Cristian Săpunaru a recunoscut prin ce trece după Rapid – Hermannstadt 1-0: ”E chinuitoare perioada, dar nu am ce să fac”

Cristian Săpunaru (40 de ani) a fost înlocuit cu Cristian Ignat (21 de ani) la pauza meciului . La finalul partidei, căpitanul giuleștenilor a explicat că nu s-a refăcut încă la potențialul său maxim din punct de vedere fizic.

Cristian Săpunaru, după Rapid – Hermannstadt 1-0: ”E chinuitoare perioada, dar nu am ce să fac”

Săpunaru a dezvăluit că trece printr-o perioadă chinuitoare . Simbolul alb-vișiniilor a fost introdus titular pe teren contra sibienilor într-o manieră surprinzătoare de Marius Șumudică. .

”Am încercat să intru, dar nu am avut timp să mă antrenez cum trebuie ca să fiu 100% pentru meci. E chinuitoare perioada, dar nu am ce să fac. Am terminat cu infiltrațiile. E un lucru bun că nu primim gol.

Eu zic că meciul ăsta echipa a fost obosită. Am fost foarte mulți jucători folosiți la Botoșani. În 11 zile cred că am avut 4 meciuri cu aceiași jucători. E bine că am luat 3 puncte. Ne dorim puncte, nu contează dacă jucăm frumos sau urât.

Rapidul o să fie în creștere, nu pot să zic la ce nivel a ajuns. Sperăm cât mai curând posibil să atingem nivelul maxim. Să arătăm ca o echipa puternică. Momentan ne batem la play-off și în Cupa României.

Vorbesc cu Ignat, e un jucător deștept, serios. Dacă va fi foarte serios, așa cum a fost până acum, va deveni un jucător pentru naționala României”, a declarat Cristian Săpunaru, la emisiunea Fotbal Club de pe .

Cristian Ignat: ”Mă ajută foarte mult sfaturile lui Cristi Săpunaru”

La rândul său, Cristian Ignat a precizat că Rapid va continua să pună pe primul loc câștigarea punctelor în dauna spectacolului. Ignat a confirmat, de asemenea, că are o relație foarte bună cu Săpunaru, pe care îl consideră unul dintre idolii săi.

”Nu suntem mulțumiți total de jocul nostru. Vorbeam și cu colegii mei în vestiar. Suntem mulțumiți că am câștigat cele 3 puncte. Vorbim între noi, avem o comunicare bună. Și atacanții ne ajută pe apărare.

(n.r.- dacă Rapid va continua să pună pe primul loc punctele în dauna spectacolului) Cred că da, la fotbal e important să iei punctele ca să urci în clasament. Vom lucra să fim și mai spectaculoși.

Mă ajută foarte mult sfaturile lui Cristi Săpunaru. Stăm în aceeași cameră, e clar că e un idol pentru mine. Cred că fiecare jucător are un stil de joc, dar cred că am luat tot ce e mai bun de la el”, a transmis și Cristian Ignat.

Claudiu Petrila: ”Vreau să îmi fac treaba cât mai bine aici”

La finalul partidei, Claudiu Petrila a discutat despre viitorul său. Jucătorul a spus că se simte pregătit pentru un transfer în străinătate, însă a susținut și că în momentul de față se concentrează pe treaba pe care o are de făcut la Rapid.

”Nu pot să vă zic asta acum. Sunt la Rapid. Încă nu am nicio ofertă din ce știu. Nu mă gândesc la plecare. Când va fi, va fi. Nu știu dacă e prea mult (n.r.- 5-6 milioane pentru transferul său), ei știu mai bine.

Cred că sunt pregătit. Momentan nu mă gândesc la asta, vreau să îmi fac treaba cât mai bine aici. Am zis că vreau titlul înainte de a pleca. Se pune și Cupa”, a comunicat Claudiu Petrila despre viitorul său.