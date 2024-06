Cristian Bălgrădean, interviu cu cărțile pe față după despărțirea de CFR Cluj. Atac la Dan Petrescu: ”Asta le reproșez!”

Contractul goalkeeperului Cristian Bălgrădean (36 de ani) cu CFR Cluj expiră pe 30 iunie 2024, iar . Mai mult, oficialii vicecampioanei i-au dat deja hârtie la mână ca să se poată antrena cu altă echipă.

Cristian Bălgrădean a plecat de la CFR Cluj

FANATIK a vorbit cu Cristian Bălgrădean, unul dintre cei mai experimentați portari din SuperLiga, și spune că nu vrea să-și agațe mănușile în cui și că se mai vede făcând plonjoane între buturi încă doi-trei ani.

În cele patru sezoane la CFR Cluj, ”Pufi” a apărat 66 de meciuri, însă din vara anului 2022 a fost tras pe dreapta de Dan Petrescu.

Bălgrădean susține că și-a pierdut postul de titular din cauza golului primit în meciul retur cu Inter Club d’Escaldes (1-1) disputat în Andorra, la 27 iulie 2022, în preliminariile Conference League.

Te salut, Cristi! Gata, ai încheiat conturile cu CFR Cluj?

– Da, mi-a expirat contractul iar CFR Cluj nu mi-a mai propus prelungirea.

Și ce faci în continuare?

– Sub nicio formă nu mă retrag. Consider că încă mai pot juca. M-am antrenat, n-am lipsit de la antrenamente.

Cum ai caracteriza cei patru ani petrecuți la CFR?

– Au fost și cu bune și cu rele. Singurul lucru pe care l-aș avea de reproșat celor de la CFR este faptul că în urmă cu doi ani am avut o ofertă de la Ludogoreț, prin Cosmin Moți, care mi-a fost coleg, și nu m-au lăsat să plec, iar după aceea m-au scos din poartă. Știu sută la sută că a sunat cineva pentru mine, nu Moți. Când am sunat la club să mă interesez mi s-a spus că sunt un jucător important și că nu se pot despărți de mine. Au cerut pe mine în jur de 200.000-300.000 de euro, deși mai aveam doar trei-patru luni de contract.

În cei patru ani petrecuți la CFR Cluj n-am avut nicio problemă cu patronul Neluțu Varga. M-am simțit respectat. Nu s-a pus niciodată problema să intervină la echipă. Așa s-a decis sezonul trecut să apere portar sub 21 de ani. Eu mi-am asumat statutul de rezervă. Puteam să plec dacă nu acceptam și, probabil că, nici ei nu se supărau. Mi-au plătit salariu până la final” – Cristian Bălgrădean, portar

Reproș la adresa lui Dan Petrescu: ”M-a scos din poartă la prima greșeală”

Și ce s-a întâmplat după aceea?

– Eram prin februarie, martie, iar contractul meu expira în iunie. A doua zi după discuție am prelungit contractul cu CFR Cluj pe încă doi ani. Numai că după episodul ăla parcă am simțit că se aștepta ca la cea mai mică greșeală să fiu scos. Tot timpul parcă am jucat cu sabia deasupra capului. Și la prima greșeală m-au scos din poartă. Antrenor era Dan Petrescu. Cred că după ce am semnat prelungirea contractului am mai jucat o lună și jumătate, apoi am fost scos din poartă. Consider că nu meritam.

Și care a fost acea greșeală pentru care ai fost scos din poartă?

– A fost golul ăla din Andorra, cu Inter Club d’Escaldes. Dar noi la general ne-am calificat cu 4-1. Nu mi-a spus nimeni nimic, dar așa am simțit eu că se aștepta greșeala mea ca să fiu scos din poartă. Dar per total au fost patru ani frumoși. Am câștigat trofee, a fost un grup bun de jucători, s-au creat niște prieteni frumoase. În primii doi ani am jucat, ne-am calificat în grupele Europa League, anul următor în Conference League. Problemele au apărut după ce am prelungit contractul în 2022.

