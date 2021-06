Cristian Comănici de la Puterea dragostei a rupt tăcerea. De ce s-a despărțit de Mariana

Cristian Comănici de la Puterea dragostei și Mariana s-au separat, așa cum se așteptau mulți. Nici măcar sora lui, Bianca, nu a dat credit poveștii sale de iubire.

Timpul i-a dat dreptate Biancăi Comănici, care nu a privit-o cu ochi buni pe Mariana încă de la început, după ce a văzut că se joacă cu fratele ei.

Cristi a vorbit despre atmosfera din spatele camerelor de luat vederi de la Puterea dragostei. Pe lângă asta, concurentul a ținut să lămurească situația dintre el și Mariana.

Cristi Comănici de la Puterea dragostei a dezvăluit motivul rupturii de Mariana

Fratele Biancăi Comănici a spus că mai toți concurenții reality-show-ului filmat în Istanbul cad la pace după emisiunile în care se ceartă precum chiorii.

Băiatul a mai povestit că participarea în acest concurs l-a schimbat. Recenta despărțire prin care a trecut probabil că îl va maturiza și mai mult.

Cristi a spus că după tot ce a trăit cu Mariana, a realizat acum că nu au format un cuplu în adevăratul sens al cuvântului.

„Mariana când a călcat în emisiune a pornit cu gândul că nu va forma un cuplu cu o persoană mai mică decât ea”, a declarat Cristi Comănici pe .

Băiatul a spus că impedimentul numărul unu a fost vârsta lui. A mai declarat că Mariana nu a crezut în intențiile lui serioase, tânăra dorindu-și să formeze o familie.

Bianca Comănici a prezis acest final în urmă cu trei luni pentru FANATIK

Cristi spune că moldoveanca nu a avut încredere în deschiderea lui spre o relație serioasă, implicând și posibilitatea de a face copii.

Comănici nu îi poartă pică Marianei. Fratele Biancăi a luptat aproape toată competiția pentru inima roșcatei, însă s-a lovit de fiecare dată de reticențele ei.

Sora lui Cristi Comănici de la Puterea dragostei cu Mariana. Bianca a mărturisit pentru FANATIK în urmă cu câteva luni că această relație nu i se pare una potrivită.

„Mă bucur dacă ar fi așa, dacă s-au cuplat și o să îi țină. La cât a luptat el… Mă bucur pentru el, pentru că știu că a luptat mult. Sunt un pic reticentă.

Am urmărit ultimele zile și am rămas un pic șocată. Am văzut că Mariana s-a pupat cu Romeo și apoi cu Alex… Chestiile astea m-au deranjat. Nu știu ce e între ei. ”, ne-a spus Bianca Comănici în luna martie. Se pare că bruneta a intuit bine finalul acestei povești.