Cristian de la Casa iubirii, adevărul despre relația cu Ștefania după ce a fost descalificat: „Mi-am pus un semn de întrebare”

Cristian de la Casa iubirii a spus tot adevărul despre relația pe care a avut-o cu Ștefania. Concurentul descalificat din reality-show-ul de la Kanal D a mărturisit că acum, privind în urmă, își dă seama că între el și blondină nu a fost vorba despre iubire în nicio secundă.

Cristi de la Casa iubirii a spus de ce nu a funcționat relația cu Ștefania

Tânărul a povestit în emisiunea realizată de pe Youtube că Ștefania i s-a părut cam copilăroasă, nepregătită cu adevărat pentru o relație serioasă, așa cum susținea în emisiune.

Unul dintre motivele din cauza căruia nu a funcționat relația cu Ștefania a fost explicat chiar de fostul concurent. Acesta a zis că el era obișnuit cu femeie ceva mai în vârstă decât el. A căutat dintotdeauna maturitatea la o persoană, în special în gândire.

„Eu am trecut prin mai multe chestii și de asta gândesc altcumva. S-au adunat mai multe și am luat o decizie. Mi-am pus un semn de întrebare când mi-a dat de înțeles că nu este implicată”, a declarat Cristian în

„Emisiunea m-a ajutat să mă cunosc mai bine”

Cât despre divergențele pe care le-a avut cu cei din casă, Cristi a zis că unele certuri erau perfect normale, ca în orice mediu unde sunt mai mulți oameni.

„Îți dai seama că sunt neînțelegeri, dar nu pot spune că m-au deranjat cu ceva. Au fost, s-au rezolvat, dar am trecut peste”, a completat Cristian.

Cristi a mai declarat că emisiunea l-a făcut să se descopere pe sine așa cum nu se cunoștea. „Cred că emisiunea m-a ajutat să mă cunosc mai bine. Am învățat să nu mă mai arunc să am încredere prea mare în oameni. Cu toate că am stat doar o lună și ceva, m-a ajutat foarte mult emisiunea”, a adăugat Cristian.

Întrebat dacă ar fi deranjat de faptul că Ștefania s-ar putea reorienta spre un alt băiat din casă, Cristi a zis că nu s-ar supăra dacă și-ar găsi fericirea în brațele altei persoane.