”Mi-am asumat postura de rezervă pentru familie”

În ultimii doi ani nu ai mai apărat deloc. Ce s-a întâmplat?

– A fost acea decizie a clubului de se juca în poartă cu Under 21 și nu am mai avut nicio șansă. Nu pot să spun însă că Sava mi-a obstrucționat șansele. Asta a fost! Consider însă că am avut și eu un mic merit în ascensiunea lui Sava, pentru că și el și Otto Hindrich s-au antrenat bine.

Și cum ai acceptat postura de eternă rezervă?

– Nu mi-a fost ușor, dar am acceptat situația asta și prin prisma faptului că am vrut ca fetița mea să termine clasa a doua la Cluj. Puteam să plec, am avut ocazia să o fac și în iarnă, dar n-am vrut să fiu departe de familie. Astfel că mi-am asumat statutul de rezervă.

”Dinamo este o opțiune”

Cum s-a produs despărțirea?

– M-a sunat Marius Bilașco, că dacă vreau și sunt de acord să-mi trimită hârtie ca să mă pot antrena cu altă echipă. Am zis că e perfect, n-avea rost să ne mai încurcăm unii pe alții. Oricum n-aș mai fi acceptat să stau rezervă, pentru că mai am de jucat un an, doi, trei. Cine știe cât. În martie am împlinit 36 de ani și vreau să mă bucur de fotbal cât mă mai țin picioarele. Important este că sunt sănătos.

Și ai oferte?

– Momentan sunt doar discuții, nimic concret. E o perioadă de tatonări. Sunt echipe din România, dar și din străinătate. Vom vedea.

Dinamo ar fi o opțiune? Ai spus că este echipa ta de suflet.

– Poate fi și Dinamo, de ce să nu fie? Acum depinde ce vor oamenii de acolo. Dacă consideră că-i pot ajuta, merg să joc cu cea mai mare plăcere la Dinamo.

”Cu două-trei plombe, Dinamo poate fi o candidată la play-off”

N-ar fi o problemă pentru tine, un portar cu șase trofee în palmares, care s-a bătut în ultimii ani doar la titlu să lupte pentru a intra în play-off?

– Consider că Dinamo n-ar mai trebui să joace în play-out. Va fi greu să ajungă în play-off, dar nu imposibil. Cum a fost Voluntari acum doi ani… De ce n-ar putea Dinamo, spre exemplu, să o scoată pe Sepsi din play-off? Cu două-trei plombe pe posturile pe care au nevoie Dinamo poate fi o candidată la play-off.

Ți-ai dori să te retragi de la Dinamo?

– Pffu, grea întrebare. Sincer nu m-am gândit încă la retragere și n-aș putea să răspund la întrebarea asta. Pot să spun însă că mi-ar plăcea să mai apăr poarta lui Dinamo. N-am să uit niciodată perioada petrecută la Dinamo. În 2013 am fost la un pas de transferul la Standard Liege, dar belgienii erau interesați să mă ia împrumut. La Standard mai erau doi români atunci, Țucudean și Adrian Cristea, iar Dinamo voia să mă transfere definitiv. Aveam și salariu mare.

”Sunt mulțumit de cariera mea”

– Ai debutat la 23 de ani la echipa națională, în 2011, și ai rămas totuși cu o singură selecție. De ce crezi că n-ai reușit să te impui și n-ai prins lotul pentru EURO 2016?

Era greu să scoți pe cine din din lotul ăla. Tătărușanu apăra la Fiorentina meci de meci, Pantilimon era la Manchester City, chiar dacă nu juca era în Premier League, iar Silviu Lung junior luase campionatul cu Astra. Eu eram la Chiajna.

Normal, că mi-aș fi dorit să apăr mai mult la națională, dar e tardiv să vorbim acum dacă puteam reuși mai multe în carieră. De câte ori am fost chemat la echipa națională am fost mândru și am mers cu inima deschisă. Am dat tot ce am putut. Dar așa au fost vremurile. Repet era greu să scot pe cineva din lot.



