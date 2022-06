Cristian Piedone, un nou mesaj de după gratii: ”Îmi duc crucea. Sunt condamnat să îndur”

Cristian Popescu Piedone, aflat în arest la Penitenciarul Rahova, a transmis un nou mesaj, pe facebook. Fostul edil al Sectorului 5 își susține în continuare nevinovăția și a mulțumit celor i-au trimis scrisori, acasă, în ultimele zile.

Piedone: ”Dincolo de libertate…sunt gratii, gânduri tăcute”

că în momentul de față duce pe umeri o cruce, pe care este nevoit să o suporte până când va fi eliberat.

”Dincolo de libertate… sunt gratii, gânduri și ceasuri tăcute. Condamnat să stau aici, o vreme, îmi alin durerea și dorul cu scrisorile primite de la VOI.

Le ating, le citesc, le recitesc. Zi de zi, călătoresc prin aceste crâmpeie de viață așternute pe hârtii însuflețite… Și simt că dincolo de familie și de prieteni, MULȚI OAMENI BUNI au rămas lângă Piedone ca să-i panseze sufletul cu dragoste și îmbărbătări.

Cristina, din Germania, îmi spune:”Dvs ați demonstrat că este totul despre oameni. (…) O să renașteți ca și pasărea Phoenix.

Faza e că mor ăștia de ciudă teribil când văd că vă susține lumea chiar și de la pușcărie! (…) Hai, căpșorul sus ca trece și asta”.

(Cristina… îți mulțumesc! Îmi duc crucea și cred că într-o zi politica toată va fi doar despre oameni, pentru oameni! (…)”, al lui Cristian Popescu Piedone.

Ce scrisoare a primit Piedone de la nepotul său

Printre scrisorile primite, edilul a subliniat-o și pe cea a nepotului lui, căruia i-a transmis că își ”cară povara cu capul sus” și că într-o zi ”va reveni acasă pe fotoliu”.

”Printre scrisori… am una… of, of, of…

Nepotul David, băiatul lui Vlad, a desenat soare și cer curat… Și mi-a scris cu sufletul lui de copil pur:

“ Bunicul meu cel bun,

Ești cel mai bun bunic din lume!

Îmi este foarte dor de tine și abia aștept să vii acasă, să te văd stând pe fotoliu și să sar iar în brațele tale și să îmi dai cele mai bune dulciuri.

Te iubesc, tataie”

(David, iubitul meu, tataie trebuie să care povara hotărâtă de oameni! O cară cu capul sus, iubitule! Așa să știi! Dar, într-o zi, tataie al tău va reveni acasă pe fotoliu! Iar atunci ne vom îmbrățișa iar așa cum doar noi știm! Știi că nu te mint, bărbate! Eu doar te iubesc așa cum știu, copil bun )”, mai apare pe contul de facebook al lui Cristian Popescu Piedone.

Reamintim că , după ce s-a dat sentința finală din dosarul Colectiv. A fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare.

Imediat după hotărârea instanței, Piedone s-a predat de unul singur poliției, menționând că este nevinovat. În același dosar au fost condamnați și cei trei patroni ai clubului Colectiv, la pedepse de peste 6 ani.