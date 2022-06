Cristian Boureanu a mărturisit cum a fost înșelat de prima soție. Chiar amantul i-a dat vestea neplăcută

Fostul politician și soț al Valentinei Pelinel a mărturisit cum a aflat că este înșelat de mama fiicei sale. Amantul soției a fost cel care i-a dat vestea neplăcută, nimeni altul decât fostul ministru Sebastian Vlădescu.

Cristian Boureanu, mărturie sinceră despre divorțul de prima soție. A fost înșelat cu nașul de cununie

Cristian Boureanu a făcut o mărturie sinceră despre divorțul de prima soție, Irina. Cei doi au divorțat în anul 2004, rodul iubirii lor fiind o fată pe nume Ioana. a spus cum a descoperit că partenera îi este infidelă.

„Acum toată lumea spune, mamă a plecat cu nașul. A fost opțiunea ei. M-a scos la o cafea Sebastian să-mi spună. Și atunci l-am ascultat, eram așa, stăteam și după mi-a zis. M-am ridicat și am plecat.

Pe drum m-am dus pe jos acasă. Am zis că nu are rost să mă urc la volan pentru că sunt nervos, m-am gândit ce am de făcut. M-am lăsat de cafea. Mi-am zis că cinci ani îmi iau o pauză de la cafea.

Mai vorbesc cu Irina, acum ce să zic, după ce a vrut să mă bage la pușcărie de câteva ori, dar a fost ok”, a spus fostul politician în podcast-ul moderat de Cătălin Măruță, pe Youtube. Interviul va avea premiera luni, 13 iunie 2022.

Cristian Boureanu: ”În spatele cortinei relația începe să se destrame”

Câțiva ani mai târziu, Cristian Boureanu avea să fie înșelat din nou, de această dată de cea de-a doua soție. Valentina Pelinel i-a fost în perioada 2007 – 2014, precizând că a iertat-o că s-a îndrăgostit de nașul de cununie, Cristi Borcea.

„Hai să spunem așa, de fiecare dată când, în spatele cortinei, relația începea să se destrame, eu am simțit. Dumnezeu mi-a dat întotdeauna un semn. (…) Oamenii încep întotdeauna să se certe și nu știu de ce și toată logica spune.

Unul dintre ei știe, în spate, de ce se întâmplă chestia asta. Pe Valentina Pelinel am iertat-o, nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că undeva de prin 2011, mai târziu, au început să aibă o relație.

Nu știu exact de când, oricum nu m-a mai interesat. Nu mai aveam o relație. Mă despărțisem de ea când am aflat”, a mai dezvăluit Cristian Boureanu.