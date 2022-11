Cristian Daminuță, după ce soția a apărut aproape goală, la nuntă și la botez: ”Sunt mândru de cum arată soția mea”

Sâmbătă, pe 12 noiembrie 2022, în familia lui Cristian Daminuță a fost prilej de dublă bucurie! Fostul fotbalist și-a botezat cel de-al doilea copil și, în aceeași zi, a făcut și cununia religioasă cu soția sa, Mădălina. În exclusivitate pentru FANATIK, Daminuță a vorbit despre ziua cea mare, dar a oferit și detalii legate de căsnicie și viața de familie.

Cristian Daminuță nu a fost gelos pe ținuta aleasă de soție

Ținuta purtată de soția lui , fetița lor, a stârnit numeroase controverse. În social media, internauții au început să vorbească „pe la colțuri” că bruneta a exagerat cu expunerea corpului, mai ales în cadrul unei ocazii solemne, care implică biserica, așa cum este un botez dublat și de o cununie religioasă.

ADVERTISEMENT

Rochia Mădălinei, crăpată până sus pe picior și extrem de decoltată, a făcut furori printre invitați. Chiar și noi ne întrebăm dacă a existat, totuși, cineva care să n-o admire! În exclusivitate pentru FANATIK, Cristian Daminuță a declarat că este foarte mândru de modul în care arată soția sa și nu a avut niciun fel de problemă cu ținuta aleasă de el. Mai mult, fostul fotbalist a mărturisit și cum se înțeleg cei doi, dar și cum depășesc micile certuri din căsnicie.

Despre evenimentul din weekend, Daminuță a punctat faptul că a fost unul restrâns, la care au participat doar cei apropiați. Nu și-au dorit ceva cu fast, deși mulți oameni cred că vedetele sau persoanele foarte cunoscute din showbizul românesc sunt mereu gata să facă totul „pe fițe și figuri”. Iată, mai există și excepții!

ADVERTISEMENT

„A fost un eveniment restrâns, doar cu prietenii și familia. Noi suntem foarte bucuroși că am reușit să ne strângem toți și să ne distrăm. Ne-am simțit foarte bine și a ieșit totul așa cum am visat. Sunt mândru de cum arată soția mea, nu aș avea de ce să fiu gelos. A fost superbă”, a spus Daminuță, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum se descurcă fostul fotbalist în rolul de tată

de când a venit pe lume și fetița lui. Atât el, cât și soția sa, Mădălina, încearcă să-și împartă timpul în mod egal cu cei mici și să nu-l facă pe Dominic să fie gelos pe surioara lui.

ADVERTISEMENT

„Sibel este o mâncăcioasă! Am scăpat și noi de colici, mulțumim lui Dumnezeu… Este totul ok acum. Cu doi copii este puțin greu, dar facem față cu brio, zic eu. Avem și părinții lângă noi care ne ajută. Dominic este puțin gelos, încă vrea să fie în centrul atenției. O iubește pe Sibel, dar are și momente în care devine gelos”, ne-a mai mărturisit Cristi Daminuță.

În ce vor să își învestească bani Cristi Daminuță și Mădălina

În legătură cu planurile sale de viitor, fostul fotbalist este, încă, indecis. Cu toate acestea, ne-a povestit că are ceva idei pe care vrea să le pună în practică, începând cu anul viitor.

ADVERTISEMENT

„Momentan mă axez pe familie, atât eu, cât și Mădălina. De la anul, o să vedem. Probabil că o să-mi deschid un restaurant sau o să rămân în sport, încă nu m-am decis. E timp!”, a mai spus Daminuță, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, ne-a dezvăluit fotbalistul care, de-a lungul carierei, a fost criticat și pentru impetuozitatea din afara terenului de fotbal, de când o cunoaște pe Mădălina s-a mai liniștit. Nu de tot, că încă mai există discuții în familie, dar, oricum, suficient pentru ca armonia să își facă loc în cuplu.

„Ne mai certăm și noi! În fiecare cuplu există certuri… Dar cel mai important aspect este că reușim mereu să găsim o cale de mijloc și un echilibru. Trebuie să ne creștem copiii în armonie. Într-o familie nu e loc de certuri și supărări…”, a mai completat fostul fotbalist.