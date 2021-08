Cristian Săpunaru, dezvăluiri din culisele echipei naționale. De ce a intrat în conflict cu Victor Pițurcă și Răzvan Lucescu

La doi ani distanță de momentul în care și-a anunțat oficial retragerea de la echipa națională, Cristian Săpunaru a elucidat misterul din spatele acestei decizii și a relatat un episod mai puțin plăcut, cu fostul selecționer, Victor Pițurcă în prim-plan.

„Domnul Pițurcă a făcut o greșeală și putea să-și ceară scuze. A spus că nu m-am dus la națională la un turneu că voiam să mă duc eu în vacanță. Și eu avusesem un deces în familie”, a dezvăluit într-un interviu acordat recent, dând, totodată asigurări că nu are resentimente față de fostul selecționer.

Și nici nu regretă că a spus adio naționalei la 35 de ani, pentru a le oferi jucătorilor tineri șansa să se afirme. Se pregătește, în schimb, pentru următoarele dueluri din Liga 1, iar primul este programat chiar în această seară, la Botoșani.

Cristian Săpunaru dă cărțile pe față. Motivul retragerii de la echipa națională și conflictele cu foștii selecționeri

„Nu regret absolut nimic din cariera mea. Am renunțat la națională pentru că sunt o grămadă de jucători tineri care vor să se afirme. Dacă mă mai duc și eu, se mai duce și Tamaș, ăștia mici ce fac?

Să demonstreze! În alte țări nu s-a pus problema că trebuie să vină copiii de la tineret să joace. În România, asta a fost o problemă națională. Ei au făcut unele rezultate extraordinare, au scos lumea în stradă și au fost zeci de mii acolo, în Italia.

Am renunțat pentru că eu consider că nu mai avea rost să mă duc la echipa națională, fiind acești tineri talentați, care pot avea viață mai lungă în fotbal. Ce să fac, să mă duc eu pentru două, trei meciuri? Nu știu dacă mai eram util sau nu, asta trebuie să vadă antrenorul.

Am avut un conflict cu Răzvan și cu unul cu domnul Pițurcă. Nu mai are rost să trec prin ele. Singura chestie e că domnul Pițurcă a făcut o greșeală și putea să-și ceară scuze. A spus că nu m-am dus la națională la un turneu că voiam să mă duc eu în vacanță.

Și eu avusesem un deces în familie. Nu mai vreau să le răscolesc. Nu am rămas cu antipatie. Dacă-l văd pe stradă, îl salut ca un om normal. El m-a adus la echipa națională, pot să-i spun eu ceva? El a fost cel mai bun selecționer din ultima perioadă.

Cu Răzvan a fost fost un conflict în aeroport și atât, nimic mai mult. Au fost, s-au dus. Nu știu, când o să fiu și eu antrenor, dacă o să am un jucător cu un alt punct de vedere, care mă poate ajuta în ceva, o să-l ascult.

Și asta consider că trebuie s-o facă toți antrenorii. Cu Villas-Boas, într-un an la Porto, am discutat de o sută de ori! Îmi cerea părerea și stăteam, discutam. De la toți antrenorii am încercat să fur și m-am înțeles bine cu toți. Villas-Boas, Cristiano Bergodi, Cosmin Olăroiu”, a declarat Cristian Săpunaru, conform .

Revine la echipa națională? „Cu mine nu a vorbit nimeni”

În altă ordine de idei, experimentatul apărător al Rapidului a ținut să pună capăt zvonurilor potrivit cărora Federația Română de Fotbal și selecționerul Mirel Rădoi ar fi purtat discuții pentru .

„Vreau să spun ceva pentru că am mai văzut că apar multe persoane pe la televizor care spun că a vorbit cineva cu mine. Cu mine nu a vorbit nimeni! Nici până să mă retrag, nici după ce m-am retras.

N-a venit niciunul să-mi zică “Bă, mai vrei să vii, mai vrei să ne ajuți? Poți să mai ajuți, poți să mai joci?”. Cu mine n-a avut nimeni nicio discuție. Nimeni!”, a subliniat Săpunaru.