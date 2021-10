Cristian Ghinea, USR: “Dacă nu se reface coaliția, venim în Parlament cu un Guvern și vedem”

, în urma consultărilor avute de către acesta cu partidele politice.

cu cei de la PSD și AUR.

Cristian Ghinea: “Venim cu un Guvern și vedem dacă nu reușim să refacem coaliția”

“Noi dorim refacerea coaliției de guvernare cu PNL și UDMR. Până astăzi PNL spunea încontinuu că suntem iresponsabili și am fugit de guvernare, iar astăzi am arătat că nu este așa.

ADVERTISEMENT

Problema este că noi suntem oameni serioși și facem ceea ce spunem. Am sus că dacă va fi schimbat Stelian Ion, vom ieși la guvernare. Am sus că vom depune moțiunea de cenzură dacă trece PNDL 3, nu ne-au crezut, am făcut-o.

Invităm PNL și UDMR la negociere. Din ce ne-a spus Dacian Cioloș a fost o invitație din partea lui către Florin Cîțu la discuții. Premierul desemnat Dacian Cioloș va lansa invitații către echipele de negociere de la PNL și UDMR.

ADVERTISEMENT

Îndemnul meu către colegii mei de coaliție este să ne luăm în serios. Ieșirea de la guvernare nu a fost un gest la nervi, s-a produs în urma unei încălcări grave a protocolului de coaliție și acea coaliție nu putea să continue.

Coaliția se poate reface foarte ușor, avem încă un program de guvernare care poate fi ajustat foarte ușor pentru a răspunde la problemele populației și să continuăm.

ADVERTISEMENT

Nu discutăm cu PSD, invităm PNL și UDMR la discuții. În opinia mea, sunt două scenarii de lucru, refacerea coaliției cu PNL și UDMR, iar dacă cele două partide vor refuza, suntem gata să venim cu o propunere de Guvern în Parlament și apoi trebuie să explice populației PNL și PSD de ce refuză un Guvern.

Noi ne asumăm guvernarea foarte clar și nu vor sa discute cu noi. Înțeleg că sunt supărați, apelul meu este să dăm reset, haideți să ne așezăm cu picioarele în apă rece, pentru că suntem oameni maturi.

ADVERTISEMENT

Dacă nu se reface coaliția, ne prezentăm în Parlament cu o propunere de Guvern, poate unul suplu, care să aibă capacitatea de a scoate România din criză și vedem în Parlament”, a declarat Cristian Ghinea la Digi24.