Cristi Tănase și-a ales favoriții de la FCSB! Cine l-a impresionat în mod special: „A crescut fantastic în ultimele şase luni”

FCSB a fost singura echipă din România care a purtat numele țării în competițiile europene din acest sezon. Cristi Tănase, fostul fotbalist al „roș-albaștrilor”, este impresionat de parcursul foarte bun al echipei și și-a desemnat favoriții din echipa antrenată de Elias Charalambous și Pintilii, însă pe unul dintre ei îl admiră mai mult decât pe restul.

Cristi Tănase și-a ales favoriții de la FCSB! Cum arată topul lui „Dodel”

Cristi Tănase a fost unul dintre fotbaliștii înzestrați ai generației sale. Foarte mulți colegi de la FCSB din acea perioadă, precum Raul Rusescu, Iasmin Latovlevici, Florin Gardoș și mulți alții, au recunoscut că talentul său era ieșit din comun.

Cristi Tănase continuă „Lord Dodel” a făcut un top al celor mai importanți jucători de la FCSB, din punctul său de vedere.

Alegerile sale nu au fost făcute neapărat pe parcursul ultimelor luni, ci în ansamblul ultimelor sezoane: „La cum s-au desfăşurat lucrurile până acum în sezonul regular, FCSB are prima şansă ca să câştige campionatul. Nu cred că are vreo problemă. Are o echipă puternică şi asta se va vedea şi în play-off.

Trei sunt jucătorii care îmi plac în mod special de la FCSB şi care consider că fac diferenţa. Este vorba despre Olaru, care acum, din păcate, este accidentat, Bîrligea şi Şut. Şut îmi place foarte mult, a crescut fantastic în ultimele şase luni. E un jucător care ştie să se impună şi care aduce un mare plus de valoare FCSB-ului”, a declarat Cristi Tănase, pentru

Cristi Tănase ar putea fi antrenor secund și jucător la LPS HD Clinceni

„Dodel” nu poate să renunțe așa ușor la terenul de fotbal. Deși ar putea să se ocupe doar de antrenorat, Cristi Tănase tânjește după vremurile în care marca împotriva lui Liverpool sau Napoli.

(n.r. – Cristi, e posibil să te vedem și în teren la Clinceni?) Chiar mă gândeam să mai joc jumătate de an, să fiu și antrenor secund. Nici nu știu. Ei vor asta. Sunt mulți jucători tineri și e altceva când ai pe cineva în teren acolo să îi așezi. De pe bancă vezi mai bine, dar din teren înțelegi mai bine.

Am timp să mă gândesc până începe campionatul. Dacă fac un pic de pregătire și mai slăbesc puțin pot să joc fără probleme. M-am lăsat cam de trei ani. Nu am uitat fotbalul și mă bag cu ei la antrenament. Nu mai pot să fac alergări foarte lungi că am o vârstă și te mai doare spatele, te mai iau tendoanele, gleznele. Dar pot să joc mai în față, mai ofensiv. Nu e foarte greu la Liga 3 și dacă aș mai da jos 5-6 kile…”, a spus Cristian Tănase într-un interviu oferit FANATIK.