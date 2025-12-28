Sport

Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Ce vârstă are noua soție a legendarului handbalist

Cristian Gațu, legenda handbalului românesc, s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre celebrul fost mare sportiv.
Mihai Dragomir
28.12.2025 | 23:07
La 80 de ani, Cristian Gațu a ajuns din nou la starea civilă.
Sărbătorile din luna decembrie ale anului 2025 au venit cu un eveniment important pentru Cristian Gațu. Fostul mare handbalist român s-a recăsătorit la 80 de ani. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani

Cadoul de Crăciun a fost unul deosebit anul acesta pentru fostul mare handbalist român, Cristian Gațu. În vârstă de 80 de ani, fostul mare sportiv s-a căsătorit din nou.

Mai exact, cel care a fost certat de Nicolae Ceaușescu după ce România a devenit campioană mondială la handbal, a mers la starea civilă alături de Mariana Oprea, 56 de ani, femeia cu care avea o relație de mai mulți ani.

Conform Click.ro, totul s-a desfășurat la primăria Oradea, pe data de 23 decembrie, doar în compania apropiaților celor doi. Căsătoria vine la un an după ce Cristian Gațu a divorțat de fosta soție, Tamara, după un mariaj care s-a întins pe durata a 53 de ani.

Dorința lui Cristian Gațu pentru handbalul românesc la 80 de ani

Cristian Gațu a împlinit 80 de ani de viață pe data de 20 august 2025. Legenda handbalului românesc a oferit un interviu deosebit în exclusivitate pentru FANATIK. Ce dorință și-a exprimat pentru sportul în care a făcut performanță.

„Să îi înviem dacă ar fi posibil pe cei decedați, pe cei care ne-au părăsit demult și să refacem echipa de aur. Astăzi, cu actuala generație e cam greu să mai reușim ceva!”, spunea Cristian Gațu în exclusivitate pentru FANATIK.

  • 2 este numărul titlurilor mondiale cucerite ca jucător cu naționala României (1970 și 1974)
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik.
