Cristian Popescu Piedone, mărturisiri despre Colectiv la Denise Rifai. Se simte vinovat? Este pregătit să facă închisoare?

Cristian Popescu, supranumit ”Piedone”, actualul Primar al Sectorului 5 din Capitală, a vorbit în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la la Kanal D despre cel mai sensibil subiect din cariera sa politică: tragedia de la Colectiv.

De fostul edil al Sectorului 4 se leagă și dosarul acestui incendiu, dat fiind faptul că tragedia a avut loc în timpul mandatului său.

Întrebat direct de jurnalista Denise Rifai dacă se simte vinovat pentru zecile de morți din acea noapte de octombrie 2015, Piedone fost și el direct și a spus exact ce simte despre acel eveniment.

Cristian Popescu Piedone, mărturisiri despre incendiul de la Colectiv la Denise Rifai

Cristian Popescu Piedone a fost primar al Sectorului 4 timp de 7 ani și 6 luni, iar din 2020 a devenit edil al Sectorului 5 al Capitalei. De ultima parte a mandatului său la fostul sector se leagă și dosarul Colectiv, o tragedie de proporții care a avut loc în noaptea de 30 octombrie 2015.

Mereu, primarul a susținut că este nevinovat, deoarece încă din 2012 în consiliul primăriei pe care o conducea la acea vreme au fost emise doua hotărâri prin care nu mai era nevoie de un aviz ISU la emiterea unei autorizații de funcționare, iar ambele hotărâri ale consiliului local Sector 4 aveau avizul de legalitate din partea Prefecturii București.

În emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Piedone a fost deschis în legătură cu acest subiect și a spus că se consideră nevinovat. Pentru a-și întări poziția, acesta a dezvăluit, în emisiunea de la Kanal D, ce i-a spus judecătorului în timpul procesului.

”Am să încep a vă spune ultimul cuvânt spus în fața domnului judecător de la fond: ‘Domnule judecător, dacă copiii mei, în acea noapte, s-ar fi aflat în clubul Colectiv și s-ar fi întâmplat acea nenorocire și copiii mei erau morți: eu spuneam în continuare că sunt nevinovat de legile pe care le-am respectat’.

Sunt tată, sunt bunic, știu ce înseamnă să-ți piezi ce ai mai drag pe lume. Nu aș fi vrut să trăiesc asemenea clipe, dar nu pot să-mi asum ceea ce nu-mi aparține mie. Vreau ca adevărul să iasă la suprafață. Dacă eu m-aș fi simțit vinovat, aveam puterea să recunosc că am greșit.

Știu, repet, și nu aș vrea să trăiesc clipele acelor părinți, dar oameni buni: ați găsit adevăratul vinovat în mine? Dacă o secundă eu m-aș simți vinovat, să știți, d-na Denise, am puterea și nu numai în fata d-voastră, în fața națiunii, să zic că am gresit! Sa recunosc ca am gresit pe ce n-am facut?

As face și acest lucru sa știu ca acești copii maine ar învia, mi-as asuma aceste păcate nevinovate!”, a spus Cristian Popescu Piedone.

Este pregătit Cristian Popescu Piedone să facă închisoare?

În ciuda faptului că se consideră nevinovat pentru tragedia de la Colectiv, Piedone spune că, dacă instanța va decide că trebuie să fie pedepsit, va merge cu demnitate la închisoare.

”Nu știu ce să vă spun direct. A fi pregătit pentru o nedreptate…și Mântuitorul a fost răstignit. Nu mă asimilez lui. Nu cer decât o dreptate și un adevăr. Dacă se consideră că sunt vinovat, aș vrea să iau toate păcatele lumii asupra mea. Tot Piedone să fie vinovat de incendiile din țară. Să vină toate la mine…

Oameni bun… dacă eram vinovat, mergeam singur de nebun. Nu fug, nu mă duc în Madagascar. Dacă se face dreptate, eu nu am ce căuta în închisoare.

Nu mai contează restul de inculpați: ”Colectiv – Piedone, Colectiv – Piedone”. Și acolo dacă mă duc, mă duc cu demnitate. Știu că sunt nevinovat”, a mai spus primarul la Kanal D.