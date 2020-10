Cristian Bălgrădean, portarul lui CFR Cluj, a vorbit după victoria ardelenilor în Bulgaria, spunând că vrea să fie convocat la națională, dar a analizat și meciul lui CFR.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bălgrădean a recunoscut după victoria lui CFR Cluj împotriva celor de la ȚSKA Sofia că și-ar fi dorit să fie în lotul convocat de Mirel Rădoi pentru partidele cu Islanda, Norvegia și Austria.

Portarul are numai două selecții la națională, jucând doar în partide amicale, iar ultima dată a fost în lotul „tricolorilor” în 2013.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristian Bălgrădean vrea la națională după victoria CFR-ului în Bulgaria: „Mă așteptam să fiu convocat”



Portarul în vârstă de 32 de ani consideră că, datorită ultimelor evoluții avute, ar fi meritat să fie convocat la naționala României.

„Sincer nici nu vreau să mă gândesc la națională, poate mă așteptam să fiu convocat, am jucat meci de meci, m-am calificat cu echipa în grupele Europa League, poate mă așteptam să fiu chemat, dar nu este o problemă. Eu îmi văd de treabă la echipa de club, deși sincer mă așteptam să fiu și eu acolo, am luat doar trei goluri în șapte meciuri, poate aș fi meritat. Dacă mă cheamă bine, dacă nu, nu pot face mai multe”, a declarat Cristian Bălgrădean, la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Își dorește ca fanii să revină pe stadioane și în România

„Clar, AS Roma are prima șansă din punctul meu de vedere și noi cu ȚSKA și cu Young Boys ne luptăm pentru locul al doilea. Momentan nu am realizat nimic, avem trei puncte, dar mai este mult până la a ne califica în fazele următoare”, a susținut portarul.

În timpul partidei, Bălgrădean a încercat să își motiveze colegii într-un moment al partidei în care evoluția nu era cea dorită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„În primul rând noi plecăm de la premisa de a nu lua gol, avem jucători cu calitate în față care pot să facă diferența în orice moment, am avut doar nevoie de o fază fixă. Am început să strig la colegi în tensiunea jocului, e normal să îi atenționez, sunt ultimul jucător și văd mereu mai bine jocul din spate”, a adăugat jucătorul.

„Știam că va fi o presiune mare pentru că am analizat bine jocurile lor, ne așteptam la o asemenea presiune, mai ales fiind și suporterii pe stadion. Sper din tot sufletul să revină și la noi suporterii pe stadioane, pentru că jucăm și de asta, pentru fani”, a declarat Cristian Bălgrădean.

ADVERTISEMENT