Cristian Ciocan, învins prin decizie unanimă de Frank Sanchez. Românul aflase abia de câteva zile că va urca în ring. Video

Cristian „Hammer” Ciocan a luptat la Hard Rock Hotel & Casino din Hollywood, Florida, împotriva cubanezului Frank Sanchez, fiind învins la puncte prin decizie unanimă după 10 reprize.

Cristian Ciocan a aflat cu 3 zile înaintea meciului că va lupta cu Frank Sanchez

Inițial, Sanchez trebuia să încrucișeze mănușile cu Carlos Negron (Porto Rico), dar acesta a fost depistat pozitiv la Covid-19, astfel că meciul a fost anulat. Până la urmă, Cristian Ciocan a fost de acord să fie adversarul cubanezului.

Sanchez, neînvins la profesionism până la ora meciului cu Ciocan, a dominat clar partida. El a început confruntarea în nota obișnuită, cu multe lovituri date din mișcare. În repriza a doua, cubanezul a mărit ritmul, ținându-l pe român la distanță cu directele de dreapta.

Cristian Ciocan a echilibrat lupta în repriza a treia

Primele lovituri cu adevărat puternice ale lui Ciocan au apărut în repriza a treia și românul care se antrenează în Germania a dat senzația că poate echilibra lupta.

Însă în rundele e 4-a și a 5-a, Sanchez a dominat ringul, chiar dacă Ciocan a continuat să trimită multe lovituri la corp. La fel s-au desfășurat lucrurile și în următoarele două reprize, după care cubanezul s-a limitat doar să contracareze directele și croșeele românului.

Cristian Ciocan a fost trimis la podea în ultima repriză, dar nu a fost numărat

Știindu-se învingător la puncte, Sanchez nu și-a schimbat tactica în reprizele a 8-a și a 9-a, iar cu 15 secunde înainte de finalul meciului l-a trimis pe Ciocan la podea. Cristian nu fost numărat, deoarece arbitrul a considerat că a fost vorba de o împingere, nu de lovitură.

Toți cei trei judecători l-au dat învingător pe cubanez cu 100-89. Ciocan a fost disponibil pentru acest meci, deoarece călătorea în Statele Unite cu Viktor Vhykryst (8-0, 6KO), colegul lui de club.

Cristian Ciocan s-a accidentat la biceps, în octombrie, în timpul meciului cu Hughie Fury

Meciul lui „Hammer” cu Sanchez a venit la 11 săptămâni după ce a suferit o accidentare în runda a cincea (din 10) a meciului cu Hughie Fury, care a avut loc la Newcastle Arena. El nu a mai continuat partida, dar s-a vindecat în totalitate după problema pe care a avut-o la biceps.

Anterior, pe 15 mai 2021, Ciocan l-a învins prin KO tehnic în repriza a 3-a (din 8) pe polonezul Patryk Kowoll la Box Gym din Koln, nu înainte de a pierde la puncte, pe 27 noiembrie 2020, în fața francezului Tony Yoka, la H Arena din Nantes.

Cristian Ciocan l-a întâlnit pe Tyson Fury pe 8 februarie 2015

Pe 16 octombrie 2016, la categoria grea, după un meci foarte dificil împotriva turcului Erkan Teper. Românul a învins la puncte, decizia arbitrilor fiind 2-1 pentru „Hammer”: 116-112 şi 117-112 pentru român, respectiv, 115-113 pentru Teper.

La începutul anului 2015, Cristian Ciocan a disputat . El l-a avut adversar pe campionului mondial al greilor, Tyson Fury. Românul a rezistat 8 reprize în meciul care a avut loc la O2 Arena din Londra.

După victoria cu Ciocan, Fury şi-a câştigat dreptul de a lupta cu deținătorul centurilor mondiale, ucraineanul Wladimir Klitschko, pe care, de altfel, l-a și învins, pe 28 noiembrie 2015, la Dusseldorf.

„A fost un meci foarte greu. Mă aşteptam, pentru că, de când am venit aici, mi-am dat seama că o să fie greu, dar am vrut să-mi demonstrez mie că pot. Nu s-a putut, îmi pare rău, am făcut tot ce am putut. Ăsta e boxul.

E un pas mare pentru mine. Ce am putut, am făcut, şi viaţa merge înainte. Nu ne-am aşteptat să fie aşa. Am şi obosit. Mi-am dorit foarte mult şi cred că asta a fost şi o greşeală. Am muncit ca un nebun la antrenament, dar nu… A fost seara lui, a câştigat, a fost mai bun. Ţin să-l felicit”, a declarat românul după meciul cu Fury.