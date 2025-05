Cristian Popescu Piedone face declarații incendiare. Câți bani a luat ANPC din amenzi și ce spune fostul primar despre Nicușor Dan: „Culmea paradoxului”

Cristian Popescu Piedone, actualul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, a făcut o serie de declarații incendiare despre activitatea instituției sale, relația cu fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, ales președinte, noaptea tragediei de la Colectiv, dar și dependența sa de mâncare, având cândva 220 de kilograme.

Cristian Popescu Piedone, serie de dezvăluiri tari în podcastul lui Bursucu

Piedone a fost invitat în podcastul lui Bursucu unde a pus pe masă teme extrem de variate, unele legate de funcția pe care o ocupă, cea de , altele legate de viața personală și politică, în general.

Una din cele mai tari dezvăluiri făcute în cadrul podcastului se referă la sumele colosale pe care le-a obținut din amenzile pe care le-a dat diferitelor firme, în urma controalelor desfășurate pe întreg teritoriul țării. Piedone spune că instituția pe care o conduce are mai puțini angajați decât ar merita și că salariile comisarilor nu sunt atât de mari pe cât ar crede unii. Contravențiile aplicate în primele luni de activitate ale lui Piedone se ridică la zeci de milioane de euro!

Despre controalele ANPC. Mesaj pentru cei care îl acuză că ia măsuri abuzive: „Îi deranjează, dar de ce deranjează?”

„Eu trăiesc în realitate, consumatorul trăiește în realitate. Lor le e gândul doar la profit. Abuzuri nu am avut, nu am avut o reclamație, absolut nimic. Am prerogativele. Îi deranjează, dar de ce deranjează? Noi și consiliem, cum a fost la deschiderea sezonului estival. Am avut o sesiune de consiliere celor care vor să deschidă în acest sezon. De pe 15 iunie până pe 15 august suntem aici, 400 de comisari. Dacă te închid șase luni sau două luni, te duci acasă că s-a închis sezonul. Eu nu sunt exagerat, plus că am lucrat în domeniu, știu despre ce e vorba. Știu ce înseamnă acest lucru, dar e vorba de bun simț, atâta tot.

Eu am fost numit de premierul României, iar în coordonare sunt la Ministerul Digitalizării, la domnul ministru Ivan. Domnul Ciolacu nu m-a sunat, s-a luat cu valul, cu campania, cu tot. Când am acceptat funcția am zis că eu mă apuc de treabă. Am vrut să creez această undă de șoc, cu toate că suntem numeric subdimensionați, raportat la ANPC. Nu se compară salariul de la ANPC cu cel al unui funcționar într-o primărie, de exemplu. Am solicitat să devenim cu autofinanțare.

ANPC, buget de 15 milioane de euro. 50 de milioane, din amenzi, s-au dus către stat

Îți dă statul ce îți dă, dar până aici. Avem un buget de 15 milioane de euro pe an, e la limita existenței. Trebuie construcția unui laborator, s-a demarat, avem nevoie, plus că avem o grămadă de atribuții, în toate domeniile.

Avem amenzi date și încasate de 40-50 de milioane de euro. Îi băgăm la bugetul de stat. Noi am cerut doar o mărire de salariu, ca personalul să fie motivat”, a dezvăluit Cristian Popescu Piedone la

Cum a ajuns Piedone la sex-shop

Piedone a trecut în revistă și una din vizitele, ca șef al ANPC, care a stârnit multe discuții și amuzamentul internauților, cea pe care a efectuat-o la un sex shop. Fostul primar din București i-a spus lui Bursucu cum a ajuns să ia la puricat lubrifianții și vibratoarele din magazinele destinate adulților. Totul a pornit de la reclamația unui bărbat care se temea că va fi părăsit de nevastă.

„Când am intrat în sex-shop, eu nu m-am dus că n-aveam ce să fac acasă în ziua aia. Au fost sesizări. Hai să îți spun una din sesizări, e și hazlie. Omul foarte sincer. Treabă serioasă. A zis că soția lui e la menopauză, nu se mai lubrifiază bine și l-a trimis să ia un gel. Zicea: „După 20 de ani era să dea divorț nevastă-mea de mine că am îmbolnăvit-o că am fost la alte femei, am fost credincios și mie mi s-a umflat capul”. Acuma, situația a fost reală. Ce se întâmplă, iar din dorința asta de câștig, pune traducerea, că unii au alergii, nu se tratează. Multe din aceste produse sunt fake-uri, majoritatea din China”, a povestit Piedone, în stilul caracteristic, stârnind râsetele lui Bursucu.

Cumpenele șefului ANPC. De la lupta cu kilogramele la accidentul din 1990

Șeful de la Protecția Consumatorilor a trecut în revistă și câteva momente dramatice prin care l-a trecut viața, de la lupta cu kilogramele în plus, operându-se la stomac, până la accidentul de mașină în care a fost implicat în anul 1990, din care a scăpat prin minune.

