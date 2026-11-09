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Noul film al regizorului român Cristian Mungiu, Fjord, va avea premiera în România în ianuarie 2027, în timp ce în Marea Britanie va putea fi urmărit începând cu 13 noiembrie. a stat de vorbă cu Mungiu, suporter declarat al Politehnicii Iași.

Cristian Mungiu a stat de vorbă cu jurnaliștii de la The Guardian înainte de premiera filmului „Fjord”

Mungiu a mărturisit că „Fjord” ar fi putut deveni genul de coproducție europeană omogenizată, numită „Europudding”, împotriva căreia acesta a protestat ani la rând. În schimb, a obținut o confruntare culturală care pune sub semnul întrebării atât valorile conservatoare, cât și pe cele liberale, un film demn de Palme d’Or.

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În 2013, Mungiu a făcut parte dintr-o delegație de cineaști europeni care a călătorit la Bruxelles pentru a se întâlni cu Jose Manuel Barroso, pe atunci președintele Comisiei Europene. În acea perioadă, Uniunea Europeană și Statele Unite negociau eliminarea barierelor comerciale dintre cele două blocuri economice, iar regizorii încercau să convingă Comisia să excludă industria cinematografică din acord.

Unul dintre argumentele lor era că, dacă statele nu ar mai fi avut voie să își subvenționeze propriile producții, cinematografia europeană s-ar fi transformat într-un amestec greoi de coproducții uniformizate, numit pe atunci „Europudding”. În aceste condiții, nu ar mai fi fost posibile drame naționale precum filmul lui Mungiu, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, un thriller captivant despre avort, plasat în Bucureștiul din perioada comunistă, care câștigase Palme d’Or la Cannes în 2007.

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Cristian Mungiu a militat pentru bugete mai mari care să permită producția de filme în fiecare țară din UE

Barroso, un adept al liberalismului economic, nu a fost impresionat, iar întâlnirea a devenit tensionată. „Era foarte furios că, în ciuda tuturor eforturilor sale de a crea o Europă unită, oamenii din Estonia, de exemplu, continuau să fie reticenți în a viziona un film din Portugalia”, povestește Mungiu.

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„O singură Europă? Sigur, este direcția corectă. Dar au trecut doar câteva zeci de ani de când toți acești oameni se luptau între ei și totul se baza pe state naționale și culturi naționale. Din punct de vedere istoric, nu a trecut atât de mult timp. Să mergem în această nouă direcție, foarte bine, dar nu poți să te prefaci că am ajuns deja acolo”, a completat Mungiu.

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, vorbește despre oameni din culturi europene diferite care ajung să trăiască împreună, dar și despre felul în care identitățile naționale continuă să îi despartă. Mihai și Lisbet Gheorghiu, un cuplu româno-norvegian cu cinci copii mici, se mută din București în țara natală a femeii, în nordul înghețat al Europei.

Scenariul filmului Fjord este extrem de controversat și are toate șansele să creeze polemică în societatea din România

Familia Gheorghiu este profund religioasă, aparținând creștinismului evanghelic. Cu toate acestea, localnicii cu mentalități liberale îi primesc cu brațele deschise, în ciuda stilului lor de viață tradiționalist. Mihai, inginer de profesie, și Lisbet, asistentă medicală, își găsesc amândoi locuri de muncă. Copiii se acomodează la școală, iar familia se împrietenește cu vecinii: Mats, directorul școlii, Mia, avocată, și fiica lor adolescentă rebelă, Noora.

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Dar când un profesor de educație fizică observă vânătăi pe corpul Eliei, fiica cea mare a familiei Gheorghiu, toleranța se transformă în neîncredere. Serviciile de protecție a copilului intervin, iar Mihai nu își face deloc un serviciu atunci când neagă că și-ar fi abuzat copiii, dar insistă că uneori o palmă la fund poate fi necesară pentru a-i învăța că „nu poți scăpa nepedepsit atunci când greșești”.

, inclusiv de bebelușul lor nou-născut, iar valorile familiale ale soților Gheorghiu ajung să provoace un incident diplomatic. De la triumful său de la Cannes din 2007, Mungiu a realizat mai multe filme despre consecințele sociale ale globalizării și migrației, un subiect deosebit de relevant pentru un român, având în vedere că 25% dintre compatrioții săi trăiesc în străinătate.

„Fjord” nu este un simplu film despre globalizare, ci un produs al economiei globalizate

„După dealuri” (2012) și „Bacalaureat” (2016) urmăresc personaje care fie s-au întors după ce au lucrat în străinătate, fie își doresc cu disperare să părăsească România pentru a munci peste hotare. Filmul „R.M.N.”, din 2022, a abordat protestele împotriva muncitorilor migranți din Sri Lanka, într-un sat din Transilvania.

Dar „Fjord”, și acesta este al doilea motiv pentru care întâlnirea lui Mungiu cu Barroso este relevantă, nu este doar un film despre globalizare, ci și un produs al economiei globalizate. Este o coproducție internațională exact de tipul celor asupra cărora delegația lui Mungiu avertizase Comisia Europeană. Filmările au avut loc în Norvegia, montajul a fost realizat în România, designul sonor în Finlanda, iar mixajul în Danemarca.

