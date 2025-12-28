Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Ce vârstă are noua soție a legendarului handbalist

ADVERTISEMENT

Sărbătorile din luna decembrie ale anului 2025 au venit cu un eveniment important pentru Cristian Gațu. Fostul mare handbalist român s-a recăsătorit la 80 de ani. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani

Cadoul de Crăciun a fost unul deosebit anul acesta pentru fostul mare handbalist român, Cristian Gațu. În vârstă de 80 de ani, fostul mare sportiv s-a căsătorit din nou.

Mai exact, , a mers la starea civilă alături de Mariana Oprea, 56 de ani, femeia cu care avea o relație de mai mulți ani.

Conform totul s-a desfășurat la primăria Oradea, pe data de 23 decembrie, doar în compania apropiaților celor doi. Căsătoria vine la un an după ce

Dorința lui Cristian Gațu pentru handbalul românesc la 80 de ani

Cristian Gațu a împlinit 80 de ani de viață pe data de 20 august 2025. Legenda handbalului românesc a oferit un interviu deosebit în exclusivitate pentru FANATIK. Ce dorință și-a exprimat pentru sportul în care a făcut performanță.

„Să îi înviem dacă ar fi posibil pe cei decedați, pe cei care ne-au părăsit demult și să refacem echipa de aur. Astăzi, cu actuala generație e cam greu să mai reușim ceva!”,