Cristian Jitaru de la Puterea Dragostei, dezvăluiri sincere după despărțirea de Mona. „Am slăbit 5-6 kilograme”

Cristian Jitaru și Mona s-au cunoscut în casa Puterea dragostei, însă au început o relație abia după terminarea competiției. Deși declarau că au planuri de căsătorie, au decis să o ia pe drumuri separate.

După despărțire,

Recent, Cristian Jitaru a fost și el invitat în emisiune, unde a vorbit despre momentele prin care a trecut după separarea de fosta iubită și a comentat ultimele ei afirmații.

„Mi-a fost foarte greu. Nu mâncam, nu dormeam”

Cristian Jitaru recunoaște că relația cu Mona a fost una dintre cele mai frumoase din viața sa, însă nu vrea să trăiască în trecut.

Acesta spune că nu înțelege afirmațiile făcute de fosta iubită și că nu consideră că a greșit față de ea în vreun fel. Mai mult, Cristian ar fi făcut tot posibilul să-i fie aproape Monei și să o susțină la orice pas.

„Mie mi-a fost greu la început. O perioadă de 1-2 săptămâni mi-a fost rău, am și slăbit vreo 5-6 kilograme, nu mâncam, nu dormeam, am plâns și aici în studio. Ca relație a fost mișto, a fost cea mai tare de până acum și sper ca de acum să am o relație și mai mișto decât am avut-o cu Mona.

Nu știu ce a vrut să zică prin ‘mi-am ascultat mintea, nu inima’, fiindcă eu nu am blocat-o cu absolut nimic, nu o urmăream, nu o sfidam, eram lângă ea la orice pas. M-am întâlnit cu un prieten comun și mi-a spus că Mona i-a zis că nu îi ofeream libertate. Nu înțeleg de ce spune lucrurile astea.”, a declarat Cristian Jitaru.

Cristian Jitaru a avut încredere deplină în Mona

Cristian Jitaru a vorbit cu respect despre fosta iubită. Bărbatul e bucuros că i-a putut fi aproape și își dorește ca tânăra să fie fericită.

Nu crede ca Mona a decis să pună punct relației pentru un alt bărbat. Concurentul Puterea Dragostei nu a simțit niciodată că este înșelat.

„Mă simt mândru că am putut să îi ofer ceea ce avea nevoie la momentul respectiv. Când s-au schimbat lucrurile, nu știu dacă neapărat din partea mea, nu a mai ținut de mine.

Dacă ea a ales să ne despărțim, probabil așa e mai bine pentru ea. Nu cred că m-a înșelat niciodată. Nu am simțit asta, dar dacă a făcut-o, bravo ei.”, a afirmat Cristian Jitaru, în cadrul aceleiași emisiuni.

Cristian Jitaru își dorește să formeze un cuplu cu Ella?

Cristian Jitaru și-a spus părerea despre mai multe dintre concurentele care au fost de-a-lungul timpului în casa Puterea Dragostei. Dintre toate, cea care i-a câștigat inima este Ella, cu care crede că s-ar potrivi și pe care o consideră o femeie inteligentă.

„Ella este o femeie mișto. Este genul meu de femeie. Chiar e ce trebuie. E foarte smart (n.r deșteaptă). Cred că Ellei trebuie să îi spui totul în față, așa o văd pe ea. Scurt și la obiect. Ea are niște standarde, nu știu dacă mă încadrez. Sunt un băiat obișnuit, am un job normal. Deci nu cred. Mi-ar plăcea să fiu cu ea.”, a precizat tânărul.