Este, de asemenea, primul său film în limba engleză și primul în care joacă două vedete de prim rang nominalizate la Oscar: Sebastian Stan și Renate Reinsve. Mungiu pare aproape stânjenit de această situație. „Are foarte mult de-a face cu sistemul de finanțare”, spune el.

„Fjord” atinge subiecte sensibile atât în România, cât și în Norvegia

Și totuși, „Fjord” nu este deloc un „Europudding”, ci ceva mult mai rafinat și mai sofisticat. Mai degrabă un „Euro-flan”, un desert european în care un strat amar pătrunde în dulceață. Filmul păstrează toate trăsăturile stilistice care l-au transformat pe Mungiu într-unul dintre cei mai importanți regizori ai Noului Val Românesc: un ritm care îi face pe spectatori să simtă că trăiesc drama familiei Gheorghiu aproape în timp real, dar și refuzul montajului manipulator sau al prim-planurilor menite să îi constrângă să adopte pe deplin perspectiva personajelor.

Liberalii nordici dogmatici versus valorile familiale est-europene: drama conflictului cultural din „Fjord” atinge subiecte sensibile atât în Norvegia, cât și în România. Finalul filmului este lăsat intenționat în ceață, pentru ca fiecare dintre noi să tragă o concluzie.

„Fjord” a câștigat Palme d’Or la Cannes anul acesta, ceea ce îl plasează pe Mungiu în cercul select al regizorilor care au obținut de două ori cel mai prestigios premiu al cinematografiei de autor. Printre aceștia se numără Michael Haneke, Francis Ford Coppola și Ken Loach.

Unii critici de film l-au acuzat pe Mungiu că este prea indulgent față de pedepsele corporale

În mod ironic, spune regizorul, unele dintre cele mai favorabile cronici ale filmului au venit chiar din Norvegia, unde „nimeni nu a considerat filmul o critică la adresa societății norvegiene, nici măcar Barnevernet”, autoritatea norvegiană pentru protecția copilului. Dar nu toată lumea de la Cannes a considerat că „Fjord” merita să câștige.

Interesant este că cele două filme care au obținut cele mai bune evaluări din partea criticilor erau tot coproducții europene: „Fatherland”, filmul în limba germană al regizorului polonez Paweł Pawlikowski, și „Minotaur”, realizat de cineastul rus Andrey Zvyagintsev, o coproducție între Franța, Letonia și Germania.

În România natală a lui Mungiu, unii critici au considerat că filmul este prea indulgent față de pedepsele corporale. În Franța, un critic a reproșat filmului portretizarea „proto-nazistă” a funcționarilor din serviciile de protecție a copilului. „Sub aparența unui film echilibrat, sub dorința declarată de a prezenta două sisteme de valori opuse, Cristian Mungiu alege în permanență o tabără”, a scris David Fonseca în publicația Le Rayon Vert.

Un critic francez a folosit cuvinte dure atunci când a analizat filmul „Fjord”

Procesul pe care filmul îl pune în scenă, susținea criticul, este „o farsă”. O asemenea critică vehementă pare exagerată și, cel puțin, ignoră o intrigă secundară a filmului: începutul unei relații homoerotice între fiica cea mare a familiei Gheorghiu și vecina ei, care îi este și colegă de școală. Această relație scoate în evidență autoritarismul lui Mihai în propria familie.

Mungiu nu pare afectat de critici. „Am atât de mulți admiratori în Franța care sunt comuniști. Ei bine, îmi pare foarte rău că nu au venit să petreacă anii ’70 cu noi, în România. Ca să nu mai vorbim despre anii ’50! Faptul că prezint aceste argumente fără să le comentez nu înseamnă nicio secundă că aș fi, în vreun fel, un susținător al valorilor conservatoare și al întregii intoleranțe pe care acestea o poartă cu ele”, a punctat Mungiu.

Criticile sale la adresa societăților liberale, precum Norvegia, provin, insistă el, mai ales din faptul că are așteptări mai mari de la acestea. „Sunt mai educate, așa că ele ar trebui să fie cele care inițiază dialogul cu cealaltă parte. Conversația începe atunci când ai răbdarea să asculți”, completează regizorul.

Cristian Mungiu se întreabă de ce am ajuns în această situație? Răspunsul poate fi diferit în funcție de om

„Dar ar trebui să te întrebi de ce am ajuns în această situație. După ani și ani în care am încercat să facem lumea un loc mai liberal, am ajuns să avem o lume mai puțin liberală. Oare nu am exagerat în anumite privințe, prin felul în care am încercat să forțăm lucrurile? Este ca și cum ai încerca să coci o banană cu uscătorul de păr. Nu funcționează așa. Oamenii au nevoie de timp”, remarcă Mungiu.

Revenind la cifrele de la box-office, filmul a depășit „Odiseea” lui Christopher Nolan, ajungând pe primul loc în Norvegia chiar în ziua premierei. Un lucru care, cu siguranță, l-ar fi încântat pe Jose Manuel Barroso. În 2026, ideea că estonienii s-ar putea înghesui în cinematografe pentru a vedea un film portughez nu mai pare chiar atât de absurdă.