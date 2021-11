Povestea fabuloasă a luptătorului Cristian Ristea! Ce spune despre femei, tentații și ratările carierei

În exclusivitate pentru FANATIK, Cristian Ristea, unul dintre sportivii care fac, acum, furori în ring, a vorbit pe șleau despre viața lui, împărțită între , femei, tentații și, normal, ratări în cariera de sportiv.

Cristian Ristea vorbește despre cariera de luptător

Ajuns unul dintre cei mai puternici luptător de kickbox, Cristian Ristea spune că, în fapt, nu sunt multe alte lucruri care îl diferențiază de adversarii săi din ring, dar, în schimb, știe să facă și show atunci când luptă. Iar asta în ciuda unor victorii care au făcut senzație în lumea amatorilor sporturilor de contact.

”Sunt o persoană simplă, nu am ieșit nimic din comun față de alți luptători. Mă diferențiază inima, dorința mea de a câștiga, felul în care dau totul când intru în ring. În plus, am anumite gesturi, las garda jos, provoc adversarul, stau să încasez lovituri în plin, fără gardă, fără nimic, pentru show, pentru public”, a spus Cristian Ristea pentru FANATIK.

De altfel, așa a și procedat la ultima sa luptă, în , atunci când, în plin meleu cu adversarul a renunțat la gardă. E adevărat, până în acel moment, Cristian Ristea își lovise adversarul suficient de mult încât acesta să fie aplaudat că încă se mai ținea pe picioare.

”În momentul de față, în România, pot lupta cu oricine, pot accepta orice adversar. Punctul meu forte este că încerc să țin un echilibru între loviturile de pumn și de picior, să le combin și mă antrenez intens pentru fiecare”, susține Cristian Ristea.

Și, chiar dacă abia au trecut două săptămâni de la ultima luptă, cea din Dubai, Ristea se pregătește pentru înfruntarea de pe 19 noiembrie, de la Constanța, acolo unde meciul său este main-event-ul serii.

Luptătorul Cristian Ristea, cu ochii după… tentații înainte de nuntă

Viața de luptător nu este, așa cum ar crede lumea, una foarte disciplinată. Cel puțin nu pentru Cristian Ristea, kickbox-erul recunoscând că mai cade, uneori, și în păcat. Evident, doar în compania altor domnișoare, în ciuda faptului că are o iubită cu care vrea să se căsătorească și pe care, recunoaște, el, o iubește de șapte ani. Și care, sinceri să fim, este și atrăgătoare din cale afară.

”Da, am greșit față de iubita mea, ea știe. Nu cred că există om care să nu calce strâmb. Avem însă planuri împreună, suntem de șapte ani în relație. Am cerut-o deja de soție, acum un an, înainte de pandemie. Să vedem când se termină pandemia asta și atunci vom continua cu planurile noastre”, a spus, pentru FANATIK, Cristian Ristea.

Iar când nu se ocupă de cariera lui și de viitoarea soție, Cristian Ristea are grijă să fie liniște în clubul în care este angajat ca bodyguard.

”În viața de zi cu zi țin și antrenamente personale, pentru începători, lucrez la un club ca bodyguard, în weekend. Am intervenit și full-force, chiar dacă încercăm să evităm scandalurile și agitația”, a precizat sportivul.

Cum a ratat, de două ori, șansa vieții în materie de sporturi de contact

Dacă Cristian Ristea a câștigat deja celebritate în România, luptele sale fiind savurate de mai toți amatorii sporturilor de contact, kickbox-erul a ratat, cu brio, șansa de a deveni celebru în toată lumea. Iar motivul este.. pandemia de COVID-19.

”Sunt cam leneș, am momente în care pur și simplu nu am chef de nimic. Și atunci, iau câte o pauză”, explică Cristian Ristea. Doar că, din păcate pentru el, pe perioada pandemiei a luat o pauză cam lungă, iar așa a ratat șansa de a lupta în Glory, cea mai cunoscută gală de kickboxing din lume și visul oricărui luptător.

”Am fost selectat de 2 ori în Glory, doar că m-au prins în perioadele în care nu eram pregătit absolut deloc, la jumătatea pandemiei, atunci când nu se organizau gale și atunci considerasem că nu avea rost să mă antrenez intens. Exact, atunci am primit oferta de la Glory, dar a trebuit să o refuz pentru că nu puteam merge să mă fac de râs. Aș fi vrut să fac o impresie bună, nu să cedez imediat”, a mai spus, pentru FANATIK, Cristian Ristea.