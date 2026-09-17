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Inter, echipa lui Cristi Chivu, o va întâlni pe AS Roma, pe Stadio Olimpico, sâmbătă, de la ora 19:00, în etapa 5 din Serie A. Ambele echipe au maximum de puncte obținute, însă pentru tehnicianul român va fi un duel aparte, care, de-a lungul timpului, a fost presărat cu scântei.

Cristi Chivu, iubit și apoi urât pe Olimpico

Povestea dintre român și ”capitolini” a început în 2003, când ajungea pe Olimpico direct de la colosul olandez, Ajax. A câștigat inimile suporterilor marcând la debut, împotriva Bresciei, 5-0. Totuși, relația sa cu suporterii Romei s-a stricat definitiv în vara anului 2005.

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Cristi Chivu a fost ofertat de Juventus și a fost foarte aproape de un transfer pe ”Delle Alpi”. Mai mult, după un duel AS Roma – Strasbourg, fundașul român l-a lăudat pe Fabio Capello, antrenorul ”Bătrânei Doamne”. Tehnicianul căzuse deja în dizgrația fanilor, iar declarația „tricolorului” i-a iritat.

”M-a adus la Roma (n.r. – Fabio Capello) și îi voi fi mereu recunoscător. Ar fi o plăcere să lucrez din nou cu el. Sunt aici, mai am doi ani și jumătate de contract. Dar în fotbal, nu se știe niciodată; noi, jucătorii, nu luăm deciziile”, a spus Cristi Chivu, la vremea respectivă, potrivit .

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Suporterii ”capitolinilor” au început tirada la adresa fundașului chiar de la următorul meci jucat acasă. Cristi Chivu era întâmpinat într-un cor de fluierături de fanii propriei echipe. Adversitatea l-a afectat pe „tricolor”. Acesta a avut nevoie de consiliere psihologică pentru a trece peste momentul dificil.

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În 2007, Chivu s-a transferat la Inter Milano, rivala ”capitolinilor”. Sub comanda lui Jose Mourinho, urma să devină legendă pe ”Giuseppe Meazza” și să câștige Liga Campionilor, în 2010. În același an, a câștigat Cupa Italiei după o finală cu AS Roma, pe Stadio Olimpico. La finalul partidei, Chivu a făcut un gest obscen spre suporterii fostei sale echipe, cerându-și iertare ulterior: ”Aș putea oferi multe motive pentru a explica sau justifica un gest instinctiv, dar când greșești, îți ceri scuze”.

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Inter și AS Roma luptă pentru primul loc în Serie A

Românul se așteaptă la o atmosferă ostilă sâmbătă, pe Stadio Olimpico. Spre deosebire de alte episoade ale derby-ului, acum . Câștigătoarea duelului direct se va distanța, temporar, de cele două rivale în clasament. Momentan, echipa din Capitală are un golaveraj mai bun.

Pe plan internațional, niciuna nu a avut un debut pozitiv în Liga Campionilor. , în timp ce AS Roma a remizat la Istanbul, împotriva lui Fenerbahce, scor 1-1.

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