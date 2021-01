Cristi Tănase, infectat cu noul coronavirus! “Dodel” abia și-a revenit după o accidentare. Exclusiv

Cristi Tănase a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, astfel că pauza mijlocașului de la Academica Clinceni se mai prelungește. “Dodel” tocmai revenise după o accidentare care l-a făcut să rateze meciul cu Chindia.

Fotbalistul Academicii Clinceni va lipsi în perioada următoare, fiind în izolare după ce a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. El se află în izolare și, cel mai probabil, va fi apt de joc la jumătatea lunii februarie.

Până în acest moment, mijlocașul a ratat cinci meciuri în actuala stagiune, meciurile cu U Craiova, FCSB, Viitorul, Chindia și FC Botoșani. Cristi Tănase a reușit un asist în acest sezon, având însă evoluții destul de consistente.

Cristi Tănase, infectat cu noul coronavirus! Academica, una dintre cele mai ferite

Academica Clinceni este una dintre echipele din Casa Pariurilor Liga 1 care au reușit să evite pentru mult timp infectările cu noul coronavirus. Spre deosebire de alte echipe ca Dinamo, CFR Cluj sau Astra Giurgiu care au înregistrat focare imediat după reluarea competițiilor în 2020, Academica a stat mult timp ferită și a încheiat stagiunea precedentă fără niciun caz pozitiv.

Totuși, pe 13 noiembrie a izbucnit primul focar la echipa lui Ilie Poenaru. Opt jucători au fost depistați pozitiv la echipa ilfoveană care a reușit până în acel moment să dribleze infectările din lot, iar asta i-a ajutat și în campionat unde au înregistrat rezultate foarte bune.

Cinci foști steliști au semnat cu Academica: “Dacă nu am ajuns să antrenez Steaua…”

Cristi Tănase a semnat în luna septembrie cu Academica Clinceni, fiind coechipier cu alți patru foști colegi de la Steaua / FCSB: Paul Pârvulescu, Raul Rusescu, Florin Gardoș și Adi Popa, ultimul transferat.

Ilie Poenaru a fost foarte bucuros că a reușit să convingă cinci jucători care au obținut cu Steaua în cupele europene să vină la Academica Clinceni, echipă care în actuala stagiune se bate la play-off:

“Dacă nu am ajuns să antrenez la Steaua, am transferat Steaua la mine (râde). Știți cum e? Mă bucur că am acești jucători experimentați la echipă.

Ne ajută foarte mult. Sunt fotbaliști care au jucat la cel mai înalt nivel, cu o experiență uriașă. Atât pe teren, dar și în vestiar ajută foarte mult. Sunt buni motivatori, jucătorii mai tineri primesc sfaturi de la niște fotbaliști care știu cum stă treaba”, a spus Poenaru pentru FANATIK.

13 meciuri a jucat Cristi Tănase la Academica în acest sezon

33 de ani are mijlocașul