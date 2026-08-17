Cristi Tănase, gata pentru o nouă aventură. Cum s-ar întoarce în fotbalul românesc

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Cristi Tănase (39 de ani) s-a retras în 2022, după un ultim sezon petrecut la echipa care l-a lansat în fotbalul mare, FC Argeș. Fostul „decar” al echipei naționale a activat timp de un an ca antrenor secund la Inter Ilfov, grupare din Liga 3, însă momentan nu este implicat în fotbal. Acesta a dezvăluit că ar dori să revină, deși a refuzat mai multe oferte în ultima perioadă.

Cristi Tănase ar putea reveni în fotbal

Cristi Tănase a dezvăluit că ar putea începe un proiect în fotbalul juvenil, după ce a fost ofertat de mai multe cluburi din București. „Chiar zilele trecute vorbeam cu Cătălin Doman și ziceam să încercăm să facem și noi o școală de fotbal în Pitești. Să vedem ce și cum. Mai are și el un an de contract cu Vâlcea și vedem apoi ce o să fie.

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M-au sunat multe persoane de pe la București sau pe lângă să merg să am grijă de niște academii. Chiar acum câteva zile m-a sunat cineva de la o școală de fotbal. Deocamdată, având fetița mică, nu mă gândesc. După ce se face ea mai mare, atunci da. O să fie altceva. M-aș duce să încep de undeva, mi-ar plăcea lucrul acesta”, a declarat Cristi Tănase pentru .

Cristi Tănase, tratat ca o vedetă și după retragere

Lansat de FC Argeș, Cristi Tănase a ajuns în 2009 la FCSB, plătind 1,8 milioane de euro în schimbul său. Mijlocașul a fost un jucător important timp de 6 sezoane la gruparea „roș-albastră”, iar în perioada 2008-2015 a strâns 41 de selecții la , pentru care a marcat de 6 ori. Fostul internațional a declarat că este recunoscut în continuare pe stradă de fani.

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„La Pitești, dar și oriunde merg mă oprește lumea și îmi reamintește din perioada în care jucam fotbal. Sincer, a trecut mult timp și nu mă așteptam ca oamenii să mă recunoască așa. Inclusiv copiii de 6-7 ani, care nici nu erau născuți atunci. E ceva incredibil! După ce m-am retras mi-am dat seama cât de apreciat sunt”, a spus Cristi Tănase. Pe lângă FC Argeș și FCSB, mijlocașul a mai evoluat în țară pentru Dacia Mioveni și Academica Clinceni, iar în străinătate a jucat la Tianjin Teda (China), Sivasspor, Karabukspor, Giresunspor și Eskișehirspor (toate în Turcia).