„Eu când aveam 220 de kilograme, ajungeam seara acasă, băgam frigiderul în inventar. Mâncam exagerat de mult. Și acum, operat, nu îți operează creierul, ai reflexul, pofta… Când trec pe lângă un miros din ăla sau mă uit la puiul ăla… Până acum mâncam și lumânarea”, a relatat Piedone despre lupta cu poftele culinare.

„Am avut un accident în 1990, un miracol a fost. Mașină zdrobită, a adormit șoferul la intrarea în Otopeni, a intrat într-un spital. Am intrat prin gard, mașina era una, capota era lipită de podea. Nici atunci, nici acum nu am căutat o explicație, pentru că vorbim de un impact, impactul, știi cum e, impactul odată ce se produce… Trebuia să fiu aruncat în față undeva, eu eram lateral stânga, în urmă cu vreo 500 de metri, cu picioarele zdrobite. Am avut traume până la os, dar am trecut peste. Eram cu soția și cu nașii noștri, noi stăteam pe bancheta din spate. Eram tot tăiat pe spate, am ieșit pe parbrizul din față. Alte cumpene, nu.

Doctorii mi-au zis de multe ori că mor, că sunt tânăr (n. red.: revenind la probleme medicale cauzate de kilogramele în plus). Plăcerea de a mânca… S-a produs undeva un declick, asta nu a venit dintr-o chestie genetică. Delick-ul s-a produs în copilărie, da”, a povestit Piedone.

Despre tragedia de la Colectiv: „Clipa respectivă nu se șterge din memorie”

Despre , din 30 octombrie 2015, Piedone nu a vrut să vorbească foarte detaliat, spunând doar că unele scene pe care le-a văzut la fața locului nu vor fi șterse niciodată din minte. La acea vreme, Piedone era primarul sectorului 4, cel în care se afla clubul care a luat foc. „La nici 12 minute, stând la Piața Unirii, am fost la fața locului. Eram acasă. Mi s-a dat pe stație: domnule primar, e foc undeva. I-am zis că acolo e sectorul 3, ce treabă avem noi? Era, de fapt, o stradă care deja era în sectorul 4. Habar nu aveam unde era. La 13 minute eram acolo, dădusem prin stație să vină Poliția Locală și tot ce aveam. Am cărat ce puteam să car. Am început să merg spre mașinile private să îi trimitem la spital.

Ulterior, au venit și echipele SMURD. Am stat din prima clipă până în ultima clipă. În situații de acest gen, primarul devine șeful situației de urgență. Toți se subordonează primarului. Nu mi-au recunoscut în primă fază calitatea. Am intrat în interiorul clubului. Am văzut scene…

Cam asta a fost situația din seara respectivă. Martor îmi este colegul tău de la Kanal D, Sabbagh, și filma chiar acolo în rond. A văzut, a avut și imagini, au ales să nu le dea. Nu a fost o seară pe care poți s-o ștergi, clipa respectivă nu se șterge din memorie”, a declarat Piedone.

Piedone îl laudă pe Nicușor Dan. Ce a reușit fostul primar al Capitalei să facă

Fostul primar de sector a vorbit și despre provocările cu care se va confrunta Primăria Capitalei după ce Nicușor Dan a plecat din fruntea instituției. Piedone a avut câteva cuvinte de laudă la adresa noului președinte al României, spunând că a încercat să țină în frâu situația bugetului Capitalei, având în vedere greaua moștenire a datoriilor companiilor locale.

„Primăria Capitalei este un mamut, nu e o primărie de sector. Și-a făcut niște picioare de lut. A creat Termoenergetica, STB, iar fără subvenții aceste companii n-ar trăi. Nu te poți împrumuta pentru a-ți achita datoriile, ci doar pentru investiții. Numai personalul se ridică la 5.000 de persoane, ori ăia au salarii, sunt companii, unele rentabile, altele nu. Nicușor a reușit să stabilizeze cu matematica lui și să reeșaloneze din datorii. Acum, pentru următorul primar, trebuie măcar să mențină acest lucru ca să se poată dezvolta orașul. E greu să iei un mandat de la jumate, mai ales dacă ai o viziune. Un an trece repede.

Știi ce se întâmplă? De la președintele ales, care a venit cu un mare grad de încredere, până la următorul primar, lumea așteaptă să curgă miere din cer. Repet, președintele își face o viziune pe cinci ani, dar tu în doi ani de zile dacă vii și nu ești din administrație tu nu înveți nici unde sunt întrerupătoarele din primărie. Am colaborat foarte bine cu el ca primar general. Culmea paradoxului, eu cât am fost primar la sectorul 5 și Nicușor Dan era primar general nu am avut așa o bună colaborare cum am avut după ce a ieșit Vlad, nu pentru sectorul 5, ci pentru echilibru și pentru că este un om de cuvânt. Are o viziune nu doar pentru mâine, are o viziune și acolo se duce”, a completat Piedone.