Cristian Chivu, prezentat oficial la Parma. Îndemnul antrenorului pentru suporteri: „Vă cer să fiți prezenți!”

Considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români ai ultimelor decenii, Tehnicianul român va susține o conferință de presă în care conducerea îl va prezenta fanilor.

LIVE UPDATE: A început conferința de prezentare a lui Cristi Chivu la Parma

17:56 – Cum evaluează Parma față de Ajax Amsterdam: „Pentru mine, Parma este de zece ori Ajax. Am foarte mult respect pentru echipa din Amsterdam, dar ăsta e felul în care văd lucrurile în acest moment. Aceasta este abordarea mea și vreau să o transmit jucătorilor mei.

ADVERTISEMENT

Este un club sănătos și frumos, este minunat să fii în acest loc și jucătorii trebuie să înțeleagă. Trebuie să fie recunoscători, mulți oameni cred în ei și avem o echipă care aspiră mai mult la ei. Am câștigat campionate, apoi am locuit la Roma, un sezon dificil, în care ne-am trezit la fundul campionatului și am riscat să retrogradăm.

Nu-mi place să vorbesc despre jucătorul Chivu, dar am o mulțime de cunoștințe cu mine, am reușit să joc în echipe care se luptau pentru campionat, am avut un pic de seriozitate și experiență ca manager, sunt sigur că am. ceea ce este necesar”.

ADVERTISEMENT

17:53 – Ce mesaj are pentru suporteri: „Vă cer să fiți prezenți, să susțineți echipa și să faceți ceea ce fanii Parmei au făcut întotdeauna. Este o realitate frumoasă, nu am schimbat multe realități.

Este un loc perfect pentru un tânăr jucător, sunt disponibile toate condițiile necesare pentru a performa peste așteptări. Avem responsabilitatea să ajutăm băieții să crească și să-i facem să joace mai bine”.

ADVERTISEMENT

17:51 – Despre provocarea de a salva Parma de la retrogradare: „Întotdeauna am acceptat provocări în viața mea. Au făcut parte din felul meu de a fi, motivația mea a fost întotdeauna asta. Istoria spune multe despre mine, de la moartea tatălui meu până la călătorii până la accidentări, inclusiv la răni la cap.

ADVERTISEMENT

Am umerii largi, îmi asum întotdeauna responsabilitatea. Este o onoare, nu un risc. Văd și simt încrederea, mi-am pus sufletul la dispoziție, dacă nu ar fi avut probleme aici făcusem studiul înainte ca fan al fotbalului”.

17:49 – Cum a găsit echipa la sosire: „Când ajungi într-o echipă, sunt multe de făcut, dar am vorbit cu unii dintre ei individual și nu am văzut teamă, ci simț al responsabilității. Sunt băieți maturi care înțeleg momentul și muncesc din greu pentru a ieși din acest moment”.

17:47 – De ce a ales Parma: „Vreau să mulțumesc președintelui și clubului pentru încredere. Sunt onorat să fac parte din acest proiect. Pentru mine este maximul la care am putut visa când am început acest job.

Am început cu cariera mea în sectorul de tineret, Parma este maximul la care pot aspira acum. Îmi asum această responsabilitate și această oportunitate de a lucra într-un club cu un proiect important”.

17:45 – Despre Dennis Man și supraviețuirea în Serie A: „Dennis, la fel ca ceilalți, trebuie să muncească din greu, trebuie să muncească din greu și să-și asume responsabilități ca toți ceilalți.

Este un jucător important, a avut o scădere din decembrie. Sarcina noastră este să-l readucem în formă, să-l facem jucătorul cu care ne-am obișnuit. Ce am văzut la începutul sezonului nu este suficient, vreau mult mai mult pentru că are potențial”.

17:39 – Ce are de gând să schimbe la nivel defensiv: „Când schimbi antrenorul, fiecare individ trebuie să demonstreze ceva și, prin urmare, dă ceva în plus. Abordarea a fost mai mult decât pozitivă din punct de vedere al intensității, există dorința de a schimba direcția.

Ceea ce contează acum este rezultatul de sâmbătă. Am văzut semnale importante de la grup. Pentru faza defensivă, ne apărăm ca unsprezece, nu trei sau patru. Toți sunt responsabili, trebuie să trăim din atac și să fim toți împreună, trebuie să fim implicați în faza de apărare”.

17:35 – Despre cum a găsit echipa din punct de vedere fizic: „În primul rând avem nevoie de puncte, jocurile pe care le câștigăm sunt cele care fac totul mai ușor. Ajută să lucrăm bine împreună și pe jucător individual. Avem nevoie de ceva mai mult decât ceea ce s-a făcut.

Avem nevoie de mai multă responsabilitate din partea jucătorilor, trebuie să arate dorința de a menține ritmul. Nu pot judeca echipa fizic pentru că e mental, lucrurile trebuie făcute mână în mână, ceea ce a fost deja de muncit, dar e mult de lucru. Merită mai mult acum”.

17:31 – Cum are de gând să oprească această serie de rezultate negative: „Nu este un moment simplu, există o lipsă de încredere. Accentul nostru a fost pe asta, am încercat să transmitem entuziasm pentru a avea o abordare diferită față de cea din ultimele meciuri. Este nevoie de timp și răbdare, este nevoie de determinare pentru a ne asigura că echipa poate avea o abordare diferită a caracterului”.

17:28 – Despre cum decide să comunice cu jucătorii: „Intri in mintea tinerilor având încredere în ei, vorbind și oferind feedback. Cauți cheile potrivite pentru a te face auzit și câștigi puncte, cum ar fi credibilitatea. Este important pentru ei să aibă în fața lor o persoană credibilă, pe care să o recunoască drept cineva care transmite ceva ce poate fi util în fotbal și în viață.

