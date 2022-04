Cristian Jitaru și Mona de la Puterea Dragostei, din nou împreună: ”Trăim clipa”

Sportivul și frumoasa șatenă au mai acordat o șansă poveștii lor de dragoste, după ce s-au despărțit la numai 10 luni de când au pornit pe același drum. Acum, concurenții au plecat împreună în vacanță, în Barcelona.

Cristian Jitaru și Mona de la Puterea Dragostei, din nou un cuplu. Cum au apărut împreună

Cristian Jitaru și Mona de la sunt din nou împreună. Ambii au vorbit recent despre legătura amoroasă care s-a încheiat la scurt timp după ieșirea din casa emisiunii matrimoniale din Turcia.

ADVERTISEMENT

Cei doi concurenți au decis să plece împreună într-o vacanță de neuitat de unde au postat mai multe imagini, semn că au luat decizia să se împace. În prezent, se bucură de clipele petrecute unul în compania celuilalt.

„Am plecat la Barcelona, încercăm să ne mai acordăm o nouă șansă relației și sper că lucrurile să meargă între noi, așa cum ne dorim în acest moment.

ADVERTISEMENT

Deocamdată trăim clipa, ne bucurăm unul de celălalt. Ce ne va rezerva viitorul vom vedea, suntem și noi curioși”, a declarat Mona pentru .

Legătura amoroasă dintre cei doi concurenți durează de aproximativ două luni, cea care a făcut primul pas către împăcare fiind șatena. Mona i-a scris un mesaj lui Cristian Jitaru prin care îl invita la un suc.

ADVERTISEMENT

Cristian Jitaru și Mona, separare după 10 luni de relație

Cristian Jitaru și s-au cunoscut în cadrul emisiunii matrimoniale Puterea Dragostei de la Kanal D, unde au format un cuplu aproximativ 10 luni. Ulterior, au decis să o ia pe drumuri separate.

Cunoscutul sportiv și Mona au păstrează legătura după încheierea filmărilor care au avut loc în Turcia și au vorbit de mai multe ori despre lucrurile care îi leagă, asta pentru că au foarte multe în comun. Cea care a pus punct relației a fost șatena.

ADVERTISEMENT

„Ca relație a fost mișto, a fost cea mai tare de până acum și sper ca de acum să am o relație și mai mișto decât am avut-o cu Mona. Nu știu ce a vrut să zică prin «mi-am ascultat mintea, nu inima», fiindcă eu nu am blocat-o cu absolut nimic, nu o urmăream, nu o sfidam, eram lângă ea la orice pas.

ADVERTISEMENT

M-am întâlnit cu un prieten comun și mi-a spus că Mona i-a zis că nu îi ofeream libertate. Nu înțeleg de ce spune lucrurile astea”, spunea Cristian Jitaru în urmă cu ceva timp.