Cine e Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL pe București. Scandaluri, acuze și reușite politice

Cristian Popescu Piedone este unul din cei nouă candidați la Primăria Capitalei, la alegerile din 9 iunie. Apreciat de unii, ironizat de alții, Piedone este văzut ca politicianul în slujba „poporului”, care se prezintă ca fiind soluția la actuala ofertă electorală.

Cine e Cristian Popescu Piedone

Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primăria Capitalei, se prezintă ca „omul care încă mănâncă parizer și usturoi” în programul său pentru București. Piedone este apreciat de o anumită parte a electoratului, acea parte care este dezamăgită de clasa politică în general, și care vede îl el politicianul care „nu e tot o apă și-un pământ”.

Piedone a știut să vină cu un mesaj direct și a inițiat și o campanie agresivă pe rețelele sociale (Facebook, TikTok). Criticii săi văd însă în spate doar populism și un mod anacronic de a privi Bucureștiul.

Cristian Popescu Piedone s-a născut la 15 februarie 1963 în București. Până să se remarce în spațiul public, Piedone a lucrat, după cum chiar el a spus, ca spălător de vase, picol, ospătar, bucătar, spunând că ospătarii sunt „o breaslă onorabilă”. După 1990, devine șef de restaurant în București. Tot în anii 90 intră în administrația locală și devine, în perioada 1996-2000, consilier local la Primăria Sectorului 5.

Celebrul inspector Piedone

Ulterior, capătă vizibilitate și celebritate ca inspector general al Primăriei Sectorului 6, în perioada 2000-2004. Scenele în care răsturna grătare cu mici expirați și alte alimente, butoaie cu vin care nu aveau actele conforme, confisca diferite mărfuri care erau expuse în locuri nepermise i-a atras renumele de justițiar al piețelor și porecla de „Piedone”, pe care și-a trecut-o și în actul de identitate

În aceeași perioadă este și președintele Comisiei de Comerț și Protecția Consumatorului. În perioada 2004-2008 este consilier local la Primăria Sectorului 6.

Piedone a activat și ca șef serviciu al Corpului de Control (agent constatator) al Primăriei Sectorului 6, în perioada 1998-2000, și ca consilier general în CGMB, în perioada 2000-2004. În perioada 2000-2005 a realizat și o emisiune tv, Protecția Cetățeanului.

Carieră politică

În 1994, Piedone se în scrie în , ulterior trecând la Partidul Conservator unde, în 2008, devine vicepreședinte al partidului, în urma unui congres extraordinar, și președinte al filialei București a PC.

Un an mai târziu, Piedone este ales și președinte interimar al organizației Ilfov a Partidului Conservator. În 2010, Cristian Popescu a anunțat că candidează ca vicepreședinte al PC, ulterior fiind desemnat ca prim-vicepreședinte al formațiunii politice.

Un an mai tîrziu, în septembrie 2011, Cristian Popescu Piedone a spus că renunță la toate funcțiile deținute în partid și că rămâne un simplu membru.

În noiembrie în același an, Piedone a spus că vrea să candideze pentru alegerile locale din 2012 din partea UNPR. Însă la 30 martie 2012 Piedone anunță că va candida din partea USL pentru un nou mandat la Sectorul 4.

Actualul primar al Sectorului 5 candidează acum din partea PUSL la , după ce a condus în aproape două mandate Primăria Sectorului 4.

Un recent sondaj de opinie îl plasa pe Cristian Popescu Piedone pe locul patru în preferințele electoratului bucureștean (16%), în urma lui (PNL, 17%), a Gabrielei Firea (PSD, 25%) și a primarului general Nicușor Dan (independent susținut de ADU, 29%)

O campanie atipică

Spre deosebire de alți candidați, Piedone are o campanie electorală atipică, unde încearcă să atragă în special electoratul mai puțin educat al Capitalei.

Comunicarea, agresivă împotriva contracandidaților, mai ales împotriva primarului general, Nicușor Dan, este directă, folosește expresii populare, alegătorii sunt „ai lui”, el coboară „printre ai mei, la firul ierbii”, aduce obiecte care simbolizează munca fizică și „cinstită” (roaba), a celor mulți, și consumă alimente cu aceeași simbolistică: parizer, usturoi, ceapă.

Bucureștiul văzut de Piedone este unul traditional, ca o uriașă piață, de fapt, unde este nevoie de un justițiar pentru oamenii sărăciți de tranziție și, mai târziu, care nu se uită cu ochi buni la Uniunea Europeană

Studiile lui Piedone

În privința educației lui Cristian Popescu Piedone, site-ul Sectorului 5 nu oferă informații detaliate. Potrivit informațiilor din mass-media, primarul a terminat clasa a IX-a la liceul George Coșbuc din Capitală, cu media generală 5,42. Termină clasa a X-a cu media generală 5,33.

Abandonează studiile o perioadă și în 1996 finalizează clasa a XI-a la liceul Dimitrie Bolintineanu (media generală 5,22). Cristian Popescu Piedone termină clasa a XII-a la liceul Dimitrie Gusti, un an mai târziu, cu media generală 5,26. Piedone a absolvit și Universitatea Petroșani (1998-2002), cu o licență în științe economice.

Controverse în jurul lui Piedone

Controversele din jurul lui Piedone se referă la faptul că este acuzat că și-a angajat apropiați și rude în funcții publice, în perioada mandatelor sale la Sectorul 4 și Sectorul 5. „Nu este nici imoralitate, cu cine aţi vrea să lucrez, cu toţi trădătorii? Voi sta lângă mine cu cei în care am încredere”, a comentat Piedone aceste acuzații, al cărui fiu candidează din partea PUSL la Sectorul 5.

O altă controversă este legată de examenele de permis de conducere, la cinci categorii (A, B, BE, C şi CE), pe care Piedone le-a susținut într-o singură zi, în 2007, în județul Argeș. Primarul a fost întrebat cum a reușit asemenea performanță, despre care examinatorii și polițiștii susțineau la acea vreme că este practic impozibil de realizat, spunând că nu a comis nici o ilegalitate și că „există sute de mii de cetateni care își iau permisul într-o singură zi”. „Tot ce pot să vă spun este că nu am încălcat nicio lege în vigoare”, a declarat Piedone.

Implicarea în tragedia de la Colectiv

Cel mai discutat aspect din cariera lui Piedone este incendiul devastator de la clubul Colectiv, în noaptea de 30 octombrie 2015, în Sectorul 4 al Capitalei.

Incendiul a fost declanșat de artificii în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity și s-a extins foarte repede în tot clubul. Amploarea dezastrului, care a ucis 64 de persoane, a șocat opinia publică și a generat proteste uriașe în stradă, soldate ulterior cu demisia premierului Victor Ponta dar și a lui Cristian Popescu Piedone, în 2015.

În mai 2022, Piedone a fost condamnat la patru ani de închisoare în dosarul Colectiv, pentru abuz în serviciu în legătură cu autorizațiile de funcționale ale clubului. Ulterior, primarul a fost pus în libertate în 21 iunie 2023, fiind achitat.