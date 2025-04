Cristian Popescu Piedone, replică devastatoare pentru Nicușor Dan. ”De ziua ta, ți-aș găti carne putredă!”

Piedone a ajuns din nou vedetă la nivel național după ce, din postura de șef al ANPC, a ajuns să bage spaima în majoritatea patronilor de restaurante sau supermarketuri. Stilul lui Piedone de a mătura pe jos fără regrete cu cei din sistem, atunci când găsește nereguli, a fost aplaudat la scară largă de populație.

Cristian Popescu Piedone, replică devastatoare pentru Nicușor Dan

Cu toate acestea, Nicușor Dan în controalele sale și ar fi prea dur, doar pentru imagine. Replica lui Piedone a fost extrem de dură, șeful ANPC măturând pe jos cu Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale.

”Un pic de exces. Nu poți să înspăimânți un întreg sector de restaurante și să alungi clienții. Sunt afaceri în care s-au investit bani, sunt oameni care muncesc acolo. Trebuie să le dai un preaviz, nu să faci spectacol cu afacerile lor”, a afirmat Nicușor Dan, nemulțumit de modul în care acționează Cristian Popescu Piedone.

Așadar, replica lui Piedone a fost de o duritate extremă, șeful ANPC nu s-a ferit de cuvinte defel. ”Replică la acuzațiile lui Nicușor Dan, aduse ANPC. prin breasla despre care, electoral, minți… cum îți este obiceiul! De ziua ta, ți-aș găti carne putredă! În numele celor care, aidoma ție, cred că cetățeanul este doar dator să plătească și să îndure batjocura pseudo-zeilor politici sau bancheri! Faraoane… esti stupid! Îți bați joc de tot ceea ce-ți imaginezi că stăpânești! Ești vremelnic! Dincolo de crăițari meșteșugiți prin milogeală și săli de judecată… ești ZERO! ZERO administrator, ZERO om!”, a răbufnit Piedone, extrem de dur, pe Facebook.

Cristian Popescu Piedone l-a atacat extrem de dur pe Nicușor Dan

De asemenea, Piedone îl acuză pe Nicușor Dan că niciodată nu i-a păsat cu adevărat de bucureșteni. ”Ai luat-o pe curmeziș, disperat să lingi ceva din zoaiele bucătăriilor infectate de aroganța și dezinteresul proprietarilor! Bagă, disperatule! Ți-am oferit destule adrese! Du-te învârtindu-te! Și adapă-te electoral! De Herăstrău… nu fii loază! Niciodată, absolut niciodată, nu ți-a păsat de parcurile Bucureștiului! Nu ți-a păsat și nu-ți va păsa niciodată de copiii Bucureștiului!

LOAZĂ, într-un mandat și câteva luni bine plătite… Bucureștiul și bucureșteanul n-au contat pentru tine! În Herastraul ultimilor cinci ani NU au fost locuri de joacă! DOAR bucăți de rugină și vreascuri legate alandala cu sârme și șuruburi! Nu fii nătâng, nu fii cretin! Mămicile, tații, bonele și frații perindați prin maidanul acela pe care îl gestionezi ca parc… cunosc prea bine ce îți scriu aici…!

Nu fii absurd! Nu minți așa cum îți este obiceiul! Ești o loază mincinoasă de care mi-e mai scârbă ca de gândacii descoperiți prin dulapuri și frigidere! Un parazit care parazitează grav Bucurestiul! Țara? Ești incapabil, loază! Ești mincinos și nemernic! Românii mei sunt deștepți! Te-au mirosit, te-au citit! Niciodată n-o să conduci România! La fel cum NICIODATĂ n-o să mai reușești să păcălești bucureștenii!”, a scris Cristian Popescu Piedone.