Cristian Chivu, răspuns tăios pentru Luciano Spalletti înainte de Bodo/Glimt – Inter: „Poate există frustrare”

Inter a reușit să o învingă pe Juventus în etapa a 25-a din Seria A, scor 3-2. În urma acestui rezultat, Luciano Spalletti a acuzat gafa mare făcută de arbitru, Kalulu fiind eliminat fără motiv. Totodată, tehnicianul italian l-a atacat pe Cristi Chivu, iar răspunsul românului nu a întârziat să apară.

Cristian Chivu, răspuns tăios pentru Luciano Spalletti înainte de Bodo/Glimt – Inter

La conferința de presă organizată înaintea meciului cu Galatasaray din play-off-ul Ligii Campionilor, Spalletti l-a atacat pe antrenorul român și a afirmat: „Regret că un om de calitate precum Pierre Kalulu, după ce a fost victima a două nedreptăți uriașe, a ajuns să fie catalogat drept prost chiar și de Chivu!”.

În conferința de presă premergătoare meciului dintre Bodo/Glimt și Inter, Cristi Chivu a ținut să vorbească despre criticile lui Luciano Spalletti. , asta în contextul în care formația din Milano este pe primul loc și rivalii vor să destabilizeze.

„Nu răspund la ceea ce spun alții, eu îmi exprim opinia. Poate există frustrare într-un alt context, iar eu nu sunt capabil să o gestionez. Trebuie să acceptăm criticile, echipa care conduce este cea mai contestată. Fotbalul este așa de 100 de ani. Trebuie să încetăm să fim moraliști.

A existat un astfel de caz în fiecare duminică, încă de când Maradona a marcat cu mâna la Campionatul Mondial. Nimeni nu i-a spus nimic. Și noi, la Napoli, am fost nedreptățiți, o spun pentru prima dată, dar nu am reacționat astfel. Vrem să fim competitivi și să continuăm pe acest drum. Poate unii nu sunt mulțumiți de ceea ce face.

De ce este fotbalul atât de iubit? Ne place sau nu? Sincer, nu pot răspunde. Când vom găsi răspunsul atunci nu vom mai pretinde că ignorăm atât de multe lucruri pe care le vedem, dar ne prefacem că nu le vedem. Dacă acum 50 de ani s-ar fi luat măsuri importante, poate ceea ce vedem astăzi nu s-ar mai întâmpla”, a declarat Cristi Chivu.

Ce spune Cristi Chivu despre Bodo/Glimt – Inter

Inter se confruntă cu o deplasare grea în play-off-ul Champions League, . În ciuda acestui fapt, Cristi Chivu a expus că e conștient că meciul va fi dificil, însă elevii lui sunt pregătiți și vor face față.

„Fotbalul norvegian este în creștere. Bodo este o echipă puternică, au învins Manchester City și Atletico Madrid. Îi cunoaștem bine. Au început un parcurs și îl continuă, au ajuns la un nivel excelent. Există îngrijorare, îmi doresc ca jucătorii mei să fie sănătoși. Poate nu sunt obișnuiți cu acest tip de teren, dar nu suntem nepregătiți.

Din punct de vedere mental, vom fi gata. Știm că această echipă obține rezultate importante pe teren propriu, nu au nimic de pierdut și pornesc cu statutul de outsider. Vor da totul pentru a ne pune probleme. Vom fi pregătiți să facem la fel. Ne vom adapta la teren, la stadion și chiar la climă”, a conchis Cristi Chivu.