Ești mulțumit de cariera ta? Ai schimba ceva dacă ai putea?

– Eu consider că până la vârsta asta am avut o carieră frumoasă, un parcurs cu 320 de meciuri în Liga 1. Și ține cont că n-am mai jucat din 2022. Nu regret nimic din tot ce am făcut până acum în fotbal. Orice decizie am luat am fost ferm convins că am luat cea mai bună decizie. Nu știu dacă aș schimba ceva.

Unde te-ai simți cel mai bine?

– Peste tot pe unde am fost. La Dinamo m-am simțit extraordinar patru ani, apoi am plecat la Universitatea Craiova, unde, la fel, doi ani a fost bine pentru mine. Doar că am prins perioada când s-a demolat vechiul stadion Ion Oblemenco și am jucat pe Extensiv. Când am ajuns la Craiova echipa era pe ultimul loc și am avut 19 meciuri fără înfrângere. Antrenori erau Sorin Cârțu și Emil Săndoi. Am terminat campionatul pe locul 5.

Nu pot să spun că am avut dușmani în fotbal. Am avut o relație bună cu toată lumea pe unde am fost. Dintre toți antrenorii cu care am lucrat cel mai bine m-am înțeles cu Liviu Ciobotariu, la Dinamo, și cu Sorin Cârțu, la Craiova. Sub comanda lui Ciobi am avut cea mai bună perioadă din cariera mea, iar cu nea Sorin acea serie de invincibilitate de 19 meciuri” – Cristian Bălgrădean, portar

”Niță trebuie să apere la EURO 2024”

Tu cine crezi că trebuie să apere la EURO 2024, Florin Niță sau Horațiu Moldovan? Un portar care a apărat meci de meci în Turcia și unul care n-a apărat deloc în 2024.

– E clar că, Moldovan trebuia să fie convocat la EURO pentru evoluțiile foarte bune din campania de calificare. Dar părerea mea este că la turneul final ar trebui să apere Niță titular.

Portarul e un singur post și trebuie să joace cel mai în formă. Ca jucător de câmp dacă unul nu joacă fundaș dreapta poate juca și miljlocaș dreapta sau fundaș stânga. Postul de portar e foarte dificil. Orice greșeală se vede. Cine nu înțelege fenomenul dă vina numai pe portar când echipa ia gol. Toată lumea greșește, doar că la portar se vede.

”N-am greșit cu nimic față de FCSB”

Ți s-a cicatrizat rana după ce Gigi Becali te-a făcut trădător pentru că ai semnat cu CFR Cluj în 2020?

– Fiecare poate să-și spună părerea cum crede de cuvință. Eu sunt cu sufletul împăcat că am făcut totul legal. N-am greșit cu nimic. că nu i-am anunțat când am semnat cu CFR. La toate echipele la care am fost am dat totul. Că oamenii poate nu sunt mulțumiți este partea a doua. Dar eu niciodată n-am jucat cu jumătăți de măsură.

Perioada de la FCSB a fost top ca și atmosferă, condiții. N-am avut nicio problemă cu nimeni de acolo. Cu FCSB am câștigat Cupa României în 2020, după ce în primul an am pierdut campionatul la mustață în fața celor de la CFR Cluj” – Cristian Bălgrădean, portar

7 august 2022 este data ultimului meci apărat de Cristian Bălgrădean în SuperLiga, Chindia – CFR Cluj (0-2), etapa a 4-a din sezonul regular

este data ultimului meci apărat de Cristian Bălgrădean în SuperLiga, Chindia – CFR Cluj (0-2), etapa a 4-a din sezonul regular 6 trofee are Cristian Bălgrădean în palmares: două campionate cu CFR Cluj (2021, 2022), două Cupe ale României, cu Dinamo (2012) și FCSB (2020) și două Supercupe, cu Dinamo (2013) și cu CFR Cluj (2021)