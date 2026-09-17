Inter, echipa lui Cristi Chivu, o va întâlni pe AS Roma, pe Stadio Olimpico, sâmbătă, de la ora 19:00, în etapa 5 din Serie A. Ambele echipe au maximum de puncte obținute, însă pentru tehnicianul român va fi un duel aparte, care, de-a lungul timpului, a fost presărat cu scântei.
Povestea dintre român și ”capitolini” a început în 2003, când ajungea pe Olimpico direct de la colosul olandez, Ajax. A câștigat inimile suporterilor marcând la debut, împotriva Bresciei, 5-0. Totuși, relația sa cu suporterii Romei s-a stricat definitiv în vara anului 2005.
Cristi Chivu a fost ofertat de Juventus și a fost foarte aproape de un transfer pe ”Delle Alpi”. Mai mult, după un duel AS Roma – Strasbourg, fundașul român l-a lăudat pe Fabio Capello, antrenorul ”Bătrânei Doamne”. Tehnicianul căzuse deja în dizgrația fanilor, iar declarația „tricolorului” i-a iritat.
”M-a adus la Roma (n.r. – Fabio Capello) și îi voi fi mereu recunoscător. Ar fi o plăcere să lucrez din nou cu el. Sunt aici, mai am doi ani și jumătate de contract. Dar în fotbal, nu se știe niciodată; noi, jucătorii, nu luăm deciziile”, a spus Cristi Chivu, la vremea respectivă, potrivit Internews.
Suporterii ”capitolinilor” au început tirada la adresa fundașului chiar de la următorul meci jucat acasă. Cristi Chivu era întâmpinat într-un cor de fluierături de fanii propriei echipe. Adversitatea l-a afectat pe „tricolor”. Acesta a avut nevoie de consiliere psihologică pentru a trece peste momentul dificil.
În 2007, Chivu s-a transferat la Inter Milano, rivala ”capitolinilor”. Sub comanda lui Jose Mourinho, urma să devină legendă pe ”Giuseppe Meazza” și să câștige Liga Campionilor, în 2010. În același an, a câștigat Cupa Italiei după o finală cu AS Roma, pe Stadio Olimpico. La finalul partidei, Chivu a făcut un gest obscen spre suporterii fostei sale echipe, cerându-și iertare ulterior: ”Aș putea oferi multe motive pentru a explica sau justifica un gest instinctiv, dar când greșești, îți ceri scuze”.
Românul se așteaptă la o atmosferă ostilă sâmbătă, pe Stadio Olimpico. Spre deosebire de alte episoade ale derby-ului, acum Inter și AS Roma se luptă pentru supremația în Serie A. Câștigătoarea duelului direct se va distanța, temporar, de cele două rivale în clasament. Momentan, echipa din Capitală are un golaveraj mai bun.
Pe plan internațional, niciuna nu a avut un debut pozitiv în Liga Campionilor. Inter a cedat, pe ”Santiago Bernabeu”, împotriva lui Real Madrid, scor 1-2, în timp ce AS Roma a remizat la Istanbul, împotriva lui Fenerbahce, scor 1-1.