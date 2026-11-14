Sport

Cristian Gațu a fost internat în stare critică! Ce se întâmplă cu fostul mare handbalist

Marian Popovici, Mihai Cheleș
14.11.2026 | 19:17
Cristian Gatu a fost internat in stare critica Ce se intampla cu fostul mare handbalist
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Cristian Gațu, internat în spital / Foto: edit Fanatik
Cristian Gațu (81 de ani), unul dintre cei mai mari handbaliști din istoria României, trece printr-o perioadă extrem de dificilă.
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Fostul campion mondial este internat într-un spital din Oradea, după ce a dezvoltat o infecție puternică la rinichi. După câteva zile în care s-a aflat în stare critică, apar însă primele semne de ameliorare.

Cristian Gațu, internat în spital la Oradea! Primele vești după zilele critice

Situația lui Cristian Gațu rămâne una delicată. Conform informațiilor FANATIK, după câteva zile critice, starea fostului mare handbalist a început să se amelioreze ușor. Acesta întâmpină însă în continuare dificultăți de comunicare și reușește să vorbească doar foarte puțin. Chiar și așa, evoluția din ultimele zile le oferă apropiaților motive de optimism și speranță în privința recuperării sale.

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Cristian Gațu este unul dintre cei mai mari handbaliști din istoria României, făcând parte din generația de aur a acestui sport. A debutat pe prima scenă a handbalului românesc la doar 17 ani, la Rapid București, apoi a trecut pe la Știința București și a ajuns la Steaua, club alături de care avea să obțină cele mai importante performanțe ale carierei.

Gațu era supranumit „Magicianul semicercului”.  Era un conducător de joc excepțional, care se făcea foarte ușor remarcat prin inteligența, tehnica și viziunea sa. A cucerit două titluri de campion mondial cu naționala României, în 1970 și 1974, și a obținut alte două medalii la Campionatele Mondiale: bronz în 1967 și argint în 1976.

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La Jocurile Olimpice, a câștigat medalia de bronz la München, în 1972, și argintul la Montreal, în 1976. La nivel de club, a cucerit 10 titluri de campion al României cu Steaua București și Cupa Campionilor Europeni în 1977. A adunat 212 selecții și 255 de goluri pentru echipa națională. După retragere, a condus Federația Română de Handbal timp de 17 ani, între 1997 și 2014.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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