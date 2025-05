Cristian Chivu, idol pentru elevii săi la Parma: „Se vede că a avut o carieră fantastică de fotbalist”. Cum a reușit să se impună ca lider în vestiar

Obișnuit cu echipe alcătuite din fotbaliști tineri, exact cum e cea a „cruciaților”, Chivu a reușit să-și integreze foarte bine mentalitatea în grupul de fotbaliști și a devenit un adevărt model pentru elevii săi.

Cristian Chivu, privit cu admirație de elevii săi

Când Chivu a acceptat provocarea „ducalilor”, formația condusă de Fabio Pecchia la acel moment părea condamnată la retrogradare, însă fostul internațional român este foarte aproape să scape de emoții. Cu trei etape înainte de final, formația „gialloblu” se află pe poziția a 16-a și are 6 puncte avans de ultimul loc retrogradabil.

Mai mult decât atât, „cruciații” au și un meci direct cu Empoli, penultima clasată, partidă în care ar pleca din postura de favorită, iar cu o victorie și-ar asigura locul în Serie A și în sezonul următor.

Conducerea Parmei a cunoscut de la bun început faptul că tehnicianul român știe foarte bine să managerieze un grup de tineri, având o mare experiență în spate la echipele de Primavera ale lui Inter Milano și

Nahuel Estevez: „Se vede că a avut o carieră fantastică de fotbalist”

Estevez, considerat unul dintre jucătorii cu experiență din echipă, deși are doar 29 de ani, a vorbit despre impactul pe care l-a avut venirea lui Cristian Chivu la Parma asupra carierei sale și despre cum a reușit să se impună ca lider respectat în vestiar:

„Cred că atunci când te sună Parma, nu ai nevoie de timp să te gândești. Eram în vacanță, mă voiau și știam ce înseamnă Parma. Erau în Serie B și voiau să revină în Serie A. Am spus imediat «da», pentru mine era un vis. La Parma au jucat mulți argentinieni, dar mai ales au avut o echipă puternică, care a câștigat lucruri importante.

Nu eram obișnuit să mă accidentez, rareori am avut accidentări în carieră, dar acest an a fost unul ghinionist. Am avut recidive, dar încerc mereu să ajut echipa și să dau tot ce am mai bun. Cu Chivu am început din nou să joc. Se vede că a avut o carieră mare ca jucător. Are multă personalitate, a sosit de puțin timp, așa că trebuie să muncim ca să învățăm ce își dorește de la noi și să ne îmbunătățim constant”, a spus fotbalistul Parmei la Radio Serie A, citat de