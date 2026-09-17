Sport

Cristian Chivu revine în infernul de pe Olimpico! Cum a ajuns să fie huiduit de suporterii lui AS Roma

Cristian Chivu a jucat pentru AS Roma timp de 4 sezoane, însă aventura sa din Capitala Italiei s-a terminat rău. Românul se află pe ”lista neagră” a suporterilor ”capitolinilor”.
Gabriel Neagu
17.09.2026 | 16:15
Cristian Chivu revine in infernul de pe Olimpico Cum a ajuns sa fie huiduit de suporterii lui AS Roma
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu are o relație tensionată cu suporterii lui AS Roma. Sursa foto: colaj fanatik / hepta
ADVERTISEMENT

Inter, echipa lui Cristi Chivu, o va întâlni pe AS Roma, pe Stadio Olimpico, sâmbătă, de la ora 19:00, în etapa 5 din Serie A. Ambele echipe au maximum de puncte obținute, însă pentru tehnicianul român va fi un duel aparte, care, de-a lungul timpului, a fost presărat cu scântei.

Cristi Chivu, iubit și apoi urât pe Olimpico

Povestea dintre român și ”capitolini” a început în 2003, când ajungea pe Olimpico direct de la colosul olandez, Ajax. A câștigat inimile suporterilor marcând la debut, împotriva Bresciei, 5-0. Totuși, relația sa cu suporterii Romei s-a stricat definitiv în vara anului 2005.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a fost ofertat de Juventus și a fost foarte aproape de un transfer pe ”Delle Alpi”. Mai mult, după un duel AS Roma – Strasbourg, fundașul român l-a lăudat pe Fabio Capello, antrenorul ”Bătrânei Doamne”. Tehnicianul căzuse deja în dizgrația fanilor, iar declarația „tricolorului” i-a iritat.

”M-a adus la Roma (n.r. – Fabio Capello) și îi voi fi mereu recunoscător. Ar fi o plăcere să lucrez din nou cu el. Sunt aici, mai am doi ani și jumătate de contract. Dar în fotbal, nu se știe niciodată; noi, jucătorii, nu luăm deciziile”, a spus Cristi Chivu, la vremea respectivă, potrivit Internews.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Digi24.ro
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei

Suporterii ”capitolinilor” au început tirada la adresa fundașului chiar de la următorul meci jucat acasă. Cristi Chivu era întâmpinat într-un cor de fluierături de fanii propriei echipe. Adversitatea l-a afectat pe „tricolor”. Acesta a avut nevoie de consiliere psihologică pentru a trece peste momentul dificil.

ADVERTISEMENT
Laura Giurcanu își vinde mașina și pleacă din România: ”Mă mut în altă...
Digisport.ro
Laura Giurcanu își vinde mașina și pleacă din România: ”Mă mut în altă țară”. Un mesaj a schimbat totul

În 2007, Chivu s-a transferat la Inter Milano, rivala ”capitolinilor”. Sub comanda lui Jose Mourinho, urma să devină legendă pe ”Giuseppe Meazza” și să câștige Liga Campionilor, în 2010. În același an, a câștigat Cupa Italiei după o finală cu AS Roma, pe Stadio Olimpico. La finalul partidei, Chivu a făcut un gest obscen spre suporterii fostei sale echipe, cerându-și iertare ulterior: Aș putea oferi multe motive pentru a explica sau justifica un gest instinctiv, dar când greșești, îți ceri scuze”.

ADVERTISEMENT

Inter și AS Roma luptă pentru primul loc în Serie A

Românul se așteaptă la o atmosferă ostilă sâmbătă, pe Stadio Olimpico. Spre deosebire de alte episoade ale derby-ului, acum Inter și AS Roma se luptă pentru supremația în Serie A. Câștigătoarea duelului direct se va distanța, temporar,  de cele două rivale în clasament. Momentan, echipa din Capitală are un golaveraj mai bun.

Pe plan internațional, niciuna nu a avut un debut pozitiv în Liga Campionilor. Inter a cedat, pe ”Santiago Bernabeu”, împotriva lui Real Madrid, scor 1-2, în timp ce AS Roma a remizat la Istanbul, împotriva lui Fenerbahce, scor 1-1.

ADVERTISEMENT
  • 2 victorii din 2 dueluri a câștigat Cristi Chivu contra lui AS Roma, din postura de antrenor
Revoluție la naționala Germaniei! Jurgen Klopp a convocat 44 de jucători și a...
Fanatik
Revoluție la naționala Germaniei! Jurgen Klopp a convocat 44 de jucători și a făcut două loturi complet diferite
El este românul care a jucat contra lui Messi și refuză să evolueze...
Fanatik
El este românul care a jucat contra lui Messi și refuză să evolueze pentru România: “Ne-a spus că are alte opțiuni”
Emil Grădinescu, reclamat la CNA chiar de președintele CSA Steaua! Declarația care a...
Fanatik
Emil Grădinescu, reclamat la CNA chiar de președintele CSA Steaua! Declarația care a provocat scandalul: „S-au înființat în 2017. Punct!”
Tags:
Parteneri
Bombă! Ladislau Bölöni a decis să se implice la o echipă de tradiție...
iamsport.ro
Bombă! Ladislau Bölöni a decis să se implice la o echipă de tradiție din România: 'M-a rugat cineva. Echipă, stadion, academie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!