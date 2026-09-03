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Dacă am întreba jucătorii din generația celor de la FCSB care bătea Ajax și Chelsea, cu siguranță vor spune despre Cristi Tănase că este unul dintre cei mai talentați fotbaliști alături de care au jucat. Totuși, fostul internațional român este sigur că Octavian Popescu este mult mai înzestrat decât el, însă seriozitatea face diferența.

Cristi Tănase, vrăjit de „perla” Octavian Popescu

Încă de la 18 ani, Octavian Popescu a arătat lumii că are acel ceva de care un fotbalist are nevoie pentru a ajunge pe marile scene ale Europei, însă cu timpul a dovedit că are și foarte multe lipsuri, mai ales și constanța. După un sezon fenomenal, în care a înscris 10 goluri pentru FCSB, care mai de care mai superbe, forma sa a devenit din ce în ce mai slabă.

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Deși promitea foarte multe în acest început de sezon, pare că talentatul fotbalist s-a pierdut din nou pe drum, iar pentru meciul cu UTA el nu a fost în lot, după ce s-a simțit rău și nu s-a prezentat la antrenamentele echipei. Cristi Tănase, fostul fotbalist al roș-albaștrilor, care evolua tot în banda stângă, a dat lovitura de start în meciul cu FC Argeș din Cupa României Betano și a avut doar cuvinte de laudă despre fotbalistul lui FCSB. Mai mult decât atât, el a explicat ce îl face pe Octavian Popescu să nu-și poată depăși condiția și să ajungă un fotbalist important al României.

„Sincer, îmi place foarte mult Octavian Popescu și eu cred că este mult mai talentat decât mine. Doar că eu eram, cred eu, mai mult cu munca, cu dăruirea și cu implicarea. Îmi doream foarte mult să câștig. Când intram în teren, credeți-mă că eram serios, îmi dădeam viața și voiam să câștig”, a declarat Cristi Tănase la

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Octavian Popescu nu s-a prezentat la antrenamentele lui FCSB și nu a răspuns la telefon

Octavian Popescu și-a exprimat nemulțumirea față de minutele pe care le primește la echipă, după ce a intrat în ultimele 10 minute cu FC Botoșani și a făcut faza din care Daniel Bîrligea a înscris golul victoriei în prelungiri. În următoarea partidă, el a fost titular, însă nu a mai avut o prestație notabilă.

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Ulterior, Mai mult decât atât, el nu a răspuns nici la mesajele și nici la apelurile primite din partea conducerii, lucru ce a inflamat și mai tare situația: „Eu îi înalț pe copiii mei în ceruri. Și îi fac milionari pe copiii mei, dar nu pe toți. Pe cei care, cât de cât, au minte. Dacă unul, de exemplu, n-are minte și nu se scoală să vină la antrenament. Și nici nu vine, deloc, și nu știe nimeni de el și nu răspunde. Apoi, dacă n-are minte, eu n-am ce să-i fac”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, făcând referire la Octavian Popescu.