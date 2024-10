Cristian Cioacă își lansează cartea biografică scrisă în închisoare. Urmează dezvăluiri fără precedent din cazul Elodia: ”E ca un jurnal”. Exclusiv

Fostul polițist Cristian Cioacă este pregătit să-și spună povestea, în premieră. Una dintre cele mai mari enigme ale României, în ultimele două decenii, ar putea fi dezlegate. La fel de posibil este ca povestea dispariției Elodiei să devină și mai complicată, după dezvăluirile făcute de soțul condamnat.

Cristian Cioacă a locuit cu mama lui, după ce a ieșit din închisoare

Cazul Elodia este unul extrem de controversat inclusiv în mediul judiciar, pentru că presupusul autor al crimei a fost trimis în judecată și condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare, fără ca trupul neînsuflețit al victimei să fi fost descoperit vreodată.

FANATIK a mers acasă la mama lui Cristian Cioacă, în comuna argeșeană Uda, acolo unde după ce a fost eliberat din închisoare, în august 2023. Situată la 45 de kilometri de Pitești, localitatea este una mai degrabă izolată, cu un drum care șerpuiește prin mijlocul unei păduri.

Casa în care a copilărit Cristian Cioacă se află, de asemenea, la marginea pădurii și are un gard înalt de lemn. Florica Cioacă este pensionară iar acum locuiește singură. Pe vremuri, ea a lucrat într-o bancă, dar acum s-a retras la țară și se ocupă singură de gospodărie.

Soacra Elodiei: ”Sufletul meu s-a mai liniștit”

Doamna Cioacă crede în continuare în nevinovăția fiului ei și spune că a suferit la fel de mult precum fostul soț al Elodiei.

”Și eu, ca mamă, am făcut pușcărie în acești zece ani pe care el i-a petrecut la închisoare. Atât de mult am suferit din cauza faptului că el a stat acolo nevinovat. Sufletul meu s-a mai liniștit deoarece în fiecare seară citesc cărți religioase. Dumnezeu este mare și are grijă de noi, am încredere că adevărul va ieși până la urmă la iveală.

Mă ocup de gospodărie, am livada asta cu pruni și meri, dar sunt supărată că anul ăsta nu prea s-au făcut fructe, din cauza secetei. Pentru că am casa la marginea pădurii, mai am necazuri cu porcii mistreți și cu urșii care dau târcoale gospodăriei. Urșii au apărut de curând, au fost relocați de prin alte locuri, că la noi în sat nu erau deloc până acum un an sau doi. Eu am lucrat la o bancă, multe ore le petreceam la birou, așa cum acum mă bucur la bătrânețe că stau multe ore în aer liber”, a explicat mama lui Cristian Cioacă, într-o discuție cu reporterii FANATIK.

Jurnalul lui Cristian Cioacă, cartea care va repune pe tapet cazul Elodia

Florica Cioacă a refuzat să ia parte la ”dezbaterile naționale” legate de cazul Elodia, atât pe vremea OTV-ului, cât și ulterior. Femeia este ușor reticentă față de jurnaliști, pentru că știe că fiul ei nu este un ”favorit” al presei. Acesta este și motivul pentru care femeia refuză să se lase fotografiată. Ea spune, însă, că ”adevărul” se va afla, pentru că fiul ei .

Este vorba despre un roman autobiografic, pe care Cristian Cioacă l-a scris în cei zece ani petrecuți în spatele gratiilor. Un soi de jurnal, în care autorul și-a notat trăirile pe care le-a avut în toți anii în care a fost acuzat de moartea Elodiei și, ulterior, a și plătit pentru asta cu propria libertate.

”Băiatul meu vrea să publice o carte pe care a scris-o în închisoare, e despre ce a trăit el în tot această perioadă. E ca un fel de jurnal, în prezent își caută o editură care să i-o publice, eu cred că lumea ar fi interesată să afle punctul de vedere al lui Cristian Cioacă”, a mai afirmat Florica Cioacă.

Potrivit femeii, Cristian Cioacă a terminat de scris cartea și chiar a intrat în discuții cu o editură. Cel mai probabil, manuscrisul ar putea să apară pe piață în prima parte a anului 2025.

Prima carte despre Cristian Cioacă a fost scrisă în 2008

Nu este prima carte despre viața lui Cristian Cioacă. În anul 2008, jurnalista Adriana Oprea Popescu a publicat volumul ”Cioacă. Diabolic sau nevinovat?”, pe baza discuțiilor avute cu soțul Elodiei Ghinescu. După o serie de interviuri realizate cu fostul polițist, jurnalista a devenit un fel de ”sfătuitor” pentru Cioacă, timp de 10 luni, după dispariția avocatei. Autoarea l-a văzut pe Cioacă ”plângând dezorientat, dar și râzând și sfidând pe cei din jurul lui”.

Adriana Oprea Popescu a mers până acolo încât a reactivat numărul de telefon al Elodiei și i-a trimis lui Cristian Cioacă mai multe mesaje amenințătoare, tocmai pentru a-i testa acestuia reacțiile.