Ai nevoie de o anumită sensibilitate, trebuie să ai abordarea potrivită cu fiecare persoană, care este diferită. Comunicarea și încrederea sunt importante”, a declarat Chivu.

17:23 – Ce a făcut în perioada de pauză după despărțirea de Inter: „În ultimele luni am dedicat mult timp studiului și călătoriilor, am văzut multe meciuri. Apoi mi-am reluat activitatea de analiză UEFA pe Liga Campionilor. Este o meserie frumoasă, îți permite să te întâlnești cu antrenori și jucători importanți, studiind noile tendințe din fotbal.

Leadership-ul este o chestie cu care te naști, nu toată lumea o are, dar trebuie să atingi cheile potrivite pentru a ridica nivelul de încredere al unui jucător capabil și de a transmite încredere în sine, de a-l transmite altora, astfel încât fiecare să fie capabil să dea tot ce are mai bun”.

17:14 – Despre meciul de debut cu Bologna: „Sunt încântat să mă regăsesc într-un club cu ambiții mari. Există un proiect important. Echipa este plină de tineri de calitate pe care se bazează clubul, treaba noastră este să obținem rezultate și să le oferim șansa de a crește. Ceva de genul stimei de sine lipsește în acest moment din cauza rezultatelor, m-am concentrat pe restabilirea încrederii și a curajului.

Trebuie să fim cei mai buni, nu pot anticipa modelul de joc, nu pot anticipa prea multe lucruri din partea lui Vincenzo Italiano. Bologna este o echipă grozavă, obișnuită să joace un anumit tip de fotbal, nu cred că e complicat în Serie A, nimeni nu dă nimic. Bernabé este un băiat talentat și de calitate, trebuie să-i descopăr mai bine rolul chiar dacă l-am cunoscut și l-am văzut. Aceasta este treaba noastră”.

17:08 – Cristi Chivu, despre cum au decurs negocierile: „Ne-am întâlnit în aceeași zi în care ne-am găsit la Parma. Am fost surprins de apelul unui club care a avut curajul să mă sune pentru un interviu. Cunosc bine realitatea unui club cu un proiect important pe termen lung, sunt încântat că am fost contactat și ales.

Primele zile sunt solicitante, ești într-un blender constant. O mie de oameni, se întâmplă să cunoști fiecare minut și ca un jucător să se ridice la un nivel la meciul următor”, a spus Chivu.

17:04 – Președintele Parmei a vorbit despre plecarea lui Pecchia, dar și despre numirea lui Chivu: „Vreau să-i mulțumesc lui Fabio Pecchia pentru munca și promovarea sa, urându-i mult succes în viitor. Aici vă prezentăm astăzi noul antrenor, sunt încântat că am adus prima noastră variantă la Parma.

Acesta cuprinde tot ceea ce căutam într-un antrenor. Îmi este suficient să menționez faptul că la doar 21 de ani Cristian era deja lider într-o echipă europeană importantă, Ajax. Un exemplu de mare leadership și acesta este baza filozofiei noastre. Prima dată când ne-am întâlnit am înțeles că împărtășim aceeași filozofie. Îi doresc mult succes, succesul lui va fi al nostru. Îi voi oferi tot sprijinul necesar pentru ca acest lucru să se poată realiza”, a declarat Krause.

17:00 – A început conferința de presă unde Cristi Chivu este prezentat în calitate de antrenor al Parmei. Tehnicianul român urmează să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Conferință de prezentare a lui Cristi Chivu la Parma

Numirea lui Cristi Chivu ca antrenor principal la Parma a fost un lucru neașteptat datorită faptului că fostul internațional român nu a mai antrenat nicio echipă la nivel de seniori până acum.

Conducerea „cruciaților” l-a demis pe italianul Fabio Pecchia și l-a ales pe Cristian Chivu să fie „căpitan de vas” în drumul spre evitarea retrogradării.

Mai multe personalități din fotbal au discutat despre decizia formației gialloblu și au ajuns la concluzia că experiența sa mare la juniorii lui Inter a constituit un avantaj enorm deoarece Parma are foarte multe tinere talente în lot, iar Chivu poate fi omul potrivit pentru a-i pune în valoare.

Conferința de prezentare a noului antrenor al Parmei, Cristian Chivu, va începe la ora 16:00 (17.00, ora României) și va avea loc în sala de presă a stadionului Ennio Tardini din Parma, unde va răspunde tuturor întrebărilor jurnaliștilor prezenți.

Ce salariu va avea Cristian Chivu la Parma

Cristian Chivu, la fel ca și fostul antrenor, Fabio Pecchia, Din informațiile FANATIK, salariul antrenorului român va fi de 700.000 de euro pe sezon, iar contractul este valabil până pe 30 iunie 2026, având ca obiectiv imediat salvarea de la retrogradare.

Doar trei antrenori sunt mai slab remunerați decât Chivu la Parma: Roberto D’Aversa (Empoli), Paolo Zanetti (Hellas Verona), ambii plătiți cu 600.000 de euro pe an, și Marco Giampaolo (Lecce), al cărui salariu este de 500.000 de euro.

Într-un top de 20 de antrenori, Chivu se află pe poziția a 17-a, în timp ce lider este tehnicianul lui Napoli, Antonio Conte, care are un salariu de 6,5 milioane de euro pe sezon.

Cristian Chivu are în staff un secund extrem de experimentat

Antrenorul român a ales să-l aibă ca secund la Parma pe Antonio Gagliardi. Tehnicianul italian a fost membru în stafful Squadrei Azzura la EURO 2020, când reprezentativa Italiei a devenit campioană europeană.

El a mai fost membru în stafful naționalei Arabiei Saudite, alături de Mancini, și secundul lui Pirlo la Juventus.