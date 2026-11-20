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Cea de-a 35-a ediție a prestigiosului premiu Panchina d’Oro („Banca de Aur”) i-a fost acordată în Italia lui Cristi Chivu, pentru sezonul 2025/2026 fantastic la Inter. Giuseppe Pancaro (55 de ani), fost fundaș la Lazio, AC Milan și Cagliari, nu a fost de părere că tehnicianul român trebuia să fie premiat astfel.

Giuseppe Pancaro, fostul jucător de la AC Milan, contestă premiul primit de Cristi Chivu la Inter

Cristi Chivu a preluat-o pe Inter în vara anului trecut și a reușit în primul său sezon ca antrenor al „nerazzurrilor” să câștige titlul și Cupa. Tehnicianul român a adunat 16 voturi din totalul de 43 exprimate în scrutinul organizat de Sectorul Tehnic al Federației Italiene de Fotbal (FIGC), . Giuseppe Pancaro, fostul fundaș al rivalei AC Milan, a contestat decizia. El a explicat de ce ar fi preferat un alt câștigător, fiind de părere că premiul ar trebui să recompenseze și calitatea jocului, nu doar trofeele obținute.

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„Cui i l-aș fi acordat? Nu i l-aș fi dat lui, pentru că va deveni un mare antrenor. Așa, acesta pare un premiu pentru câștigător. De data aceasta, sentimentul este că învingătorul a fost răsplătit, pentru că anul trecut cel care ar fi meritat să-l ia era Fabregas, pentru jocul prestat de Como”, a declarat italianul Giuseppe Pancaro la Cesc Fabregas, antrenorul lui Como pe care , s-a clasat pe locul secund, cu 12 voturi. Gian Piero Gasperini, tehnicianul lui AS Roma, a completat podiumul cu 9 voturi.

Spaniolul Fabregas mai fusese o singură dată pe podium, anul trecut, în timp ce Gasperini se poate lăuda deja cu două astfel de trofee în palmares (2018/19 și 2019/20), terminând de asemenea pe locul 2 la finalul sezonului 2024/25. Înființat în anul 1991, premiul Panchina d’Oro este considerat cea mai valoroasă distincție individuală pentru un antrenor din Italia, tocmai pentru că laureații sunt aleși prin votul direct al tuturor tehnicienilor din ligile profesioniste masculine (Serie A, Serie B, Serie C) și feminine (Serie A, Serie B).

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Antonio Conte, cel mai recompensat antrenor cu trofeul Panchina d’Oro

Trofeul Panchina d’Oro este râvnit de orice antrenor din Italia. Antonio Conte își trecuse în cont ediția precedentă, după ce adusese un nou titlu în Serie A pentru Napoli după o luptă crâncenă cu Interul lui Simone Inzaghi la acel moment. Conte este deținătorul recordului absolut când vine vorba de Panchina d’Oro, cu șapte distincții obținute. El a obținut 5 pentru Serie A, unul pentru Serie B, dar și un premiu special primit în 2018, când se afla pe banca lui Chelsea.