorba de calificarea în Champions League, unde își dorește orice jucător să ajungă. Chiar nu-mi explic ce se întâmplă”.

Cu toate acestea, „Dodel” nu crede că Aberdeen poate produce o nouă surpriză pe Arena Națională: „Cu toate astea eu sunt sigur că o să se califice. Și la 2-0 se vedea presiunea pe care o pun pe scoțieni. Și în campionat din punct de vedere al lotului și al jucătorilor eu cred că sunt în continuare favoriți la titlu. Până la retur o să fie pe primul loc lejer”.

Impresionat de ultimul transfer al FCSB

Cristi Tănase consideră că ofensiva campioanei e mult mai puternică după transferul ultimului atacant: „Thiam e un jucător care îmi place foarte mult. A jucat bine la U Cluj și e un atacant bătăios, de forță și are și o tehnică bună pentru un jucător de genul lui. Eu zic că are calitate, dar sunt mulți jucători care atunci când vin la FCSB zici că au uitat fotbalul. Eu cred totuși că e un transfer foarte, foarte bun”.

Fostul căpitan al FCSB revine pe stadion cu scoțienii: „Voi fi și eu prezent la meciul cu Aberdeen. N-am mai fost de la meciul cu Lyon. Este o performanță mare calificarea pentru a-l doilea an în Europa League. Eu cred că se vor califica după ce am văzut la Aberdeen în meciul tur. Se poate însă întâmpla orice. Și la 2-0 părea meciul jucat. Eu o văd pe FCSB 75-80% calificată”.

Cristi Tănase a mai remarcat un amănunt îngrijorător: „E o problemă faptul că și FCSB și Craiova se desprind la 2-3 goluri și apoi sunt egalate. E o relaxare, dar e normal cumva în mintea jucătorilor să te gândești că ești calificat la 2,3-0, că nu joci nici Manchester City, nici cu Arsenal sau PSG.

Poți să pierzi un meci sau o calificare pe o centrare, un șut, pe o clipă de neatenție, pe orice. Eu cred că e vorba totuși de relaxare. Trebuie să joci la fel și dacă ai 5-0, 6-0. La nemți și în multe țări din Occident ei joacă la fel indiferent de scor.

Cine e jucătorul în care își pune toate speranțele

Cristi Tănase crede că FCSB mai are două atuuri importante la meciul cu Aberdeen: „Daniel Bîrligea a revenit foarte bine, și Darius Olaru e bine fizic”.

„Dodel” însă crede cu tărie în „perla” lui Gigi Becali: „Eu am așteptări foarte mari de la Octavian Popescu. Eu tot am încredere în el și cred sincer că e un jucător de mare valoare. Se vede cum atinge mingea, cum o conduce, cum driblează. Îi mai trebuie puțină forță”.